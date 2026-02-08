edición general
El equipo israelí de bobsleigh sufre un robo antes de su debut olímpico en Milán-Cortina

El equipo masculino israelí de bobsleigh ha vivido un comienzo inesperado en su histórica primera participación en unos Juegos Olímpicos de Invierno. Antes incluso de debutar en la competición, prevista para el domingo 15 de febrero, los deportistas fueron víctimas de un robo mientras entrenaban este sábado. Según informó un miembro de la delegación israelí, los ladrones sustrajeron dinero, pasaportes y material deportivo del apartamento en el que se alojaba el equipo. Las pérdidas ascienden a varios miles de dólares.

Asimismov #4 Asimismov *
El robo de los pasaportes servirán para que salgan de Italia a bulto agentes del Mossad que estén ya quemados. No es la primera vez que les roban pasaportes a equipos deportistas y luego salen más que los que entraron con salvoconductos directos a Tel Aviv.
security_incident #12 security_incident *
#4 Eso será en países con cierta soberanía. En Italia un agente del Mossad se podría comer solomillo de bebé en streaming y no tendría ningún problema ni para salir ni para volver a entrar cuando quisiera. O mismamente organizar desde Italia cacerías de humanos para millonetis en Bosnia. Ningún problema.
Kmisetas #19 Kmisetas
#12 Bulo.
Urasandi #18 Urasandi
#4 "Somos vencedores, nunca víctimas.Nuestro camino se define por seguir adelante, siempre. Ese es el espíritu israelí."

Con la que está cayendo...
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso
Les han colonizado el material
Apotropeo #3 Apotropeo *
¿ Les han robado las ametralladoras?
:troll:
TripleXXX #7 TripleXXX
#3 Han tratado de robarles la humanidad pero no la han encontrado.
A.more #13 A.more
#7 genial
CerdoJusticiero #5 CerdoJusticiero
Creo que todos tenemos el mismo refrán en mente.
#6 NoMeVeas
#5 "Quien roba a un ladrón, tiene mil años de perdón"
Ludovicio #14 Ludovicio *
#11 #11 Se podía hacer 100 y se crítica al que ha hecho 20 pero no al que ha hecho 0.

Muy objetivo y racional.
#15 Celsar
No se los han robado, se los había prometido diosito a otros hace 3 mil años.
Lyovin81 #1 Lyovin81
Oh no!
Anyway...
sotillo #2 sotillo
#1 Son colonos, no creo que se respeten ni entre ellos y además quieren ir de víctimas y acusar a los italianos
Lyovin81 #21 Lyovin81
#2 Eso es lo bueno, que el estado genocida ese se acabará autodestruyendo de puto hideputas que son.
almadepato #9 almadepato
Una pena ver como roban al que roba.
josde #16 josde
El que roba a un ladrón tiene cien años de perdón. :troll:
#10 Febrero2027
Lo que me extraña es que RTVE no haga boicot y se niegue a retransmitir los eventos,ya que participa Israel.
Parece un doble rasero respecto a lo que han hecho con Eurovisión
#11 guillersk
#10 sigue soñando


Haha psoed
Romfitay #17 Romfitay
No todos los héroes llevan capa
#20 pirat
Muy burdo
siempre de protas
dando el cante
pesaos cansinos
