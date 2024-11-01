edición general
España envía la fragata 'Cristóbal Colón' a Chipre tras el ataque de Irán

El Ministerio de Defensa explica que se trata de la “fragata tecnológicamente más avanzada”. Margarita Robles ya adelantó este jueves que el Gobierno estaría valorando dar apoyo militar en el marco de la defensa europea

ur_quan_master #3 ur_quan_master *
¿El ataque de Irán ese que los ingleses dicen que no venía de Irán?
#2 te explica la diferencia.
Harkon #1 Harkon
Pues sí que ha durado poco el "No a la Guerra" del gobierno más progresista de la vía láctea
skaworld #2 skaworld *
#1 Home, una cosa es meterse en las yoyas USA-Israel Vs Iran que ni nos van ni nos vienen ni tenemos nada q nos obligue a y si mucho por lo que oponernos a.

Otra cosa es que por los loles a un miembro de la union europea le caiga una yoya, el tratado de la union dice muy clarinete que si nos pegan a uno defendemos todos, si no la proxima vez q nos caiga a nosotros, no nos ayudaran.

Yo no veo incongruencia en esto, una cosa es no apoyar una guerra de agresion, otra no defender a un miebro de la UE ante un ataque
#4 Borgiano
Vaya, salta la sorpresa en Las Gaunas. Ahora que empezaba a no caerme tan mal Sánchez va y vuelve a convertirse en Sanchinflas.

Pues nada, me quedo ya a la espera de que salgan los CM por aquí defendiendo este nuevo volantazo del amado líder.
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
animo y suerte a la marineria y que vuelvan todos sanos y salvo, pero menuda papeleta les ha tocado con esta caterva de oligofrenicos que tenemos al frente.
hazardum #6 hazardum *
No es lo mismo llevar fragatas para defender el espacio aéreo de un pais de la UE, que dejar que los USA usen las bases para atacar irán.

Mejor que eviten que caigan misilacos, porque esto puede escalar rapido (sea verdad o no, que iran tiro los misiles)
