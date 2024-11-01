Estados Unidos invita a sus ciudadanos a ayudar a pagar la deuda nacional con donaciones a través de PayPal o Venmo

Desde hace unos meses, en la página oficial del Departamento del Tesoro de EE UU aparece una nueva opción que permite realizar donaciones para "reducir la deuda pública" mediante plataformas populares como PayPal y Venmo.
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Trump y sus hijos, y amiguetes, en un solo año ya han conseguido especulando de aquella manera miles de millones de euros... pero ahora piden sablear aún más a los currantes.
No tienen vergüenza. HdlgP's.
Es el mercado, amigo, alegan mientras mueven la banderita.
Que porcentaje se llevan las empresas de Donald?