España paga el MIR y Europa los recluta: el éxodo médico crece un 11,6%

Once o doce años de formación no aseguran un futuro laboral próspero en España. Envueltos en las reivindicaciones contra el Estatuto Marco, los médicos en nuestro país se enfrentan a unas condiciones de trabajo que les hacen lanzarse a coger las maletas y probar suerte en otros países.

Robus
Titular alternativo:

Las condiciones laborales de los médicos en España los lleva a emigrar: el éxodo crece un 11.6%

Es igual de correcto que el primero, pero en una parece que los malos son los médicos "que se aprovechan" cuando lo malo y lo que se de debe solucionar son las condiciones en España.
8
Javi_Pina
#1 siempre se va a cobrar más en el extranjero que en España. Es de ilusos pretender llegar allí, entre otras cosas porque nos gravan mucho más a impuestos. Impuestos por ejemplo para pagar sanidad universal y donde recurren también algunos de los que trabajan fuera cuando tienen una enfermedad grave. Y entonces vuelven. Luego si hay casos que podríamos considerar abuso.
0
yabumethod
#4 Una cosa es que fuera se cobre mas y otra que aqui se cobre mal. Ambas son ciertas pero es lo segundo lo que más pesa cuando te planteas irte del pais.
1
#10 Regreso
#4 Pues los costes de vida son muy similares. Nos tienen engañados en España.
1
sotillo
#4 Lo que pasa es que el salario de un MIR después de siete años dejándose la juventud estudiando es de 1250€ al mes y un policía municipal de Madrid recién incorporado y sabiendo poco o nada ya cobra el doble
0
#13 Icelandpeople
#1 Igual la catástrofe de vivienda tiene algo que ver también.
0
#14 Seat127
#1 Yo siempre he pensado que el MIR debería ir vinculado a un contrato con la administración pública de al menos 10 años para compensar el coste de la inversión en su formación. Al final estamos pagando con nuestros impuestos la formación y la capacitación.
1
Javi_Pina
No solo en médicos, en multitud de disciplinas. Para mí la educación tiene que ser gratuita pero siempre que se revierta en el mismo país que te la ha dado. Una posible solución: Al estudiar una carrera se firma un contrato con el Estado, tipo préstamo, el Estado paga la educación y si lo necesitas y vas aprobando también un salario. Una vez finalizada la formación ese préstamo se paga solo en base a la cotización ss. Si no hay cotización porque trabajas en otro país devuelve el préstamo. Si por lo que sea quedas no apto para trabajar también se cancela el préstamo automáticamente.
1
UsuarioXY
#3 y si no me da la gana trabajar?

Déjate de memeces y mejora las condiciones en este país, que no creo que muchos se vayan por vivir aventuras.
3
Javi_Pina
#6 si no te da la gana trabajar no te preocupes que además recibirás el salario mínimo vital. Que es otro melón.
0
#2 veratus_62d669b4227f8
Y los demás no hacemos lo mismo porque no podemos. Verguenza de sueldos en españa. Verguenza en mayusculas, ya ni PP ni PSOE 45 años alternándose en el poder y así estamos.
1
ombresaco
#15 hablo de formación en general. No solo de médicos.

"Que los extranjeros son malos porque se llevan nuestro talento, pero no quiero que venga gente sin formar" es ventajismo, ley del embudo, o como lo quieras llamar
0
ombresaco
- Queremos inmigrantes formados, no muertos de hambre que nos bajen los salarios, peeero
- Qué malos son los médicos y los extranjeros que se llevan a nuestros profestionales bien formados.
0
#15 Seat127
#11 si consiguiéramos que se quedasen aquí los médicos, no necesitaríamos de fuera para cubrir plazas.
0
powernergia
El problema de los médicos son las condiciones laborales mas que el sueldo.
Hace poco me comentaban que en Madrid (no se si en otros sitios también), estaban consolidando un su plaza a neurólogos con 60 años, y que la carga de trabajo cada vez es mayor.
0
Sabbath
Es cierto que las condiciones en muchos países de Europa son mucho mejores, pero siendo aquí el salario mediano unos 2.000 al mes, a ver de qué impuestos se saca dinero para subirles el sueldo lo que se merecen.
0

