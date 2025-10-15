Encuentro Ahmad al-Sharaa-Putin: presidente interino sirio insta a “redefinir” relaciones entre Moscú y Damasco

Durante su visita a Rusia este miércoles 15 de octubre, el presidente interino sirio, Ahmad al-Sharaa, declaró su deseo de "redefinir" las relaciones entre Damasco y Moscú. Se trata de su primera reunión con el mandatario ruso, Vladimir Putin, desde el derrocamiento el pasado diciembre de Bashar al-Assad, quien huyó a territorio ruso y cuyo régimen contó con el respaldo del Kremlin.