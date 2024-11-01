edición general
España se une al programa financiado por la OTAN para la compra de armamento estadounidense con destino a Ucrania

España ha decidido unirse al programa PURL (Lista de Requerimientos Prioritarios de Ucrania, por sus siglas en inglés), creado por la OTAN tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y su cambio en el papel que hasta entonces jugaba EEUU en la guerra en el país europeo. Al contrario de lo que hizo su antecesor, Joe Biden, Trump no estaba dispuesto a entregar armamento a Ucrania gratis, por lo que los aliados crearon este programa a través del que compran material bélico a EEUU para suministrárselo.

tul #2 tul
ahi va el dinero de vuestra sanidad
vicvic #4 vicvic *
Tenemos que ayudar a nuestro vecino y futuro socio de la UE a protegerse de la invasión criminal del fascista Putin, pero lo ideal seria hacerlo con material de defensa europeo, pero bueno, mejor que nada, es.
ElenaCoures1 #6 ElenaCoures1
#4 Yo no veo incompatible mandar equipo europeo con este sistema
Además, si pronto se incautan los fondos rusos retenidos, habrá más compras en cualquier proveedor disponible que tenga stocks
yocaminoapata #7 yocaminoapata
#4 Como tiene que ser!
karlos_ #1 karlos_
Pagafantas
alcama #3 alcama
No me digas más: Sumar va a protestar muy muy fuerte . Y ya
EsanZerbait #5 EsanZerbait
prioridades! Armas democráticas para defender democráticamente la democracia ucraniana. De qué te sirve la sanidad si a cambio te obligan a aprender un idioma foráneo, el ruso, que no es el democrático inglés? Quieres que los rusos conquisten tu barrio?
Lo primero y más importante es la soberanía, después de la democracia en ucrania.
