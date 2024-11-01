·
¿Y si España reconociera a las putas como interlocutoras válidas?: “Se acabarían las políticas abolicionistas”
Las administraciones españolas tienen un largo historial de ningunear a las agrupaciones de trabajadoras sexuales organizadas a la hora de legislar sobre sus vidas y trabajo.
13 comentarios
#2
Regreso
A riesgo de que me fusilen a negativos, es un ejemplo de lo que muchos criticamos de la izquierda y su superioridad moral. ¿Quién va a saber mejor lo que les conviene a las pobres putas que nosotros? Su opinión no cuenta porque están alienadas / presionadas / extorsionadas, etc, Otro ejemplo, anda que no he oído veces "habría que hacer un examen para votar". Un poco de autocrítica en este aspecto no vendría mal.
7
K
92
#10
cenutrios_unidos
*
#2
De verdad, das vergüenza. La mujeres pueden hacer con su cuerpo lo que ellas quieran mientras sigan los dictados de la izquierda.
PD: Siempre este discurso deriva en la explotación, mafias, tráfico de personas, etc...Pero de lo que no se da cuenta esta gente es que quizá la situación de alegalidad fomenta la misma. Y luego usan el comodín de "¿Acaso querrías que tu hija fuese puta?".
Si a eso sumamos que también existen "putos", pues hay un pastiche muy rico.
Es la…
» ver todo el comentario
0
K
15
#12
Arkhan
#2
Si lo extrapolas a otras situaciones no se trata de superioridad moral, se trata de incapacidad de la izquierda para dar soluciones y creer que puede arreglar cosas de forma aislada:
- Se pretende que las prostitutas no ejerzan su actividad: se prohibe. ¿Dónde está la resolución de la raíz del problema que quieren solucionar?
- Se pretende acabar con las agresiones sexuales: se modifica la normativa. ¿Dónde están las acciones preventivas de elllo?
- Se pretende erradicar la violencia de…
» ver todo el comentario
0
K
12
#13
Cabre13
#2
Ok. ¿Y cuál es la postura de la derecha en este tema?
0
K
11
#7
surco
*
Yo aquí siempre he tenido la sensación de que tenemos la moral cristiana metida hasta las trancas. Como el sexo es sucio, dar un servicio sexual denigra.
Pues resulta que el sexo no es sucio y que un servicio sexual si es libre y pactado entre dos adultos ( hombres o mujeres) es como cualquier servicio y lo que hay que hacer es legislar para dar derechos y seguridades jurídicas.
Lo que denigra es la trata, la prostitución forzosa y ese submundo oscuro relacionado con todo lo que es ilegal o alegal. Acabemos con ello y sobre todo escuchemos a los/as trabajadores/as sexuales
7
K
89
#6
Nihil_1337
Pero si consiguen derechos emiten factura, guardan recibo y declaran a hacienda y eso no gusta a muchos congresistas.
3
K
43
#3
Findeton
¿Pero cómo no van a ser interlocutoras válidas las madres de los políticos?
2
K
34
#5
DaniTC
#3
el Rancius.
2
K
34
#1
masde120
Son mujeres de segunda, no merecen lo mismo que las buenas, las que elige el gobierno para representar a todas.
3
K
23
#8
DayOfTheTentacle
las feministas ya deciden por ellas
1
K
18
#4
DrEvil
Muchos políticos no quieren discutir con quien sabe demasiado, supongo...
1
K
16
#9
El_dinero_no_es_de_nadie
*
¿Pero que es eso escuchar a las trabajadoras sexuales?
Nuestra superioridad moral está por encima de las putas y legislamos lo que nos convenga.
La frase se puede atribuir por igual a un rancio franquista que a la nueva progresía.
0
K
13
#11
dclunedo
No me gusta --> Prohibir. Sesudas políticas de toda la vida....
0
K
7
