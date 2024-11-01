España se une al programa financiado por la OTAN para la compra de armamento estadounidense con destino a Ucrania

España ha decidido unirse al programa PURL (Lista de Requerimientos Prioritarios de Ucrania, por sus siglas en inglés), creado por la OTAN tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y su cambio en el papel que hasta entonces jugaba EEUU en la guerra en el país europeo. Al contrario de lo que hizo su antecesor, Joe Biden, Trump no estaba dispuesto a entregar armamento a Ucrania gratis, por lo que los aliados crearon este programa a través del que compran material bélico a EEUU para suministrárselo.
Además, si pronto se incautan los fondos rusos retenidos, habrá más compras en cualquier proveedor disponible que tenga stocks
Lo primero y más importante es la soberanía, después de la democracia en ucrania.