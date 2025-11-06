Una emboscada de encapuchados contra hinchas del Rayo en Polonia se salda con 3 heridos graves

En la madrugada de hoy, dos coches se cruzaron en la autopista S8 entre Varsovia y Białystok e impidieron el paso a los autobuses de aficionados rayistas. Posteriormente, unos 50 encapuchados asaltaron los autobuses armados con martillos y porras extensibles. La afición rayista se dirigía a presenciar el partido de hoy del Rayo Vallecano con el Jagiellonia Białystok polaco en la Conference League.