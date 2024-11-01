Una empresa australiana encuentra tierras raras y otros minerales estratégicos en Jaén

El yacimiento podría ser uno de los más importantes en la concentración de unos materiales que la Unión Europea considera especialmente relevantes, especialmente de cara a la transición energética, aunque también la fabricación de ciertos componentes electrónicos. Ha encontrado altas concentraciones de minerales como el titanio, circonio, hafnio y otras tierras raras en varios municipios jieneses: en concreto Aldeaquemada, Castellar, Montizón y Santisteban del Puerto.