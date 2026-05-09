La escena del cine español que hoy estaría prohibida por ley

Algunas secuencias de la película 'Pascual Duarte' resultan bastante chocantes en la actualidad. El mundo del cine, al igual que cualquier otra disciplina, ha evolucionado al ritmo de la propia sociedad. Existen muchas películas antiguas que son consideradas obras maestras, aunque incluyen escenas o métodos de rodaje que hoy no serían aceptados por el público debido a su excesiva violencia o lo poco ético de sus métodos de producción.