Escándalo Nexperia: EE.UU. golpea a China y Europa lo paga (Jabiertzo)  

En este vídeo os hablamos del lío que se ha formado entre Países Bajos, China, Estados Unidos y la Unión Europea debido a la empresa de semiconductores Nexperia. Repasaremos su historia desde sus orígenes en Philips, veremos a qué se dedican hoy en día y por qué una compañía que trabaja con chips no tan avanzados para vehículos se ha visto sacudida por la guerra comercial EEUU vs China. ¿Que consecuencias tiene que los europeos hayan arrebatado el control de Nexperia a los chinos? ¿Es legítimo hablar de seguridad nacional?