España financiará la compra de armamento estadounidense para Ucrania a través de la OTAN

España financiará la compra de armamento estadounidense para donarlo a Ucrania. Tras algunas dudas, el Gobierno español ha decidido sumarse al programa PURL (Lista de Requerimientos Prioritarios de Ucrania, por sus siglas en inglés) coordinado por la OTAN para atender las demandas de Kiev, según fuentes gubernamentales. El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, abordó el pasado martes este asunto en una conversación telefónica con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski; mientras que la ministra española de Defensa, Margarita Robles, habló...