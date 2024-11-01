España envía la fragata 'Cristóbal Colón' a Chipre tras el ataque de Irán

El Ministerio de Defensa explica que se trata de la “fragata tecnológicamente más avanzada”. Margarita Robles ya adelantó este jueves que el Gobierno estaría valorando dar apoyo militar en el marco de la defensa europea
#2 te explica la diferencia.
Otra cosa es que por los loles a un miembro de la union europea le caiga una yoya, el tratado de la union dice muy clarinete que si nos pegan a uno defendemos todos, si no la proxima vez q nos caiga a nosotros, no nos ayudaran.
Yo no veo incongruencia en esto, una cosa es no apoyar una guerra de agresion, otra no defender a un miebro de la UE ante un ataque
Pues nada, me quedo ya a la espera de que salgan los CM por aquí defendiendo este nuevo volantazo del amado líder.
Mejor que eviten que caigan misilacos, porque esto puede escalar rapido (sea verdad o no, que iran tiro los misiles)