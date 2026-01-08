edición general
[eng] Los cielos de Pekín, antes acosados por la contaminación, están más despejados que nunca gracias a los vehículos eléctricos

Pekín reportó un aire más limpio que nunca en 2025, con 348 días de calidad del aire buena o moderada. Esto se debe en gran medida a las estrictas regulaciones sobre emisiones y al auge de los coches eléctricos en las ciudades chinas. La transformación ha sido bastante evidente en las ciudades chinas, donde el ruido y la contaminación han disminuido rápidamente a medida que cada vez más coches se vuelven eléctricos. Como resultado, los visitantes se dan cuenta de lo agradables que pueden ser las ciudades chinas hoy en día.

Mauro_Nacho #1 Mauro_Nacho *
La salud, la esperanza de vida y así como la calidad de vida los pekineses disfrutarán de una gran mejora. Esto la convierte en un modelo a seguir. Antes siempre con un aire irrespirable.
#2 kaos_subversivo
#1 el caso es que China avanza y da la sensación que el resto del planeta retrocede
Don_Pixote #3 Don_Pixote
Ya por 2019 que fui antes del covid Pekín tenía cielos azules…

Las motillos eléctricas hicieron mucha diferencia

Luego vas a Hanoi y pierdes un minuto de vida cada vez que respiras
