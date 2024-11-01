edición general
Una empresa australiana encuentra tierras raras y otros minerales estratégicos en Jaén

El yacimiento podría ser uno de los más importantes en la concentración de unos materiales que la Unión Europea considera especialmente relevantes, especialmente de cara a la transición energética, aunque también la fabricación de ciertos componentes electrónicos. Ha encontrado altas concentraciones de minerales como el titanio, circonio, hafnio y otras tierras raras en varios municipios jieneses: en concreto Aldeaquemada, Castellar, Montizón y Santisteban del Puerto.

#1 vGeeSiz
entonces se quedan los recursos los australianos? esto también será cosa de Trump, seguramente
Milmariposas #2 Milmariposas
El zanahorio, enterándose de esto:

- Quiero Jaén!
- Presidente, Jaén pertenece a España.
- Lo quiero. Vamos a atacar España!
- Presidente, no podemos.
- Me da igual. Vamos a por ello.


Y así, todo. :wall:
Meneanauta #8 Meneanauta
#2 Estamos jodidos
#10 alfinal
#8 ¿Quién es la administración estúpida que ha permitido que hagan prospecciones en Jaén? Yo por mi pueblo si veo ni que sea a un tipo con un pico lo hecho a patadas. Hoy día tener minerales es igual a que te invadan.
Macnulti_reencarnado #3 Macnulti_reencarnado
Verás que pronto llegan los abrazaarboles a dar por culo.
Anfiarao #4 Anfiarao
#3 hombre macnulti, el indocumentado catador de vinagre! Sabes que el ácido del vinagre se come el esmalte, no? Estás tomando precauciones?
Macnulti_reencarnado #5 Macnulti_reencarnado
#4 desde 70€. Contigo se van a forrar, pero no lo dejes.  media
Spirito #6 Spirito
Jaén, 51 Estado Norteamericano en breve. :popcorn:
Songji #7 Songji
Será que no está quedando suficientemente claro estos días la importancia de los recursos minerales y la independencia tecnológica y militar. Cómo para que ahora les den las minas de Jaén a unos australianos. Estamos en manos de inútiles y traidores al país, que lo están malvendiendo para llenarse los bolsillos.
Por cierto que aquella zona de Sierra Morena son unos parajes preciosos de encinares y monte bajo, y de lo poco que queda en el país sin destrozar por la mano del hombre. Si se hace algo ahí, debería ser para exclusivo beneficio y progreso de los ciudadanos y empresas de este país. Aparte de que tendría que estudiarse bien como disminuir el impacto ecológico y restituir después al estado original...que somos una plaga, btw.
#11 alfinal
#7 Dejad el carbono bajo tierra, estúpidos, si el naranjito loco se entera misilazo que nos lanza. Dada la situación geopolítica actual hay que mantener perfil bajo, que están a puntito de matarse entre ellos.
#9 Archaic_Abattoir
Ni puto caso. Sólo vienen a buscar subvenciones y largarse con el dinero.
