Las empresas de autobuses españolas recurren a la contratación en Perú ante la falta de chóferes

Edsel Benson Cárdenas tiene 53 años y nació en la ciudad peruana de Arequipa. Allí trabajó más de tres décadas conduciendo autobuses. Desde junio de 2024, sigue al volante de un autocar, pero, al otro lado del Atlántico. Cárdenas es solo uno de las decenas de chóferes procedentes de Perú que conducen autobuses en Cataluña. “No soy ni mucho menos el primero. Algunos compañeros, en Perú, contactaron antes con la empresa Monbus y ahora trabajamos en diferentes puntos de España en busca de un futuro mejor”, resume Cárdenas.

22 comentarios
treu #2 treu
"las empresas de autobuses empezaron a angustiarse, ya que era muy complicado encontrar chóferes"

Quizás ofreciendo mejores condiciones no tendrian este problema, pero buscan en otros paises para seguir ofreciendo miseria.
8 K 78
D303 #13 D303
#2 Pero es la misma historia de que no hay albañiles, camareros y un largo etcétera se soluciona fácil un sueldo digno y condiciones decentes de trabajo.
4 K 33
#14 mam23
#13 y alojamiento, puede que algo tenga que ver.
1 K 16
D303 #17 D303
#14 Por supuesto el no poder pagar una vivienda digan también influye y mucho.
0 K 9
Escafurciao #22 Escafurciao
#2 curiosamente para Tussam hay colas cada vez que ofertan plazas.
0 K 9
ChatGPT #6 ChatGPT
Siempre se olvida de añadir “a falta de choferes al precio que quieren pagar”
4 K 44
Dragstat #9 Dragstat *
#6 Es que leyendo esto es lo que parece: “En mi país me dedicaba al sector minero operando maquinaria pesada”

Ya que los traen sin ni siquiera con experiencia específica condiciendo autobuses. Sigue siendo sorprendente que para formar uno de fuera no formen a un parado de la zona. Veo que este señor va a Vigo donde hay registrados 15.000 parados, con un 11% de paro.
1 K 26
sotillo #1 sotillo
Quitándole la oportunidad a los jóvenes de tener una profesión rentable y un futuro, cuando se entere Vox se come a la patronal del sector
1 K 20
azathothruna #8 azathothruna
Preparense ezpañistanies
Ni yo pruebo el transporte de buses.
Si les gusto fallout, juegos del hambre o similares, estan de enhorabuena :troll:
0 K 17
Jointhouse_Blues #5 Jointhouse_Blues
Falta de voluntad a pagar un sueldo digno, es lo que hay. Homologar carnets de países donde se suelen obtener mediante sobornos, solo va traer desgracias. Pero los benéficos son lo importante, no la seguridad de los pasajeros.
1 K 14
Veelicus #7 Veelicus
En unos años los mandan al paro y esta gente a malvivir en un pais donde no tienen raices
0 K 11
jdmf #21 jdmf
Título alternativo: "Las empresas de autobuses españolas recurren a la contratación en Perú ante la exigencia de salarios dignos"
0 K 11
#20 Luiskelele
Rascando el fondo del barril y todavía hay alguno que pide que vengan más.
0 K 11
SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
¿Convenio español o peruano?
0 K 11
Veelicus #4 Veelicus
#3 la duda ofende
0 K 11
obmultimedia #11 obmultimedia
#3 tu que crees?
y seguro que con una categoria inventada para pagarles menos , tipo "auxiliar conductor"
1 K 22
Ransa #12 Ransa
Los españoles se van a conducir autobuses a alemania, vaya situación absurda, viva el capitalismo
0 K 9
#15 Borgiano
Es dumping laboral, la derecha los pide y la izquierda se los trae
0 K 8
#18 Scutarius
Sin entrar en juicios de valor, tan solo mencionando el hecho, una vez más se demuestra que es la derecha es la que trae inmigración. Sin embargo la derecha ataca lo que hace, como arma propagandística, diciendo que la "culpa" es de la izquierda. Observa: #15
0 K 7
Fumanchu #16 Fumanchu
Tengo un amigo conductor de autobuses que lo dejo, estuvo en autobuses de linea, los tiempos que pedían por trayecto eran imposibles, quejas constantes de los pasajeros, horarios infernales y un salario bajo, me pregunto porque les falta gente.
0 K 7
ElBeaver #19 ElBeaver
con 53 tacos lo despacharán en cuanto cumpla 55
0 K 7

