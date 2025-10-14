·
Estados Unidos mata a seis personas en un nuevo ataque contra una narcolancha en Venezula
Un ataque estadounidense contra un barco en la costa de Venezuela este martes
10 comentarios
mejores hilos
+ valorados
#1
Leclercia_adecarboxylata
Estados Unidos mata mientras que en Gaza la gente se muere. Curioso.
2
K
39
#2
Marisadoro
En aguas internacionales.
2
K
38
#3
frankiegth
*
#0
Relacionada y tambien de hoy mismo :
'...
Israel abre fuego en Gaza:
mata a seis palestinos a pesar del acuerdo de paz
...'
www.meneame.net/story/israel-abre-fuego-gaza-mata-seis-palestinos-pesa
1
K
33
#5
Supercinexin
Estados Unidos mata.
Da igual cuando y dónde leas ésto.
1
K
33
#4
Torrezzno
Narcolancha
0
K
20
#6
frankiegth
*
#4
Bien podía tratarse de pescadores o de cualquier otra cosa.
0
K
13
#8
BoosterFelix
Tranquilos, os la están colando, esta noticia es falsa. El gobierno estadounidense no puede estar matando a nadie, está apagado.
0
K
9
#10
Spirito
Evidentemente es un asesinato.
0
K
9
#7
TripleXXX
Lástima que se estén perdiendo algunas costumbres usanas.
0
K
8
#9
trasparente
¿Porqué has quitado el "supuesta" del titular majete?
0
K
8
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
