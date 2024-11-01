edición general
Empresaurio condenado a prisión y multa millonaria por no pagar las cotizaciones

Empresaurio condenado a prisión y multa millonaria por no pagar las cotizaciones

Pasen y disfruten de la edificante e ilustrativa historia de Romeo, el romántico empresario de la construcción que decidió enfrentarse a la dictadura no pagando las cotizaciones de ninguno de sus trabajadores durante 5 años. Pero ahora Romeo enfrenta valerosamente su trágico destino, al haber sido condenado a 3 años de prisión en las mazmorras de la Moncloa y a pagar 4 millones de euros.

28 comentarios
Comentarios destacados:        
masde120 #8 masde120
#5 Si me agota leer lo que no es información corta y directa me replantearia si estoy tiktokeandome
6 K 78
#12 Tensk
#8 El problema no es lo largo del texto, si bien está lo de "lo bueno si breve...", sino el estilo que tienen, donde todo es el pobre trabajador y sus compañeros padefos contra el empresaurio nacional cañí.

Un poco está bien, pero siempre es lo mismo y eso es lo que me resulta cansino.

No uso tiktok, de hecho si lo tengo en el móvil es porque venía instalado de fábrica, pero ni lo he abierto ni tengo cuenta.
1 K 13
Andreham #16 Andreham
#12 Si te cansa es porque crees que no eres trabajador.

Y algo me dice que a menos que vivas de las rentas, te interesa el tono.
2 K 30
#23 Tensk
#16 Con el debido respeto, eso que dices es una estupidez descomunal.

Como he dicho, suele estar bien la información que dan, el contenido, que debería ser lo importante. Lo que me cansa es la manera de redactarlo, el continente, que un poco está bien pero hacerlo siempre así, me cansa.

No sé cómo decir eso le puede llevar a alguien en su sano juicio a decir que "es porque crees que no eres trabajador". Hay estupideces gordas y luego eso.

Y ya lo de las rentas y el tono pues... en fin, que descanses un poco la cabeza que el recalentamiento no es bueno.
2 K 31
cosmonauta #27 cosmonauta *
#16 Eso es una estupidez, además de un juicio de valor gratuito y probablemente erróneo.
0 K 18
elmileniarismovaallegar #1 elmileniarismovaallegar
Hay labouro, hay meneuo...
6 K 58
#5 Tensk
#1 La información que dan suele estar bien, pero la manera de darla o eres muy fan o resulta agotadora.
6 K 44
LokoYo_ #7 LokoYo_ *
#1 Hay labouro, hay artículo poligonero que la mitad de las veces no vale la pena ni leer
redactado por y para fumetas adolescentes con lenguaje poligonero y lleno de hiperboles y falacias
3 K 24
xyria #19 xyria
#7 No diría yo tanto, tiene su estilo y una forma de contar las cosas que a veces es graciosa y a veces no tanto, pero de ahí a afirmar que es un artículo para poligoneros media un abismo.
0 K 10
Graffin #20 Graffin
#19 Los derechos laborales son de poligoneros fumetas y pobres.
1 K 22
xyria #21 xyria
#20 Sí, parece que para algunos que se la cogen con papel de fumar lo que concierne a derechos laborales, sí.
0 K 10
tul #25 tul
#7 hay laboro, hay pesado dando por saco conque no le gusta laboro, no teneis nada mejor que hacer?
0 K 13
#9 coldchiliandhotchilly
#1 100x100

Mi correo se alegra con su newsletter
1 K 20
Emosido_engañado #15 Emosido_engañado
Y han tardado 5 años?

Así nos va.
1 K 20
#24 omega7767
#15 la tardanza de la justicia

y una condena de risa, 3 años por saltarse la ley durante 5 años de 97 empleados y mas de un millón de euros defraudados. Vamos, robas un portátil en una tienda rompiendo una vitrina y te cae de 1 a 3 años.
0 K 11
Black_Txipiron #6 Black_Txipiron
Lo que no entiendo de la ley laboral, es como la propia SS no avisa al trabajador de que su contratante no está pagando las cuotas y le de la opción de rescindir el contrato por incumplimiento... Luego te vas a jubilar y te llevas la sorpresa porque tal jeta no les pago cuotas durante X meses.
3 K 19
Alegremensajero #13 Alegremensajero
#6 Que el empresario no pague las cotizaciones no quiere decir que los trabajadores no hayan cotizado ese tiempo. Por eso el empresario contrae una deuda, porque las tiene que pagar.
5 K 51
cosmonauta #28 cosmonauta
#6 Lo sabían todos. Les complementaba en negro.
0 K 18
Dakaira #2 Dakaira
Hostia sobraba la teatralidad Shakespiriana, pero menudo sinvergüenza...
0 K 18
carakola #3 carakola
#2 Pus yo me he reído con el hijoputa de Romeo. :foreveralone:
6 K 76
Dakaira #4 Dakaira
#3 yo eso no lo discuto, es un hijo de puta.
Hablaba más de la narración, que al final tienes que ir desilachando para quitar la paja y enterarte del asunto, que es complejo.

El tipo venga a comprar empresas y trasladar trabajadores y no pagar cotizaciones, un sinvergüenza de manual...
2 K 30
#26 aldeca77
#2 Lo mismo me ha pasado. Darle un punto satírico esta genial pero la información real de la condena, sus motivos y un poco de información no se leen esta medio disimulada dentro de la sátira excesiva. Podría estar mejor si me hubiese enterado de los motivos reales y detalles del asunto.
0 K 6
#14 AGlC *
Una vez mas, queridos espectadores, asistimos al maravillosos espectaculo del Liberratus Ibericus en su ritual de cortejo de apareamiento con la Seguridad Social.

Pero recuerden amigos mios, que el verdadero problema que amenaza la flora y fauna local, son el Burka y los NiñoPerro.
1 K 16
pitercio #11 pitercio *
Este pavo es de los que no creen ni en la ley de la gravedad.
0 K 15
#22 Onaj
Laboro es generalmente sensacionalista porque no tienen con qué rellenar su artículo.

Sin embargo aquí no solo es una noticia con sentido sino que vuelve a repetir y a recordar que casi todas las cuotas a la SS las paga la empresa, no el trabajador.

Estoy tan cansado del bulo de "los trabajadores pagamos la SS" que hasta lo meneo.
1 K 14
ostiayajoder #17 ostiayajoder
Bufffff

No iba a leer el articulo pero he leudo tu comentario, q estoy seguro de q merece muchisimo menos la pena y ahora tengo q hacerlo
0 K 9
#10 fernando_sierra
Otro Ruiz Mateos
0 K 8

