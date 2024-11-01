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¿Es la guerra el último refugio de una élite financiera en quiebra?

¿Es la guerra el último refugio de una élite financiera en quiebra?

El colapso del modelo financiero occidental, basado en un sistema de deuda insostenible y derivados financieros, nos acerca a un conflicto sistémico. Las élites financieras, enfrentadas a la amenaza de un mundo multipolar liderado por BRICS+, buscan mantener su dominio a través de la guerra. La UE, convertida en vasallo financiero, debe recuperar su soberanía política para priorizar el bienestar humano sobre los intereses de una élite transnacional.

| etiquetas: belicismo , financiarización , exposición crediticia
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5 comentarios
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#4 solomonovolumen
Si, siguiente pregunta.
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rogerius #5 rogerius *
#4 Ya sabía yo que tendría que haber quitado los signos de interrogación —pero habría habido quien gritase ¡Microbloggiiiiiiing! :troll:

Lo habría dejado así, «La guerra, último refugio de una élite financiera en quiebra».
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#2 jaramero
Es que era previsible.

Usa ha destruido su propia economía y el poder de las élites usanas actuales se basa en poner cazos en otros países, en controlar sus recursos y en protegerlos a cambio de que compren armamento usano.

Está en quiebra técnica, pero siendo el país más poderoso del mundo, lo único que le queda es usar la fuerza bélica e intervenir el mercado con aranceles. A tomar por culo el capitalismo.

Lo de Venezuela pasará a la historia como un capítulo vergonzoso de usa.
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#3 Dedalos *
Realmente esto parece lo que subyace a lo extraño y extremo del panorama bélico que nos acontece.

Un capitalismo en crisis existencial.

Cayo el comunismo y caerá el capitalismo. Ojalá sea el fin de este desalmado y violento reinado.
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rogerius #1 rogerius *
Del artículo: «…el volumen de derivados financieros ha alcanzado una cifra mareante: 1.000 billones de dólares en valor nocional, de los cuales, 2,4 billones es la cantidad que se maneja … como riesgo de exposición crediticia bruta, es decir, representa el valor real de los contratos que están “en pérdida” y que no tienen garantía suficiente para cubrirse. Es el dinero que desaparecería del sistema si las contrapartes (bancos, fondos) no pudieran pagar sus apuestas mañana mismo».
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menéame