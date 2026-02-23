edición general
Eslovaquia deja de suministrar electricidad a Ucrania a partir de este lunes

Eslovaquia deja de suministrar electricidad a Ucrania a partir de este lunes

El ultimátum del Gobierno eslovaco ha expirado. La compañía eléctrica estatal del país centroeuropeo ha cortado su suministro de electridad a Ucrania después de que este país no reanudara el suministro de petróleo a través del oleoducto Druzhba. El populista prorruso Robert Fico concedió el sábado una prórroga hasta el lunes.

Supercinexin #2 Supercinexin
El Primer Ministro eslovaco no quiere regalarle electricidad gratis a Ucrania pagando los eslovacos todo de su bolsillo mientras Ucrania no les da absolutamente nada de lo que necesitan: POPULISTA PRORRUSO.

Y todo así, todo el día, todos los días.

Y todo así, todo el día, todos los días.
13 K 141
#3 tobruk1234
#2 De gratis nada la estan pagando, ahora que vaya Ucrania y vuele el oleoducto.
6 K 68
#9 BloodStar
#2 ¿Por qué te inventas las cosas? ¿Te parece que es un tema para hacer bromitas?

La UE ha dado tiempo de sobre, y prórrogas para que Hungría y Eslovaquia buscasen alternativas al petróleo sancionado ruso.
Pero hicieron caso omiso porque... son gobiernos prorrusos. Tampoco es que lo escondan mucho. Sólo hay que tener ojos.

Y Ucrania ataca a objetivos legítimos en un país que le está invadiendo.

Y es completamente falso que Eslovaquia le diese gratis la electricidad:…   » ver todo el comentario
8 K 94
carakola #13 carakola
#9 "La UE ha dado tiempo de sobre, y prórrogas para que Hungría y Eslovaquia buscasen alternativas al petróleo sancionado ruso."
Seguidismo de la política USA de la que ahora somos los guardeses. Y lo quieren vender como independencia.
0 K 20
#15 j-light
#9 Si USA compra petroleo ruso, ¿por qué húngaros y eslovacos no pueden?

Si la UE decide suicidarse comprando gas y petróleo a USA a un precio mucho mayor, ¿por qué se tienen que suicidar los estados miembro?
#10 Onaj
#10 Onaj
Uno de los mayores errores de la UE fue no ser más exigente con los principios europeos que dicen defender.

Tener países como Eslovaquia y Hungría, además de depender energéticamente de países como Rusia, han sido movimientos estratégicos desastrosos.

Y así estamos ahora, con Ucrania invadida y los países prorussos intentando dinamitarlo desde dentro chantajeando a Ucrania y jodiendo donde pueden.
2 K 36
Duke00 #14 Duke00 *
#10 Cualquier país de la UE puede acabar cayendo temporalmente en un gobierno populista de extrema derecha pro ruso como Hungría o Eslovaquia. Solo esperemos que en las elecciones de abril el de Hungría caiga de una vez.
0 K 10
Naranjin #4 Naranjin
Populista proruso dicen las ratas de euronews...hahahha hay que joderse...
3 K 34
#16 El_dinero_no_es_de_nadie *
#_2 BULO, Ucrania compra la electricidad a Eslovaquia y el resto de países, no se la envían gratis
1 K 29
#11 Kuruñes3.0
Expulsemos a esas ratas de la UE. Basura como esa no debería estar aquí.
1 K 26
Atusateelpelo #1 Atusateelpelo
Relacionada: www.meneame.net/m/actualidad/ultimatum-eslovaquia-ucrania-cortara-elec

Pues parece que al final se confirma el corte...
#7 Horkid
#7 Horkid
Espero que no afecte a la refrigeración de alguno de sus 15 reactores nucleares e imnumerables almacenes de residuos radioactivos, porque si no es así, Europa y parte de Rusia esta perdida. ¿A quien le conviene semejante destrucción? A Europa y Rusia desde luego que no
0 K 14
Malinke #5 Malinke
Pareciera que a Zelenski le interesara dinamitar la UE desde dentro.
3 K 10
josde #6 josde
#5 Mas bien creo que es Eslovaquia la que la quiere dinamitar y no perder el petroleo ruso, que le impone la UE
6 K 84
jonolulu #8 jonolulu
#5 EEUU. Por algo ese apoyo a Hungría o Polonia
0 K 15
carakola #12 carakola
#8 Más bien por ese apoyo a Ucrania. Ellos mismos lo decían: Fuck the EU.
0 K 20

