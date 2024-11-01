Empresaurio condenado a prisión y multa millonaria por no pagar las cotizaciones

Pasen y disfruten de la edificante e ilustrativa historia de Romeo, el romántico empresario de la construcción que decidió enfrentarse a la dictadura no pagando las cotizaciones de ninguno de sus trabajadores durante 5 años. Pero ahora Romeo enfrenta valerosamente su trágico destino, al haber sido condenado a 3 años de prisión en las mazmorras de la Moncloa y a pagar 4 millones de euros.