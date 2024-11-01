Las empresas aprietan, los empleados buscan una salida y 2026 apunta a ser el año que acabará con el teletrabajo

El regreso obligatorio a las oficinas está a punto de convertirse en el motor de muchas empresas en 2026. Tras la pandemia, muchas compañías optaron por mantener el teletrabajo o introducir un modelo híbrido, pero esa visión está llegando a su final. Así, aunque algunos trabajadores reconozcan que dejarían su puesto de trabajo si se les obligara a volver, ni los números ni los datos mienten: casi todos se están viendo obligados a volver a la oficina cinco días a la semana.
Yo este tipo de articulos no se si es que lo hacen por clickbait pa q entre la peña enfurecida a decirles mis cojones o que, pero son de puto chiste
Con la brutal concentracion de trabajos de oficina en las grandes ciudades ya de por si saturadisimas, hiper tensionadas con el precio de la vivienda, y con gente cada vez viviendo mas lejos teniendo que hacer mas de 1h y pico de transporte para ir a la oficina... si lo que dice la noticia es verdad se viene una tormenta perfecta para las grandes ciudades... va a ser un caos diario....
Ni cristo te acepta una oferta de trabajo que no implique al menos 3 dias desde casa y cuesta bastante encontrar gente. Es dispararse en el pie
Pero oye... q cojones sabre yo de mi propio sector, seguro q 3djuegos esta muy enterado de como se mueve el mercado laboral
Tambien te diré que he visto la misma oferta de presencial rulando meses, si cuela cuela. Precisamente de esas hay un monton porque... no encuentran gente, las buenas ofertas de trabajo no tardan demasiado en encontrar candidatos
Yo solo espero que si esto es verdad y hay un 30% de empresas que van a abandonar incluso el modelo hibrido, que reviente todo de una vez, que revienten las grandes ciudades y que la vivienda suba tanto tanto que no encuentren a nadie ni patras ninguna de esas empresas que se montan en la gran ciudad y obligan al presencialismo... cuando el sistema se caiga, entonces recularan de verdad, sino, ahi seguiran rulando las ofertas a ver si algun alma candida cae en ellas...
Mi empresa tambien quiere contratar ingenieros por 2 pesetas, pero resulta que los cabrones no aceptan ese es el juego
En mi caso, llevo unos seis años sin trabajar con un compañero que viva en la misma ciudad y si me apuras, lo puedo extender a país/continente.