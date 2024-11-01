Las empresas aprietan, los empleados buscan una salida y 2026 apunta a ser el año que acabará con el teletrabajo

El regreso obligatorio a las oficinas está a punto de convertirse en el motor de muchas empresas en 2026. Tras la pandemia, muchas compañías optaron por mantener el teletrabajo o introducir un modelo híbrido, pero esa visión está llegando a su final. Así, aunque algunos trabajadores reconozcan que dejarían su puesto de trabajo si se les obligara a volver, ni los números ni los datos mienten: casi todos se están viendo obligados a volver a la oficina cinco días a la semana.