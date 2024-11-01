·
4
37 clics
37
clics
Una empresa china crea una enorme fábrica en Zaragoza pero contrata a gente china y no comparte tecnología. La UE quiere cambiar la ley
Una de las fábricas de baterías para coches eléctricos está en Zaragoza. Un problema es que no está fomentando el empleo local
|
etiquetas
:
china
,
fabrica
,
zaragoza
,
tecnología
,
ue
actualidad
21 comentarios
#6
Breogan_Urbano
¿Y qué tiene de malo? ¿Es ilegal? ¿Si el negocio fuera recoger cebollas del suelo molestaría menos a los que se quejan?
Ajo y agua, capitalismo para todos,
2
K
46
#12
Dragstat
*
#6
ahí está lo más gracioso de todo, Occidente estuvo enviando toda la industria a China por pura avaricia para aprovecharse de los esclavos chinos. Se reían de los tontos chinos que no sabían ni copiar dejando sin proteger el conocimiento pensando que dejando el diseño y decisión en casa valía. Los chinos se han dedicado a extraer todo el conocimiento y montar un imperio industrial liderando la innovación mundial. Ahora Occidente mendigando a los chinos para que les pongan las fábricas que ellos mismos enviaron a China para intentar copiarles la jugada cuando los chinos son los que inventaron todo esto. No por triste es no es merecido.
1
K
40
#7
Marisadoro
*
En la propia noticia...
Está previsto que 3.000 trabajadores, en su mayoría españoles, operen la planta,
1
K
32
#17
JuanCarVen
#7
Los que montan la fábrica con chinos, los que van operarla locales.
0
K
13
#2
johel
*
¿Como era eso que defendian algunos de que una fabrica siempre traia trabajos auxiliares y gremios relacionados? ¿Ya no es cierto? ¿Otra vez intentando hacer trampas al solitario tras perder jugando a nuestro propio juego con nuestras reglas?
2
K
25
#11
Barriales
#2
es lo que ha firmado el gobierno del pepe de aragon.
Han vendido su alma al diablo amarillo a cambio de sobres.
0
K
8
#20
Enésimo_strike
#2
pues eso dependerá del modelo económico aplicado, a en este, como en todo lo que tenga que ver con China, se aplica su modelo económico parasitario.
Dejo un vídeo de hace 14 años, tal lo dice tal ha sucedido.
youtu.be/zbbhNGNLDRg?si=P54BOXDElpQK6SUW
0
K
12
#16
Pertinax
*
Edit.
0
K
15
#9
gershwin
Medidas recíprocas. En China obligan a tener un socio chino etc ..
Una cosa es parecer tonto y otra serlo
0
K
13
#21
yopasabaporaqui
*
#15
Me dan igual tus alegorías morales. Ellos cambiaron sus leyes para defender su industria y ahora nosotros por supuesto podemos hacer lo mismo.
Estabas hablando de eso, eso pusiste en negrita y a eso contesto.
0
K
10
#8
elgranpilaf
Chinos go home
0
K
10
#5
drstrangelove
*
¿Pero eso de que sólo traerán chinos es verdad, u otro bulo interesado? Además de la fábrica, hará falta mucha industria auxiliar alrededor, me imagino, ¿también la van a llenar sólo de chinos?
Y lo de no compartir tecnología no sé cómo tomármelo, una batería de electrolito líquido tampoco es ciencia coheteril, seguro que muchas marcas ya han desmontado algún que otro coche chino y lo han investigado a fondo.
0
K
10
#10
Gry
*
#5
Es un bulo, es exactamente lo mismo que en los EEUU con los surcoreanos:
abcnews.go.com/US/south-korean-workers-us-build-ev-battery-plant/story
Traen a los suyos para montar la fabrica y ponerla a funcionar porque aquí no tenemos a 2.000 tíos especializados en el montaje de lineas de producción y maquinaria china con instrucciones en chino.
1
K
32
#3
Tontolculo
Pues como las bases de rota
0
K
10
#19
elgranpilaf
#3
En la base de Rota hay trabajadores estadounidenses y españoles
0
K
10
#1
Escafurciao
Y eso que acaban de llegar los 2000 chinos.
0
K
9
#4
aPedirAlMetro
*
"y no comparte tecnología."
Lo que hacian las empresas occidentales en China antaño... y era un escandalo cuando el gobierno Chino establecio por ley meanismos para que esas empresas compartieran el know-how. El tipico cinismo occidental, vamos.
0
K
7
#13
aPedirAlMetro
*
#4
Para acompañarlo de datos y hechos documentados...
2018
Bruselas denuncia a China ante la OMC por sus normas sobre propiedad intelectual
"No podemos tolerar que las compañías europeas deban dejar de lado tecnología valiosa como precio que pagar por invertir en China", ha criticado la comisaria de Comercio, Cecilia Malsmtröm, quien ha insistido en que
la transferencia forzada de tecnología es "ilegal"
y un "problema grave" para las firmas que
…
» ver todo el comentario
0
K
7
#18
ostiayajoder
#13
Bueno, se podrs ver al reves tambien, no?
Si europa ha tenido q hacerlo me parece bien q se obligue a china a hacerlo.
0
K
6
#14
yopasabaporaqui
*
#4
Pues si China estableció mecanismos, ahora Europa puede hacer lo mismo. O foll** todos o la p* al río,vamos.
0
K
10
#15
aPedirAlMetro
*
#14
Me da igual si es legitimo que la UE aplique o deje de aplicar nada. No estoy hablando de ello.
Con mi comentario, lo que pretendia es centrarme en esto otro: Europa decia que eso era "ilegal"... pero parece que ya no lo es, que cosas
Esto es el capitalismo: si no le gustan mis principios, tengo otros... pero entretanto, mi verdad es la absoluta... y un mundo basado en reglas, y el orden internacional... y relato, muuucho relato. La verdad es que todo lo que te cuentan, desde que te levantas, hasta que te acuestas,
es mentira
0
K
7
