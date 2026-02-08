El equipo israelí de bobsleigh sufre un robo antes de su debut olímpico en Milán-Cortina

El equipo masculino israelí de bobsleigh ha vivido un comienzo inesperado en su histórica primera participación en unos Juegos Olímpicos de Invierno. Antes incluso de debutar en la competición, prevista para el domingo 15 de febrero, los deportistas fueron víctimas de un robo mientras entrenaban este sábado. Según informó un miembro de la delegación israelí, los ladrones sustrajeron dinero, pasaportes y material deportivo del apartamento en el que se alojaba el equipo. Las pérdidas ascienden a varios miles de dólares.