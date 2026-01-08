Pekín reportó un aire más limpio que nunca en 2025, con 348 días de calidad del aire buena o moderada. Esto se debe en gran medida a las estrictas regulaciones sobre emisiones y al auge de los coches eléctricos en las ciudades chinas. La transformación ha sido bastante evidente en las ciudades chinas, donde el ruido y la contaminación han disminuido rápidamente a medida que cada vez más coches se vuelven eléctricos. Como resultado, los visitantes se dan cuenta de lo agradables que pueden ser las ciudades chinas hoy en día.