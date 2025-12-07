Las empresas de autobuses españolas recurren a la contratación en Perú ante la falta de chóferes

Edsel Benson Cárdenas tiene 53 años y nació en la ciudad peruana de Arequipa. Allí trabajó más de tres décadas conduciendo autobuses. Desde junio de 2024, sigue al volante de un autocar, pero, al otro lado del Atlántico. Cárdenas es solo uno de las decenas de chóferes procedentes de Perú que conducen autobuses en Cataluña. “No soy ni mucho menos el primero. Algunos compañeros, en Perú, contactaron antes con la empresa Monbus y ahora trabajamos en diferentes puntos de España en busca de un futuro mejor”, resume Cárdenas.
Quizás ofreciendo mejores condiciones no tendrian este problema, pero buscan en otros paises para seguir ofreciendo miseria.
Ya que los traen sin ni siquiera con experiencia específica condiciendo autobuses. Sigue siendo sorprendente que para formar uno de fuera no formen a un parado de la zona. Veo que este señor va a Vigo donde hay registrados 15.000 parados, con un 11% de paro.
Ni yo pruebo el transporte de buses.
Si les gusto fallout, juegos del hambre o similares, estan de enhorabuena
y seguro que con una categoria inventada para pagarles menos , tipo "auxiliar conductor"