España es el país con más pistas de pádel y las aves se chocan contra ellas: "Causan decenas de muertes de forma absurda"

España acumula el 34% de pistas de pádel de todo el mundo, por lo que se sitúa a la cabeza de muertes de pájaros que no intuyen sus cristaleras y mueren desnucados al colisionar. Una red de nylon, cuya instalación ronda los 900 euros, es la mejor solución.
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Enga
De lo que nunca hablan es de lo que pasa con las alternativas.
www.ecoticias.com/naturaleza/las-centrales-de-combustibles-fosiles-mat
tan complicado es poner un dibujo de un aguila? seguro que sale mas barato.