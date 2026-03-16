·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
Twitch en directo
×
más visitadas
8288
clics
Trump amenaza al que rechace restringir las elecciones
5755
clics
Las imágenes de los cementerios de ballenas que transforman las profundidades del mar
3949
clics
La estupidización de EE.UU, por Carl Sagan
4723
clics
Cuando un samurai poseyó una espada ropera occidental [ENG]
3549
clics
Análisis Militares: Erase una vez la Cúpula de Hierro (Iron Dome)
más votadas
661
García-Gallardo denuncia que la mujer de Abascal cobra de un proveedor de Vox por consultoría
452
Estados Unidos pierde el estatus de democracia liberal
452
Científicos cuestionan el dogma del capitalismo: es posible "un alto grado de bienestar" sin crecimiento económico
362
Juan García-Gallardo: "A este paso, Vox quedará como el plan de pensiones de Abascal"
412
Los policías que dispararon la táser contra Haitam no se lo dijeron a los sanitarios que intentaban evitar su muerte
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
21
meneos
43
clics
Este envío tiene varios votos negativos.
Asegúrate
antes de menear
Los españoles donaron 30 millones de euros para la dana pero se desconoce aún su destino
En noviembre de 2024 se abrió una cuenta bancaria para que los ciudadanos pudieran hacer aportaciones
|
etiquetas
:
dana
,
donación
,
destino
17
4
14
K
69
politica
19 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
17
4
14
K
69
politica
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Leon_Bocanegra
*
Creo que se los quedaron las juventudes de vox.
Edito, que se me olvidaba:
The Objetive, bulo!
8
K
68
#8
El_dinero_no_es_de_nadie
#2
#3
#4
Pero si la cuenta la abrió el gobierno, el Ministerio de economía
portal.mineco.gob.es/es-es/ministerio/info-dana/Paginas/cuenta-bancari
2
K
30
#9
miraqueereslinda
#8
tío, no destripes el spoiler. Que de momento sólo 6 se habían dado cuenta y votado negativo.
0
K
7
#10
El_dinero_no_es_de_nadie
#9
Ya daba igual, el comentario destacado era el segundo diciendo:
The Objetive, bulo!
Y ya los demás han votado en manada.
0
K
13
#11
powernergia
#1
La noticia es de The Objetive, eso nos da la seguridad de que es manipulada, tergiversada o directamente falsa.
Pero no pienso entrar a comprobarlo.
#10
1
K
19
#13
miraqueereslinda
*
#10
no te preocupes. Te lo he dicho en broma.
Aunque está claro que un porcentaje de la horda ha dado por hecho que era cosa del PP y se ha equivocado al votar
Tampoco es la primera que les cuelo, son previsibles
0
K
7
#12
Leon_Bocanegra
*
#8
obviamente los de The Objetive no iban a hacer una noticia si la cuenta en la que estaba el dinero fuera de vox.
2
K
30
#17
Almirantecaraculo
#12
o el mecánico de tik tok, o los múltiples influencer y youtubers.
0
K
8
#19
Leon_Bocanegra
#17
Tiene usted razón, lo podrian tener tb esos. Pero es que a los de vox ya les han pillado haciéndolo, precisamente con en dinero de la Dana.
0
K
9
#5
Supercinexin
*
Habrá que votar a Vox para que, una vez en el poder, aclaren la finalidad de dicho dinero.
Y por esto yo no dono un puto duro jamás a desastres locales ni ayuda humanitaria ni pollas: al.final son todo redes clientelares, muchos de ellos derechistas y negociantes, pasando el cazo y quedándose con todo.
El Estado tiene cientos de miles de millones, literalmente es sólo su gasto en pensiones anual ya ciento y pico mil millones. No le cuesta nada soltar unos milloncejos para paliar las necesidades básicas de los afectados. España no es El Congo, no se necesita caridad masiva, si alguien te pide perras, desconfía siempre.
1
K
33
#14
desfaenat
*
#5
El Gobierno ha abonado 6.680,4 millones de euros a los afectados por la dana. Supongo que ahí estarán incluidos esos 20 millones de las donaciones.
0
K
6
#18
Bravok1
#5
habrá que votar a Vox para que aclaren la finalidad del dinero dice....
Fuente: El Periódico
share.google/TQoyTKPNvGDOnHFmR
Fuente: ElPlural.com - Diario digital progresista
share.google/QZnQX1aBvAKgrXA0l
De donde sale esta gente...?
0
K
7
#6
kastanedowski
Como es posible que no haya ni un solo politico que sepa leer que pueda defender los intereses de la gente...
1
K
23
#7
miraqueereslinda
*
#_4
gran demostración de borreguismo ideológico.
Ahora lee la noticia y comprende que hablan de una cuenta abierta por el gobierno central del PSOE.
1
K
20
#1
miraqueereslinda
Supongo que esta noticia también llegará a portada como la de los 12 millones donados a la Generalitat:
www.meneame.net/m/actualidad/mazon-evita-aclarar-ha-hecho-12-millones-
1
K
20
#3
DayOfTheTentacle
Dana... da pa nah...
Marca pp spain
1
K
19
#16
armadilloamarillo
*
#0
El artículo tiene varios fallos:
- ¿De donde sale la cifra de 30 millones?
- Se abrió por parte del tesoro, no es "del PSOE", esa es tu interpretación.
- Participaron numerosas entidades publicas y privadas, no solo "el PSOE"
- The objective insinúa que hay apropiación indebida, pero realmente no lo sabe
- También parece ser bastante habitual que este tipo de cuentas no sean precisamente las más transparentes, con gobiernos de PSOE, PP, VOX, etc. Escoger una concretamente…
» ver todo el comentario
0
K
13
#4
DenisseJoel
*
Pues yo conozco perfectamente su destino: principalmente influencers de derechas y grupúsculos de esa misma ideología, como Revuelta-Vox.
0
K
11
#15
Falk
Como para colaborar con ninguna organización. Mejor ayuda a la gente de tu barrio.
0
K
7
Ver toda la conversación (
19
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Edito, que se me olvidaba:
The Objetive, bulo!
portal.mineco.gob.es/es-es/ministerio/info-dana/Paginas/cuenta-bancari
The Objetive, bulo!
Y ya los demás han votado en manada.
Pero no pienso entrar a comprobarlo.
#10
Aunque está claro que un porcentaje de la horda ha dado por hecho que era cosa del PP y se ha equivocado al votar
Tampoco es la primera que les cuelo, son previsibles
Y por esto yo no dono un puto duro jamás a desastres locales ni ayuda humanitaria ni pollas: al.final son todo redes clientelares, muchos de ellos derechistas y negociantes, pasando el cazo y quedándose con todo.
El Estado tiene cientos de miles de millones, literalmente es sólo su gasto en pensiones anual ya ciento y pico mil millones. No le cuesta nada soltar unos milloncejos para paliar las necesidades básicas de los afectados. España no es El Congo, no se necesita caridad masiva, si alguien te pide perras, desconfía siempre.
Fuente: El Periódico share.google/TQoyTKPNvGDOnHFmR
Fuente: ElPlural.com - Diario digital progresista share.google/QZnQX1aBvAKgrXA0l
De donde sale esta gente...?
Ahora lee la noticia y comprende que hablan de una cuenta abierta por el gobierno central del PSOE.
Marca pp spain
- ¿De donde sale la cifra de 30 millones?
- Se abrió por parte del tesoro, no es "del PSOE", esa es tu interpretación.
- Participaron numerosas entidades publicas y privadas, no solo "el PSOE"
- The objective insinúa que hay apropiación indebida, pero realmente no lo sabe
- También parece ser bastante habitual que este tipo de cuentas no sean precisamente las más transparentes, con gobiernos de PSOE, PP, VOX, etc. Escoger una concretamente… » ver todo el comentario