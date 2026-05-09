edición general
3 meneos
60 clics
La escena del cine español que hoy estaría prohibida por ley

La escena del cine español que hoy estaría prohibida por ley

Algunas secuencias de la película 'Pascual Duarte' resultan bastante chocantes en la actualidad. El mundo del cine, al igual que cualquier otra disciplina, ha evolucionado al ritmo de la propia sociedad. Existen muchas películas antiguas que son consideradas obras maestras, aunque incluyen escenas o métodos de rodaje que hoy no serían aceptados por el público debido a su excesiva violencia o lo poco ético de sus métodos de producción.

| etiquetas: la escena , cine español , prohibida por ley , pascual duarte
3 0 0 K 51 cultura
4 comentarios
3 0 0 K 51 cultura
eltxoa #1 eltxoa
en la noticia no vais a ver las escenas, así que de facto, están prohibidas
2 K 42
Pertinax #2 Pertinax *
#1 Estaría prohibida porque realmente se mató a los bichos ante la cámara. Y con buen criterio. No por la escena en sí misma.
0 K 18
#3 Pitchford
El titular es incorrecto. La escena no estaría prohibida en una película actual. Se haría con IA y santas pascuas.
0 K 18
Golan_Trevize #4 Golan_Trevize
#te_ahorro_un_click el actor disparando y matando a una perra y a una mula. Matándolas de verdad para rodar la escena.
0 K 11

menéame