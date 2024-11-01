Una empresa australiana encuentra tierras raras y otros minerales estratégicos en Jaén

El yacimiento podría ser uno de los más importantes en la concentración de unos materiales que la Unión Europea considera especialmente relevantes, especialmente de cara a la transición energética, aunque también la fabricación de ciertos componentes electrónicos. Ha encontrado altas concentraciones de minerales como el titanio, circonio, hafnio y otras tierras raras en varios municipios jieneses: en concreto Aldeaquemada, Castellar, Montizón y Santisteban del Puerto.
- Quiero Jaén!
- Presidente, Jaén pertenece a España.
- Lo quiero. Vamos a atacar España!
- Presidente, no podemos.
- Me da igual. Vamos a por ello.
Y así, todo.
Por cierto que aquella zona de Sierra Morena son unos parajes preciosos de encinares y monte bajo, y de lo poco que queda en el país sin destrozar por la mano del hombre. Si se hace algo ahí, debería ser para exclusivo beneficio y progreso de los ciudadanos y empresas de este país. Aparte de que tendría que estudiarse bien como disminuir el impacto ecológico y restituir después al estado original...que somos una plaga, btw.