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Estados Unidos invita a sus ciudadanos a ayudar a pagar la deuda nacional con donaciones a través de PayPal o Venmo

Estados Unidos invita a sus ciudadanos a ayudar a pagar la deuda nacional con donaciones a través de PayPal o Venmo

Desde hace unos meses, en la página oficial del Departamento del Tesoro de EE UU aparece una nueva opción que permite realizar donaciones para "reducir la deuda pública" mediante plataformas populares como PayPal y Venmo.

| etiquetas: paypal , eeuu , trump , deuda , cuídanos , donaciones
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18 comentarios
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Comentarios destacados:      
#2 srskiner
Porque impuestos a los ricos no se contempla
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rogerius #5 rogerius *
#2 ¡Blasfemo… digo… Comunista! :troll: xD
1 K 32
#17 rogerillu
#2 tu tranquilo que los ricos que quieren pagar impuestos que no les dejan seguro que ingresarán millones a esas cuentas de PayPal. Seguro que si.
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#18 BoosterFelix
#2 La deuda es con los ricos.
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Spirito #4 Spirito *
No tienen vergüenza los ricachones multimillonarios en EEUU. Es increíble.

Trump y sus hijos, y amiguetes, en un solo año ya han conseguido especulando de aquella manera miles de millones de euros... pero ahora piden sablear aún más a los currantes.

No tienen vergüenza. HdlgP's.
8 K 110
rogerius #7 rogerius
#4 Es una herramienta de prospección de mercado. Quieren saber hasta qué punto funciona eso del patriotimo.
8 K 92
Spirito #8 Spirito *
#7 Mucha banderita pero luego los abanderados son los primeros en cargarse por cuatro perras a sus compatriotas o vender a su madre por un vaso de agua.

Es el mercado, amigo, alegan mientras mueven la banderita. xD
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Verdaderofalso #11 Verdaderofalso
#8 o irse a otro país para evitar pagar impuestos en su patria
1 K 40
Deviance #9 Deviance
#7 Sublime eso del "patriotimo". Mis dieses.
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moco36 #16 moco36
Que puto ridículo de país, y que los demócratas no sean capaces de hacer sangria con la de debacle que esta generando risketo es de traca
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XtrMnIO #14 XtrMnIO *
Aquí en España esas cosas las gestiona Revuelta, del grupo VOX S.A.
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#3 eugeniodl
Me lo estoy en pensando, si desgrava igual aporto unos eurillos.
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#12 diablos_maiq
#3 muy sutil
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Jointhouse_Blues #6 Jointhouse_Blues
Original manera de reírse del pueblo.
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#1 cajadecartonmojada
Ya sabemos que Sergey Brin no va a poner ni un dolar, y los Trump me imagino que tampoco.
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Dene #15 Dene
Y algún gilipollas pondrá pasta!!
Que porcentaje se llevan las empresas de Donald?
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#10 totxo
Encima habrá imbeciles que donarán dinero... Mientras el tarao ha triplicado su patrimonio con criptomonedas cuestionables y negocios raros.... Y se funde 400 millones en su sala de fiestas
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Spirito #13 Spirito
#10 El problema es, como en la Edad Media, tiene a un montón de fanáticos.
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menéame