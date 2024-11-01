¿Erika Kirk reclutó niñas menores de edad para Epstein? Aquí está la verdad detrás del llamamiento viral del Departamento de Justicia

“Cada vez más personas se han manifestado sobre lo que Erika Kirk estaba haciendo específicamente en Next Model Management, en la órbita de Epstein en Nueva York”, escribió Candace Owens. “Ahora considero completamente inmoral defender a Erika Kirk. Son preguntas que exigen respuestas.” Sin embargo, no se conoce ninguna conexión entre Jeffrey Epstein y Erika Kirk. Los informes indican que asistió o celebró reuniones en la oficina de New Model Management en Nueva York, pero no hay evidencia de que tuviera un contrato o trabajo de modelo allí.

| etiquetas: erika kirk , epstein , niñas , charlie kirk , candence owens
31 comentarios
Comentarios destacados:          
MAVERISCH #1 MAVERISCH
Y que nadie se olvide de que Epstein y Maxwell sólo eran los encargados de conseguir niños y bebés para los violadores ricos de la zona de Florida y Nueva York. Cuantos más habrá...
Aguarrás #2 Aguarrás *
#1 Es descarada la vehemencia con la que los señalan y el atronador silencio que hay sobre ¿Quién estaba detrás de los "encargos" que recibían?. ¿De dónde salía la pasta, las voluntades compradas, los pedófilos que movían los hilos?.
tul #4 tul *
#2 se parece mucho a lo que ocurre en los medios de este pais con la corrupcion, los curruptos alguna vez pringan pero los corruptores nunca jamas y de hecho rara vez se les menta en la prensa generalista, pareciera que los politicos se corrompen al exponerse al aire fresco.
Aguarrás #5 Aguarrás
#4 Te prometo que me estaba acordando de los políticos según la mandaba.
Son como las patatas fritas. Si no los mantienes sellados y en atmósfera protectora se rancian. xD
yemeth #29 yemeth
#4 Eeexacto, recuerda a aquella lista de pagos en B al Partido Popular, donde a nadie parecía importarles mucho los corruptores que metían dinero a cambio de favores.

En este asunto igual, están tratando de convertir a Epstein en el Bárcenas de la pedofilia, cuando no hay agente del Mossad que chantajee por pederastia sin pederastas.
karaskos #9 karaskos
De esta gentuza cualquier cosa en posible...

Lo realmente cierto es la cantidad de mierda que debe tener el Mossad de mucha gente poderosa y cómo Epstein era un captador de todo
chatOGT #13 chatOGT
#9 ¿Por qué EE.UU. apoya ciegamente a Israel? ¿Por qué esta guerra absurda ahora mismo?

parece offtopic, pero no lo es
sivious #27 sivious
#13 Follow the money...
angelitoMagno #24 angelitoMagno
No tuvo nada que ver, pero lanzamos el titular en modo pregunta, por si alguien lo lee sin hacerle mucho caso.

En fin.
#15 Tunguska08Chelyabinsk13
¿Hay niñas mayores de edad, más allá del niño Torres y similares?
#20 Leon_Bocanegra
#15 Niña Pastori.
Quecansaometienes... #22 Quecansaometienes... *
#15 El doctor ese tan joven que me sale en algunas busquedas...y que ademas se parece mucho a un tal Jordi el niño, o algo asi creo que se llama :roll:
Cc#20 bien encontrada.
Herrerii #16 Herrerii
Los pedófilos son bienvenidos en el gobierno de los EEUU, hay que fichar gente con cosas en común xD
JanSmite #23 JanSmite *
¿Candace Owen no es esa "influencer" (dile "influencer", dile "gilipollas delante de una cámara") que dijo que la mujer de Macron era en realidad un hombre, y que ahora tiene por ello una denuncia de Macron?

Añado: esto es lo que dice el artículo del meneo:

"No se conoce ninguna mención de Erika Kirk en los más de 3 millones de páginas de archivos de Epstein publicados por el Departamento de Justicia (DOJ).

EL Archivos de Epstein en el sitio web del

Verdaderofalso #25 Verdaderofalso
#23 la señora Candence es un personaje de mucho cuidado
obmultimedia #6 obmultimedia
Ahora va a resultar que la "cabeza ideológica" era la mujer y kirk un pelele que se quitaron de encima en 0 coma a la que empezó a dudar en su discurso.
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso *
#6 lo mejor de todo es ver cómo se dan dentelladas entre Candence y Erika xD
neiviMuubs #26 neiviMuubs *
#6 no creo que llegue a ese nivel, pero tiene toda la pinta de que muchos regres querian creer que esta mujer era un bonito florero que representaba los family values de la white america y al final va a resultar que tiene sus muertos en el armario
#12 harverto
¿Pero cuántas temporadas va a tener este culebrón de HBO?
azathothruna #3 azathothruna
Y esto prueba que no todas las mujeres son seres de luz.
Que opinion tienen de esto las feministas?
Meneanauta #8 Meneanauta
#3 Patatas traigo
el_Tupac #10 el_Tupac
#3 creo que opinan que de feminismo no tienes ni puta idea, pero que aprovechas cualquier ocasión para hablar de tus mierdas...

Bueno, las feministas no se. A mí si que me has dado esa impresión.
chatOGT #11 chatOGT
#10 ya está, un pollavieja hablando por las mujeres....


( :troll: )
el_Tupac #21 el_Tupac
#11 ahí has estado fino :-D
Findeton #14 Findeton
#3 Lo que prueba es que no te has leído el artículo porque no, Erika Kirk no tuvo que ver con Epstein.
#17 Sasuke
#3 Toma ya, con dos cojones, decenas de hombres follándose a niñas y este mentando a las feministas.
elGude #18 elGude
#3 Que eres gilipollas si crees que las feministas van a defender esto.
#31 AGlC
#18 Eso ha quedado demostrado de forma irrefutable.
slepo #19 slepo
#3 que si quiere bolsa, señora.
#28 Mikeien
#3 El feminismo solo defiendo esto en tu cabeza.
#30 AGlC
#3 ¿Que prueba qué? Si no hay ninguna evidencia de que sea real.
Lo único que me prueba es que, o no sabes leer o te importa una puta mierda. No sé cuál de las dos cosas es peor.

Y la gilipollez de "¿Que dicen las feministas?" está al mismo nivel de "Todos los violadores son hombres"
Cuanto más distintos queréis ser, más os parecéis los unos a las otras.
