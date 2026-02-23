Eslovaquia deja de suministrar electricidad a Ucrania a partir de este lunes

El ultimátum del Gobierno eslovaco ha expirado. La compañía eléctrica estatal del país centroeuropeo ha cortado su suministro de electridad a Ucrania después de que este país no reanudara el suministro de petróleo a través del oleoducto Druzhba. El populista prorruso Robert Fico concedió el sábado una prórroga hasta el lunes.