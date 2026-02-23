Eslovaquia deja de suministrar electricidad a Ucrania a partir de este lunes

El ultimátum del Gobierno eslovaco ha expirado. La compañía eléctrica estatal del país centroeuropeo ha cortado su suministro de electridad a Ucrania después de que este país no reanudara el suministro de petróleo a través del oleoducto Druzhba. El populista prorruso Robert Fico concedió el sábado una prórroga hasta el lunes.
Y todo así, todo el día, todos los días.
La UE ha dado tiempo de sobre, y prórrogas para que Hungría y Eslovaquia buscasen alternativas al petróleo sancionado ruso.
Pero hicieron caso omiso porque... son gobiernos prorrusos. Tampoco es que lo escondan mucho. Sólo hay que tener ojos.
Y Ucrania ataca a objetivos legítimos en un país que le está invadiendo.
Y es completamente falso que Eslovaquia le diese gratis la electricidad:… » ver todo el comentario
Seguidismo de la política USA de la que ahora somos los guardeses. Y lo quieren vender como independencia.
Si la UE decide suicidarse comprando gas y petróleo a USA a un precio mucho mayor, ¿por qué se tienen que suicidar los estados miembro?
Tener países como Eslovaquia y Hungría, además de depender energéticamente de países como Rusia, han sido movimientos estratégicos desastrosos.
Y así estamos ahora, con Ucrania invadida y los países prorussos intentando dinamitarlo desde dentro chantajeando a Ucrania y jodiendo donde pueden.
Pues parece que al final se confirma el corte...