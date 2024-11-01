·
España recibe más de 108.000 solicitudes de asilo entre enero y septiembre de 2025, 63.326 de personas de Venezuela
Así se desprende del avance de datos provisionales acumulados de solicitudes y propuestas de resolución de protección internacional entre enero y septiembre de este año del Ministerio del Interior.
etiquetas
españa
venezuela
inmigración
actualidad
Comentarios destacados:
#3
Suleiman
Está es la "invasión" buena.. no la de los negritos o moros....
6
K
72
#6
doppel
*
#3
China para los chinos y Rusia para los rusos.
0
K
20
#7
Suleiman
#6
Viva Daguestán!
1
K
24
#11
doppel
#7
no están lo suficiente rusificados
0
K
20
#15
poxemita
#3
en Venezuela hay negritos y moros, sin ir mas lejos su presidente es del segundo grupo.
0
K
8
#16
Suleiman
#15
Esos no son los que llegan aquí...
0
K
13
#18
calde
#3
Pues buena parte serán los argentinos que huyen del loco ese que tienen allí.
Y en general, siendo España ahora mismo el que más crece en Europa, es lo normal. Hace falta mano de obra, eso seguro.
Eso sí, para los patriotas no habrá inmigración buena, porque no quieren mezclar si adn puro (que menuda chorrada de idea, con la de mezclas que tenemos todos... pero bueno, no dan para más).
0
K
11
#5
plutanasio
Pero quién querría huir del paraíso venezolano?
4
K
54
#9
ElenaCoures1
#5
Con razón se lo dieron a Corina
1
K
18
#21
AlexGuevara
#9
Perdona, Corina Luther King
0
K
7
#22
Alakrán_
#21
Pues dirás lo que quieras de lo facha que es Corina, pero tiene el coño muy bien puesto y se está jugando el tipo contra el chavismo en Venezuela, donde ya sabemos cómo acaban los opositores, en la cárcel, el motivo ya lo irá improvisando el chavismo.
0
K
11
#17
Slagathor
*
#5
Lo que no entiendo yo es por qué no quieren vivir en el paraíso americano, que es donde se iba antes la inmensa mayoría, y encima les queda mucho más a mano.
Ah, coño, que Trump los odia porque no los distingue del resto de latinos a los que ellos consideran pobres sarnosos
Bueno, siempre les quedará el paraíso argentino. Seguro que es la primera opción de los venezolanos ultraliberales, ellos jamás vendrían a esta dictadura social comunista teniendo el país de la libertad en su propio continente.
1
K
17
#25
mancebador
#17
Si quieren, de hecho van más a EEUU que a España.
es.statista.com/estadisticas/1261404/paises-con-mayor-numero-de-migran
0
K
10
#24
sotillo
#5
Vienen a salvar España de las garras del socialismo
0
K
11
#26
fofito
#5
Ahora mismo cualquiera que no quiera sufrir un pepinazo usano
0
K
13
#27
luckyy
#5
quién quiere venir a un país comunista? ( Según los subnormales)
0
K
10
#28
nemesisreptante
#5
pero no está España igual que Venezuela? Que diferencia van a notar?
0
K
10
#30
plutanasio
#28
pues no sé, yo todos los venezolanos que conozco llegaron aquí en la época de Chávez
0
K
11
#2
Dragstat
Tendrán que construir más viviendas para tanta gente.
1
K
32
#4
Supercinexin
#2
No hace falta, esos vienen con la billetera llena para pillarse pisos de renta libre en Madrid Capital.
5
K
28
#20
Alakrán_
*
#2
Va para el #-4, hay que ser ignorante y ridículo. ¿Trabajas en España? ¿O cualquier país latinoamericano?
Conozco muchísimos venezolanos que son
CURRANTES
, diría que se han convertido en la segunda nacionalidad en las empresas, ahora estoy trabajando en Perú y más de lo mismo.
Me parece ridículo por la mierda de política y defender a una mierda de dictador de pacotilla que tiene secuestrado a un país y ha provocado entre él y sus compinches chavistas un desplazamiento de nueve millones y subiendo, atacar a todos los venezolanos como si todos fueran ricos que viene a disfrutar de su plata al barrio de Salamanca, cuando la inmensa mayoría son trabajadores.
Un poco más de puta conciencia de clase.
2
K
37
#13
pepel
¿De 8 millones sólo 100.000 eligen España? No me lo puedo creer; ¿cuántos años estamos trayendo emigrantes?
0
K
20
#1
YeahYa
Relacionada:
www.meneame.net/story/rufian-destroza-plan-inmigracion-feijoo-seguro-h
0
K
20
#10
Barriales
#1
que los acoja la loca IDA en su atico de dinero robado.
2
K
24
#23
sotillo
#10
Esto está haciendo, mira las iglesias evangélicas que se están poniendo como setas en Madrid
2
K
28
#31
eldarel
#10
Más no, por favor.
0
K
11
#12
DrEvil
Y para pedir asilo no hace falta estar perseguido o correr peligro o algo así?
Aceptar ese tipo de solicitudes es un agravio a Venezuela, no?
0
K
9
#19
AlexGuevara
Jóder, llegan sabiendo español, cristianos, tienen sanidad pública gratis casi automática, nacionalidad española en 2 años, dispuestos a aceptar casi cualquier trabajo por casi cualquier sueldo y encima la mayoría votan a la derecha!! (y no a esos perroflautas que dicen defender a los inmigrantes LOL)
Qué más se puede pedir?
0
K
7
#29
ExLibris
Y cuando hagan caer a Maburro, trasiego de venezolanos de aquí pallá, de allá, pacá...
0
K
6
#8
trasparente
Después de robar lo que no está en los escritos en su país, chavistas y antichavistas se vienen a Madrid. Pues en el barrio de salamanca ya no hay sitio, se tendrán que buscar otra zona.
1
K
-3
#14
plutanasio
#8
Los que tienen pasta no necesitan pedir asilo, eso lo hacen los que están en la miseria.
1
K
22
Ver toda la conversación (
31
comentarios)
Y en general, siendo España ahora mismo el que más crece en Europa, es lo normal. Hace falta mano de obra, eso seguro.
Eso sí, para los patriotas no habrá inmigración buena, porque no quieren mezclar si adn puro (que menuda chorrada de idea, con la de mezclas que tenemos todos... pero bueno, no dan para más).
Ah, coño, que Trump los odia porque no los distingue del resto de latinos a los que ellos consideran pobres sarnosos
Bueno, siempre les quedará el paraíso argentino. Seguro que es la primera opción de los venezolanos ultraliberales, ellos jamás vendrían a esta dictadura social comunista teniendo el país de la libertad en su propio continente.
es.statista.com/estadisticas/1261404/paises-con-mayor-numero-de-migran
Conozco muchísimos venezolanos que son CURRANTES, diría que se han convertido en la segunda nacionalidad en las empresas, ahora estoy trabajando en Perú y más de lo mismo.
Me parece ridículo por la mierda de política y defender a una mierda de dictador de pacotilla que tiene secuestrado a un país y ha provocado entre él y sus compinches chavistas un desplazamiento de nueve millones y subiendo, atacar a todos los venezolanos como si todos fueran ricos que viene a disfrutar de su plata al barrio de Salamanca, cuando la inmensa mayoría son trabajadores.
Un poco más de puta conciencia de clase.
Aceptar ese tipo de solicitudes es un agravio a Venezuela, no?
Qué más se puede pedir?