El colapso del modelo financiero occidental, basado en un sistema de deuda insostenible y derivados financieros, nos acerca a un conflicto sistémico. Las élites financieras, enfrentadas a la amenaza de un mundo multipolar liderado por BRICS+, buscan mantener su dominio a través de la guerra. La UE, convertida en vasallo financiero, debe recuperar su soberanía política para priorizar el bienestar humano sobre los intereses de una élite transnacional.