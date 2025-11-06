Una emboscada de encapuchados contra hinchas del Rayo en Polonia se salda con 3 heridos graves

En la madrugada de hoy, dos coches se cruzaron en la autopista S8 entre Varsovia y Białystok e impidieron el paso a los autobuses de aficionados rayistas. Posteriormente, unos 50 encapuchados asaltaron los autobuses armados con martillos y porras extensibles. La afición rayista se dirigía a presenciar el partido de hoy del Rayo Vallecano con el Jagiellonia Białystok polaco en la Conference League.
Qué horror de Europa Nazi se nos está quedando...
"Los Bukaneros, de extrema izquierda, y los radicales polacos de ultraderecha se citaron para pegarse horas antes del partido de alto riesgo en la Conference League"
Esta pelea es la vuelta de la que ocurrió aquí en Madrid hace unos días.