Estados Unidos abandona la diplomacia y se lanza a derrocar al régimen iraní junto a Israel

En un discurso oscurantista, Trump anunció la ofensiva «para evitar que esta dictadura tan perversa y radical amenace a Estados Unidos y nuestros intereses fundamentales de seguridad nacional» con un arma nuclear, el asunto central de las conversaciones en Ginebra y que evidentemente no han llegado a buen puerto.Las operaciones Furia Épica y León Rugiente, de Washington y Tel Aviv, se desplegaron para atacar objetivos principalmente en Isfahán, Qom, Karaj y Kermanshah, y por supuesto Teherán