edición general
10 meneos
9 clics
Estados Unidos abandona la diplomacia y se lanza a derrocar al régimen iraní junto a Israel

Estados Unidos abandona la diplomacia y se lanza a derrocar al régimen iraní junto a Israel

En un discurso oscurantista, Trump anunció la ofensiva «para evitar que esta dictadura tan perversa y radical amenace a Estados Unidos y nuestros intereses fundamentales de seguridad nacional» con un arma nuclear, el asunto central de las conversaciones en Ginebra y que evidentemente no han llegado a buen puerto.Las operaciones Furia Épica y León Rugiente, de Washington y Tel Aviv, se desplegaron para atacar objetivos principalmente en Isfahán, Qom, Karaj y Kermanshah, y por supuesto Teherán

| etiquetas: estados unidos , derrocar , régimen iraní
10 0 0 K 123 actualidad
13 comentarios
10 0 0 K 123 actualidad
Comentarios destacados:    
obmultimedia #1 obmultimedia
La diplomacia nunca fue el objetivo, quieren su petroleo.
7 K 88
salteado3 #7 salteado3
#1 Y su gas. Las mayores reservas del planeta, solo superadas por Rusia que -oh casualidad- también es objetivo yanki. Y Venezuela. Puedes var la lista de objetivos siguiendo el petróleo y el gas.
2 K 30
pingON #8 pingON
#1 más bien quieren mantener la egemonía del dolar, si alguien quiere vender petróleo en otra moneda, es la ruina para ellos ...
0 K 16
#11 rafeame *
#1 y cortar los recursos y rutas chi nas. En realidad la guerra va contra ellos. Y bueno, también tapar lo de Epstein.
0 K 7
JuanCarVen #4 JuanCarVen
Seguridad Nacional con 10000 kilómetros de distancia entre ambos países, es normal que si piensan que Putin alega Seguridad Nacional piensen que va a invadir toda Europa. Van a montar una guerra por intereses en el Golfo Pérsico y luego nos van a pasar la factura.
3 K 43
#2 Leclercia_adecarboxylata *
Furia Épica y León Rugiente... Esos nombres los ponen gente de paz a la que les confiarías tus hijos para irte de vacaciones.
2 K 42
woody_alien #5 woody_alien
#2 E Irán responderá con la Suegra de Todas las Batallas ...
0 K 11
carakola #6 carakola
#2 Operación Furia de Epstein he leído por ahí que la llaman.
2 K 47
#13 amusgada
#6 los primeros 3 o 4 millones de respuestas al "Department of War" así lo intitulan xD x.com/DeptofWar/status/2027662002219302929
1 K 28
#9 unomas23
Titular alternativo: Iran es agredido de nuevo en cuestión de pocos meses por dos potencias militares para robar sus recursos.
2 K 25
#3 fremen11
Rabia roja..........:troll: :troll:

Spoiler: Erik, el vikingo....
0 K 9
#10 Cincocuatrotres
Los que nunca han dicho nada cuando mataban a niños como a perros ahora se escandalizan de lo que pasa en Iran, dicen, pero van a robar!, a destruir!, quieren joder todos los posibles acuerdos que hagan otros países con ellos, todo por la fuerza, por su fuerza.
0 K 8

menéame