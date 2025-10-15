Encuentro Ahmad al-Sharaa-Putin: presidente interino sirio insta a “redefinir” relaciones entre Moscú y Damasco

Durante su visita a Rusia este miércoles 15 de octubre, el presidente interino sirio, Ahmad al-Sharaa, declaró su deseo de "redefinir" las relaciones entre Damasco y Moscú. Se trata de su primera reunión con el mandatario ruso, Vladimir Putin, desde el derrocamiento el pasado diciembre de Bashar al-Assad, quien huyó a territorio ruso y cuyo régimen contó con el respaldo del Kremlin.
| etiquetas: rusia , siria , putin , ahmad al-sharaa
Algo así le pasó a Gaddafi, primero le calificaron de patrocinador de terroristas, después dijeron que se había vuelto un "buen chico" para finalmente, cambiar de parecer, organizarle una rebelión dentro de su país, hacer caer su régimen y lincharlo.
Nos tiene bloqueados a los dos