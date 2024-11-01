edición general
6 meneos
22 clics
España endurece las normas: busca prohibir la cría y venta de pulpos por su elevada inteligencia

España endurece las normas: busca prohibir la cría y venta de pulpos por su elevada inteligencia

España abre la puerta a una ley pionera para vetar la cría intensiva de pulpos en granjas de acuicultura comercial.

| etiquetas: normas , pulpos
5 1 1 K 62 actualidad
12 comentarios
5 1 1 K 62 actualidad
Veelicus #3 Veelicus
Buena noticia.
1 K 23
Gnomo #7 Gnomo
#3 es decir, animales listos no, tontos si? O como va esto?
0 K 10
Veelicus #9 Veelicus
#7 Desde mi punto de vista si
0 K 12
Gnomo #11 Gnomo
#9 pues vaya punto de vista más triste. (Desde mi punto de vista)
0 K 10
#6 Pitchford
Pues supongo que habrá que preparar una buena indemnización para la empresa española que ha desarrollado la cría del pulpo durante varios años. Igual es que no ven clara la comercialización y esta prohibición abre la puerta a una indemnización que les saque del apuro. Estará todo acordado.
1 K 21
#2 woke
Son más inteligentes que muchos de nuestros políticos.
0 K 20
HeilHynkel #12 HeilHynkel
Sospecho que el motivo real no es la inteligencia sino que el pulpo es una animal carnívoro y el alimentarlos de manera artificial da problemas, algo similar a las vacas locas.
0 K 20
a69 #8 a69
Bueno ya los importaremos de marruecos
1 K 14
eltxoa #4 eltxoa
A ver, si solo nos podemos comer a los animales tontos, no sería eso bullying !?!?
0 K 11
crob #5 crob
#4 Especicismo de toda la vida
0 K 15
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
Tofu a feira !!!!
0 K 8
#10 encurtido
El cerdo es también un animal tremendamente inteligente, a la altura de un perro. Pero como producto y por economía, es más fácil prescindir del pulpo que del cerdo, por eso no hay estos planteamientos.
0 K 7

menéame