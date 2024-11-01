Elma Saiz: "Las cotizaciones no son impuestos, van directamente al bolsillo de cada autónomo"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha señalado este jueves que las cotizaciones "no son impuestos, sino que van directamente al bolsillo de cada autónomo", aunque ha pedido "tranquilidad y sosiego" en cuanto a la negociación actual del sistema de cotización por ingresos reales, ya que el Gobierno "trabaja para garantizar la protección social del colectivo".