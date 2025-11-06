edición general
26 meneos
99 clics
Una emboscada de encapuchados contra hinchas del Rayo en Polonia se salda con 3 heridos graves

Una emboscada de encapuchados contra hinchas del Rayo en Polonia se salda con 3 heridos graves

En la madrugada de hoy, dos coches se cruzaron en la autopista S8 entre Varsovia y Białystok e impidieron el paso a los autobuses de aficionados rayistas. Posteriormente, unos 50 encapuchados asaltaron los autobuses armados con martillos y porras extensibles. La afición rayista se dirigía a presenciar el partido de hoy del Rayo Vallecano con el Jagiellonia Białystok polaco en la Conference League.

| etiquetas: rayo vallecano , polonia , ultras
21 5 0 K 330 actualidad
12 comentarios
21 5 0 K 330 actualidad
Comentarios destacados:    
#2 Regreso
Debería dar un castigo ejemplar la FIFA y expulsar al equipo de por vida de todas competiciones a cualquier nivel.
7 K 64
SeñorPresunciones #11 SeñorPresunciones
#2 Al equipo no. A la federación de fútbol de país, ya que no han hecho nada por evitarlo, y por ende a todos los equipos federados en Polonia.
0 K 12
LuciaNZ #6 LuciaNZ
Desgraciadamente esta noticia no saldrá en los grandes medios, los detenidos serán liberados, nadie hablará de racismo, nazis y de la naturaleza de estos sujetos...
2 K 31
#7 Tailgunner
#6 pero cómo va a haber racismo, si me han dicho los morenazis (o moronazis) españoles que los españoles somos blancos superarios...
0 K 6
SeñorPresunciones #12 SeñorPresunciones
#7 Superarios no, numerarios, pero del Opus Dei.
0 K 12
#3 Suleiman
Los comentarios son increíbles... Putos comunistas, izquierda de mierda, etc....
0 K 12
devilinside #5 devilinside
Bueno, era esperable conociendo la tendencia de los hooligans polacos. A ver el Betis con los Blue Boys, que también son finos
0 K 12
klabervk #1 klabervk
Aquí video del asalto: x.com/i/status/1999037631678533973

Qué horror de Europa Nazi se nos está quedando...
0 K 9
frg #4 frg
#1 "El fútbol es así"
0 K 11
Karmarada #9 Karmarada
El confidencial insistiendo en que los del Rayo son radicales, casi parece que lo quiere justificar.
0 K 9
Fedorito #10 Fedorito *
#8 #9 www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2025/11/06/ultras-rayo-vallecan

"Los Bukaneros, de extrema izquierda, y los radicales polacos de ultraderecha se citaron para pegarse horas antes del partido de alto riesgo en la Conference League"

Esta pelea es la vuelta de la que ocurrió aquí en Madrid hace unos días.
0 K 11
#8 Tailgunner
le han pegado por comunistas, por ser marroncitos españoles o por las dos cosas? Pregunto de verdad...
0 K 6

menéame