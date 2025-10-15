edición general
5 meneos
4 clics

Encuentro Ahmad al-Sharaa-Putin: presidente interino sirio insta a “redefinir” relaciones entre Moscú y Damasco

Durante su visita a Rusia este miércoles 15 de octubre, el presidente interino sirio, Ahmad al-Sharaa, declaró su deseo de "redefinir" las relaciones entre Damasco y Moscú. Se trata de su primera reunión con el mandatario ruso, Vladimir Putin, desde el derrocamiento el pasado diciembre de Bashar al-Assad, quien huyó a territorio ruso y cuyo régimen contó con el respaldo del Kremlin.

| etiquetas: rusia , siria , putin , ahmad al-sharaa
4 1 0 K 62 actualidad
8 comentarios
4 1 0 K 62 actualidad
JuanCarVen #6 JuanCarVen
Es que es de manual si rebanas miles de cabezas eres un gran líder. Un conquistador.
1 K 25
rusito #1 rusito *
Muchos tuiteros que algunos consideran rojos de hoz y martillo, antimperialistas y prorrusos catalogan este encuentro de vergonzoso. Y les doy toda la razón.

Algo así le pasó a Gaddafi, primero le calificaron de patrocinador de terroristas, después dijeron que se había vuelto un "buen chico" para finalmente, cambiar de parecer, organizarle una rebelión dentro de su país, hacer caer su régimen y lincharlo.
1 K 19
platypu #4 platypu *
#2 Por que humilló a Rusia y Putin echando de alli a al-Assad y ahora vuelve arrastrandose a Siria. El comando Z como #1 estan enfadados

Nos tiene bloqueados a los dos xD
0 K 6
Veelicus #3 Veelicus
Es muy lamentable, rebanando cabezas un dia y luego viajando por el mundo como si fuese un gran lider
0 K 15
rusito #5 rusito
#3 Si los demás jefes de estado se prestan a su juego. Es lo que ha pasado. Ese presidente sirio lidera un movimiento dentro de su país que pretende aplastar las minorías y eso está pasando.
0 K 9
#8 tyrrelco
#5 Todos los que le están recibiendo son muy de aplastar minorías, no crees?
0 K 10
Alakrán_ #2 Alakrán_ *
Puedes desarrollar el por que es vergonzoso? Con todas las relaciones que tiene Rusia con lo peor de lo peor, como Corea del Norte, no sé que tiene de peor este señor.
0 K 11
fofito #7 fofito
#2 Que,a diferencia de otros peores de los peores,este ha sido,es ,un terrorista pagado por USA e Israel ?
1 K 23

menéame