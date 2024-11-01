edición general
Las empresas aprietan, los empleados buscan una salida y 2026 apunta a ser el año que acabará con el teletrabajo

El regreso obligatorio a las oficinas está a punto de convertirse en el motor de muchas empresas en 2026. Tras la pandemia, muchas compañías optaron por mantener el teletrabajo o introducir un modelo híbrido, pero esa visión está llegando a su final. Así, aunque algunos trabajadores reconozcan que dejarían su puesto de trabajo si se les obligara a volver, ni los números ni los datos mienten: casi todos se están viendo obligados a volver a la oficina cinco días a la semana.

skaworld #5 skaworld
hay si... las risas que me das asi te lo digo.

Yo este tipo de articulos no se si es que lo hacen por clickbait pa q entre la peña enfurecida a decirles mis cojones o que, pero son de puto chiste
#8 MetalAgm
#5 yo lo he subido porque he visto ya varias que dicen que la intencion de las empresas en este 2026 es eliminar el teletrabajo (mas de un 30% de las empresas) y el porcentaje de las que quedaran 100% en remoto se reducirá a un 2%...

Con la brutal concentracion de trabajos de oficina en las grandes ciudades ya de por si saturadisimas, hiper tensionadas con el precio de la vivienda, y con gente cada vez viviendo mas lejos teniendo que hacer mas de 1h y pico de transporte para ir a la oficina... si lo que dice la noticia es verdad se viene una tormenta perfecta para las grandes ciudades... va a ser un caos diario....
skaworld #9 skaworld
#8 Yo en mi curro (software empresarial) solo puedo volver a repetir lo mismo, los cojones.

Ni cristo te acepta una oferta de trabajo que no implique al menos 3 dias desde casa y cuesta bastante encontrar gente. Es dispararse en el pie

Pero oye... q cojones sabre yo de mi propio sector, seguro q 3djuegos esta muy enterado de como se mueve el mercado laboral
#10 MetalAgm
#9 Yo actualmente teletrabajo 100% de informatica... pero en los ultimos años las ofertas que me llegan por LinkedIn son de risa: como mucho 1 o 2 dias de teletrabajo, alguno incluso directamente lanzado al presencial 100%, en Madrid encima y mucho menos sueldo del que gano ahora... elementalmente les tengo que contestar con que eso que ofrecen es una puta basura... pero ahi esta... aun en estos ultimos 5 años no he recibido ninguna oferta de 100% remoto...
skaworld #11 skaworld
#10 meu... a mi tb me llegan esas ofertas de presencial e incluso menos pasta... Y?

Tambien te diré que he visto la misma oferta de presencial rulando meses, si cuela cuela. Precisamente de esas hay un monton porque... no encuentran gente, las buenas ofertas de trabajo no tardan demasiado en encontrar candidatos
#13 MetalAgm *
#11 Si, pero ahi les tienes... no tuercen ni para atras... presencial o 1/2 dias como mucho y ahi andan rulando y siguen sin dar a torcer su brazo los responsables...

Yo solo espero que si esto es verdad y hay un 30% de empresas que van a abandonar incluso el modelo hibrido, que reviente todo de una vez, que revienten las grandes ciudades y que la vivienda suba tanto tanto que no encuentren a nadie ni patras ninguna de esas empresas que se montan en la gran ciudad y obligan al presencialismo... cuando el sistema se caiga, entonces recularan de verdad, sino, ahi seguiran rulando las ofertas a ver si algun alma candida cae en ellas...
skaworld #14 skaworld
#13 Una cosa es que quieran, otra que puedan.

Mi empresa tambien quiere contratar ingenieros por 2 pesetas, pero resulta que los cabrones no aceptan xD ese es el juego
DayOfTheTentacle #18 DayOfTheTentacle
#10 Exacto, las ofertas que veo pagan lo mismo o menos que cobro ahora y dan 2 o 3 día de teletrabajo (ahora tengo 4). Así que me quedo en mi empresa, que no quita el teletrabajo porque no encuentra gente.
#7 Nahid *
#1 son trabajos que ni los inmigrantes queremos
HeilHynkel #16 HeilHynkel
Obviamente, depende del curro de cada uno, pero yo que curro en una multinacional el chiste que contamos es que "vamos a teletrabajar desde la oficina"

En mi caso, llevo unos seis años sin trabajar con un compañero que viva en la misma ciudad y si me apuras, lo puedo extender a país/continente.
pip #17 pip
Así que según las últimas tendencias, el trabajo de programador consistirá en madrugar para ir a la oficina a decirle a Claude lo que tiene que hacer. Interesante.
#12 EISev
En la empresa donde trabajo está siendo al revés, nos han incrementado los días de teletrabajo anuales...
Battlestar #6 Battlestar
Estaba claro que los cargos intermedios no lo iban a permitir.
Benzo #15 Benzo *
"2026 apunta a ser el año que acabará con el teletrabajo", les ha faltado añadir: "... y de linux en el escritorio" :roll:
#3 angar300
¿Y controlar un robot desde casa, ni pa ti ni pa mi?
#2 Nahid
Tenemos derecho a ser igual de productivos que los funcionarios
elGude #4 elGude
#2 Los teletrabajadores son tan productivos como los que van a calentar el asiento.
