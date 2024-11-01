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España es el país con más pistas de pádel y las aves se chocan contra ellas: "Causan decenas de muertes de forma absurda"

España es el país con más pistas de pádel y las aves se chocan contra ellas: "Causan decenas de muertes de forma absurda"

España acumula el 34% de pistas de pádel de todo el mundo, por lo que se sitúa a la cabeza de muertes de pájaros que no intuyen sus cristaleras y mueren desnucados al colisionar. Una red de nylon, cuya instalación ronda los 900 euros, es la mejor solución.

| etiquetas: pádel , pajaros , pistas , cristaleras
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15 comentarios
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Comentarios destacados:    
Supercinexin #2 Supercinexin
Las aves también podrían poner un poquito de su parte para sobrevivir, en lugar de lanzarse de cabeza contra todas y cada una de las estructuras que construyen los humanos, molinos, aerogeneradores, edificios de cristal,.pistas de pádel... Putos pájaros tontos.
5 K 75
#6 Cuchifrito
#2 Cuando los homínidos empecemos a dejar de chocarnos con nuestras propias puertas de cristal entonces crítica a los pobres pájaros hombre.
1 K 19
tarkovsky #10 tarkovsky *
#2 Y lo dice un tipo que pertenece a la especie más dañina, suicida y estúpida que ha habitado el planeta en toda su corta y evolutiva historia. Anda que...
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avejamdro #14 avejamdro
#10 Un poco de ironía o sarcasmo también hay en #2 ("molinos, aerogeneradores, edificios de cristal,.pistas de pádel...") y no quita que tu tengas toda la razón
0 K 16
tarkovsky #15 tarkovsky
#14 Ya. Y mi comentario es totalmente en serio... xD
Enga :hug:
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Moderdonia #7 Moderdonia
El pádel no es olímpico porque hay muchos países donde todavía no se permite el divorcio y faltan practicantes.
2 K 40
u_1cualquiera #4 u_1cualquiera
La evolución pondrá a cada uno en su sitio
1 K 26
Nylo #5 Nylo *
Padel indoor, cuando deba ser grabado o televisado. Para las pistas exteriores, tíntese o ahúmese el cristal. No hace falta que sea opaco. Sólo que se vea claramente que está ahí.
1 K 23
botafoch #3 botafoch
En el nombre del pádel, del pijo y del espíritu rancio.
1 K 19
#9 Tunguska08Chelyabinsk13
Y eso, ¿todos los pueblos de España gobernados por el PP, pusieron pistas de Padel por si acudía Aznar o que? "34% de pistas de pádel de todo el mundo" o_o ¿O montaron una empresa los del PP de montaje de esas pistas?
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#1 endy *
La culpa es de Aznar
1 K 14
#13 kondnado
#1 JM Ánsar
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perrico #11 perrico
Pero luego la culpa de la muerte de aves es de los parques eólicos.
De lo que nunca hablan es de lo que pasa con las alternativas.
www.ecoticias.com/naturaleza/las-centrales-de-combustibles-fosiles-mat
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Aokromes #8 Aokromes
> Tan solo hace falta colocar una red, cuyo coste no alcanza los 1.000 euros, que indique a los pájaros que hay un obstáculo.

tan complicado es poner un dibujo de un aguila? seguro que sale mas barato.
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vviccio #12 vviccio
No se podía saber...
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menéame