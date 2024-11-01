·
Estados Unidos construirá en la Base de Rota dos enormes tanques de combustible para abastecer a buques y aviones
Estados Unidos refuerza la Base de Rota con la creación de dos nuevos tanques de combustible para mejorar el abastecimiento al ejército estadounidense durante sus operaciones en Europa y África.
usa
rota
cádiz
7 comentarios
#1
ochoceros
Los colaboracionistas de genocidios
4
K
72
#5
pepel
Hay que abastecer a Israel. Para eso tenemos carta blanca y es nuestra Rota.
2
K
47
#6
ochoceros
#5
Y para operaciones en África, como cuando nos quitaron el Sáhara, el 35% del territorio español, hace medio siglo.
Una vergüenza mantener esas bases regaladas por la dictadura para su disfrute exclusivo, que ni siquiera se consideran de la OTAN.
2
K
33
#2
capitan__nemo
¿Los vertidos tras un ataque con drones a donde iran?
1
K
35
#3
DenisseJoel
Como dice el PP, mejor colaborar con los amos mientras neutralizan a otros a que nos toque a nosotros antes de tiempo. Seamos pragmáticos, como el Papa.
0
K
11
#7
Mauro_Nacho
Debemos de dejar de ser una colonia de EE.UU.
0
K
11
#4
ElBeaver
Si son construidos por españoles, bien; pero si mandan una empresa de EE. UU. para hacerlo, mal.
0
K
7
Una vergüenza mantener esas bases regaladas por la dictadura para su disfrute exclusivo, que ni siquiera se consideran de la OTAN.