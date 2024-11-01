edición general
Estados Unidos construirá en la Base de Rota dos enormes tanques de combustible para abastecer a buques y aviones

Estados Unidos refuerza la Base de Rota con la creación de dos nuevos tanques de combustible para mejorar el abastecimiento al ejército estadounidense durante sus operaciones en Europa y África.

ochoceros #1 ochoceros
Los colaboracionistas de genocidios :ffu:
4 K 72
pepel #5 pepel
Hay que abastecer a Israel. Para eso tenemos carta blanca y es nuestra Rota.
2 K 47
ochoceros #6 ochoceros
#5 Y para operaciones en África, como cuando nos quitaron el Sáhara, el 35% del territorio español, hace medio siglo.

Una vergüenza mantener esas bases regaladas por la dictadura para su disfrute exclusivo, que ni siquiera se consideran de la OTAN.
2 K 33
capitan__nemo #2 capitan__nemo
¿Los vertidos tras un ataque con drones a donde iran?
1 K 35
#3 DenisseJoel
Como dice el PP, mejor colaborar con los amos mientras neutralizan a otros a que nos toque a nosotros antes de tiempo. Seamos pragmáticos, como el Papa.
0 K 11
Mauro_Nacho #7 Mauro_Nacho
Debemos de dejar de ser una colonia de EE.UU.
0 K 11
ElBeaver #4 ElBeaver
Si son construidos por españoles, bien; pero si mandan una empresa de EE. UU. para hacerlo, mal.
0 K 7

