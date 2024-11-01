España paga el MIR y Europa los recluta: el éxodo médico crece un 11,6%

Once o doce años de formación no aseguran un futuro laboral próspero en España. Envueltos en las reivindicaciones contra el Estatuto Marco, los médicos en nuestro país se enfrentan a unas condiciones de trabajo que les hacen lanzarse a coger las maletas y probar suerte en otros países.
| etiquetas: éxodo , médicos , sanidad pública
Las condiciones laborales de los médicos en España los lleva a emigrar: el éxodo crece un 11.6%
Es igual de correcto que el primero, pero en una parece que los malos son los médicos "que se aprovechan" cuando lo malo y lo que se de debe solucionar son las condiciones en España.
Déjate de memeces y mejora las condiciones en este país, que no creo que muchos se vayan por vivir aventuras.
"Que los extranjeros son malos porque se llevan nuestro talento, pero no quiero que venga gente sin formar" es ventajismo, ley del embudo, o como lo quieras llamar
- Qué malos son los médicos y los extranjeros que se llevan a nuestros profestionales bien formados.
Hace poco me comentaban que en Madrid (no se si en otros sitios también), estaban consolidando un su plaza a neurólogos con 60 años, y que la carga de trabajo cada vez es mayor.