El colapso del modelo financiero occidental, basado en un sistema de deuda insostenible y derivados financieros, nos acerca a un conflicto sistémico. Las élites financieras, enfrentadas a la amenaza de un mundo multipolar liderado por BRICS+, buscan mantener su dominio a través de la guerra. La UE, convertida en vasallo financiero, debe recuperar su soberanía política para priorizar el bienestar humano sobre los intereses de una élite transnacional.
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Lo habría dejado así, «La guerra, último refugio de una élite financiera en quiebra».
Usa ha destruido su propia economía y el poder de las élites usanas actuales se basa en poner cazos en otros países, en controlar sus recursos y en protegerlos a cambio de que compren armamento usano.
Está en quiebra técnica, pero siendo el país más poderoso del mundo, lo único que le queda es usar la fuerza bélica e intervenir el mercado con aranceles. A tomar por culo el capitalismo.
Lo de Venezuela pasará a la historia como un capítulo vergonzoso de usa.
Un capitalismo en crisis existencial.
Cayo el comunismo y caerá el capitalismo. Ojalá sea el fin de este desalmado y violento reinado.