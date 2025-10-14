edición general
Estados Unidos mata a seis personas en un nuevo ataque contra una narcolancha en Venezula

Un ataque estadounidense contra un barco en la costa de Venezuela este martes

#1 Leclercia_adecarboxylata
Estados Unidos mata mientras que en Gaza la gente se muere. Curioso.
#2 Marisadoro
En aguas internacionales.
frankiegth #3 frankiegth *
#0. Relacionada y tambien de hoy mismo :
'... Israel abre fuego en Gaza: mata a seis palestinos a pesar del acuerdo de paz...'
www.meneame.net/story/israel-abre-fuego-gaza-mata-seis-palestinos-pesa
Supercinexin #5 Supercinexin
Estados Unidos mata.

Da igual cuando y dónde leas ésto.
Torrezzno #4 Torrezzno
Narcolancha
frankiegth #6 frankiegth *
#4. Bien podía tratarse de pescadores o de cualquier otra cosa.
#8 BoosterFelix
Tranquilos, os la están colando, esta noticia es falsa. El gobierno estadounidense no puede estar matando a nadie, está apagado.
Spirito #10 Spirito
Evidentemente es un asesinato.
TripleXXX #7 TripleXXX
Lástima que se estén perdiendo algunas costumbres usanas.
#9 trasparente
0# ¿Porqué has quitado el "supuesta" del titular majete?
