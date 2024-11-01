edición general
Esperanza Aguirre reclama "a cuatro diputados justos" del PSOE para la moción de censura, pero niega llamar al transfuguismo

Esperanza Aguirre reclama "a cuatro diputados justos" del PSOE para la moción de censura, pero niega llamar al transfuguismo  

La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha recalcado que 'el escaño es de la persona, no del partido'

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
presidenta por transfuguismo animando a Frijolito a hacer lo mismo
9 K 98
devilinside #4 devilinside
#1 Puede probar el soborno, que ya tiene experiencia
0 K 12
Dragstat #10 Dragstat *
#4 los tránsfugas cambian el voto a cambio de algo. Lo peor de todas maneras es que se esté haciendo descaradamente un llamamiento público a que se haga, saltándose los resultados electorales y lo que los ciudadanos han votado en las urnas. Esta gente realmente no son muy demócratas a no ser que les convenga o sean capaces de manipular la democracia a su antojo.
2 K 35
devilinside #13 devilinside
#10 Son los únicos demócratas centristas y constitucionalistas. España es suya y de nadie más
0 K 12
#9 angar300
¿Huir de la policía es transfuguismo o no cuenta? ¿Robarle el cuadro a tu cuñado es transfuguismo o no cuenta? ¿Montar una charca y que se te llene de ranas es transfuguismo o no cuenta? ¿Jugar en la tablet mientras cobras del congreso es transfuguismo o no cuenta? Y podríamos seguir y seguir hablando de este faro de las libertades y la democracia... pero creo que no vale la pena.
3 K 33
#12 omega7767
#9 no hay esperanza :-D
0 K 11
DrToxic #8 DrToxic
Por la misma regla de tres, "cuatro o cinco" patriotas del PP se podrían animar a dar sus votos al PSOE para, por ejemplo, aprobar presupuestos sin tener que depender de Junts.

Pero claro, eso de que el escaño es individual y la disciplina de partido no existe es para los demás, eh, Espe?
2 K 25
Lamantua #3 Lamantua
En el psoe hay antecedentes de traidores. No seré yo quien ponga un dedo.
1 K 24
rendri #6 rendri
Solo quiere pasar su legado a otros. El que pueda hacer que haga
1 K 16
elGude #2 elGude
Que huevazos.
0 K 15
#5 Hoypuedeserungrandia
Ella lo consiguió así , porque no va a funcionar de nuevo, pero lo penoso es que no lo llama transfuguismo. Sinvergüenza es poco.
2 K 13
JuanCarVen #7 JuanCarVen
4 diputados justos del PSOE o de cualquier otro partido jamás se unirían en esta aventura a PP y VOX. Puede sacar la chequera como la vez anterior.
0 K 13
#11 Prusianodelsur
Trasfugismo es pasarte a otro partido
España es absurda
Nos pasamos el día criticando que diputados nacionales o autonómicos son robots a las órdenes de los partidos
Luego cuando surge cualquier disidencia interna los señalamos como traidores
0 K 6

