Empresaurio condenado a prisión y multa millonaria por no pagar las cotizaciones

Pasen y disfruten de la edificante e ilustrativa historia de Romeo, el romántico empresario de la construcción que decidió enfrentarse a la dictadura no pagando las cotizaciones de ninguno de sus trabajadores durante 5 años. Pero ahora Romeo enfrenta valerosamente su trágico destino, al haber sido condenado a 3 años de prisión en las mazmorras de la Moncloa y a pagar 4 millones de euros.
Un poco está bien, pero siempre es lo mismo y eso es lo que me resulta cansino.
No uso tiktok, de hecho si lo tengo en el móvil es porque venía instalado de fábrica, pero ni lo he abierto ni tengo cuenta.
Y algo me dice que a menos que vivas de las rentas, te interesa el tono.
Como he dicho, suele estar bien la información que dan, el contenido, que debería ser lo importante. Lo que me cansa es la manera de redactarlo, el continente, que un poco está bien pero hacerlo siempre así, me cansa.
No sé cómo decir eso le puede llevar a alguien en su sano juicio a decir que "es porque crees que no eres trabajador". Hay estupideces gordas y luego eso.
Y ya lo de las rentas y el tono pues... en fin, que descanses un poco la cabeza que el recalentamiento no es bueno.
redactado por y para fumetas adolescentes con lenguaje poligonero y lleno de hiperboles y falacias
Mi correo se alegra con su newsletter
Así nos va.
y una condena de risa, 3 años por saltarse la ley durante 5 años de 97 empleados y mas de un millón de euros defraudados. Vamos, robas un portátil en una tienda rompiendo una vitrina y te cae de 1 a 3 años.
Hablaba más de la narración, que al final tienes que ir desilachando para quitar la paja y enterarte del asunto, que es complejo.
El tipo venga a comprar empresas y trasladar trabajadores y no pagar cotizaciones, un sinvergüenza de manual...
Pero recuerden amigos mios, que el verdadero problema que amenaza la flora y fauna local, son el Burka y los NiñoPerro.
Sin embargo aquí no solo es una noticia con sentido sino que vuelve a repetir y a recordar que casi todas las cuotas a la SS las paga la empresa, no el trabajador.
Estoy tan cansado del bulo de "los trabajadores pagamos la SS" que hasta lo meneo.
No iba a leer el articulo pero he leudo tu comentario, q estoy seguro de q merece muchisimo menos la pena y ahora tengo q hacerlo