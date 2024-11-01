edición general
Elma Saiz: "Las cotizaciones no son impuestos, van directamente al bolsillo de cada autónomo"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha señalado este jueves que las cotizaciones "no son impuestos, sino que van directamente al bolsillo de cada autónomo", aunque ha pedido "tranquilidad y sosiego" en cuanto a la negociación actual del sistema de cotización por ingresos reales, ya que el Gobierno "trabaja para garantizar la protección social del colectivo".

Torrezzno #1 Torrezzno *
Falso, siguen jugando con el lenguaje. Las cotizaciones a la Seguridad Social no van directamente al “bolsillo” de cada autónomo, como si se guardaran en una cuenta personal para su futura pensión. Funcionan con un sistema de reparto, no de capitalización individual. Lo que pagamos todos hoy va para pagar las pensiones contributivas y no contributivas de los pensionistas actuales. Lo que tenga cada trabajador o autónomo en el futuro es incierto, ya que depende de multitud de factores.

No entiendo esa manía de tomar a la gente por tonta y menos aún ese lenguaje de postverdad
#6 Somozano
#1 Es el PSOE
Su base social son charos sin estudios, viejos que llevan 50 años escuchando la SER y gente que chupa del partido
Seguramente el 80% se ha convencido que la crisis empezó con Rajoy por poner un ejemplo.
Y para eso tienes TVE que dedica el 80% de su programación a PP malo
Ah pero en Antena 3
En Antena 3 ahora tienes una novela y por las mañanas media mañana es Arguiñano cocinando y la ruleta de la fortuna

Pero también les han convencido que las cadenas fachas están todos el día criticando al gobierno
ChatGPT #9 ChatGPT *
#1 toman a la gente por tonta, porque somos tontos, al menos así se demuestra con los votos en las elecciones (que es en lo que miden los políticos)....
#2 ddomingo
Falso. Las cotizaciones que pagas van al bolsillo de otros que tienen prestaciones.
#4 xaneco
Y acaso es peor? Están pagando por el derecho a una pensión, con lo cual el dinero aportado volverá con creces a su bolsillo a través de las pensiones.
Si fuera un sistema de capitalización, con lo poco que pagan los autónomos de media te aseguro que no les daba ni para la mitad de pensión.
tdgwho #8 tdgwho
#4 "estamos de acuerdo en que no puede parir por no tener matriz, que no es culpa de nadie, ni siquiera de los romanos pero lucharemos por su derecho a parir"

Ahora cambia parir por pensión.
#10 pirat *
#4 Ese jefe que te paga la gestión de ingresar tu considerable aportación que te retiene en impuestos, también es autónomo, asimilado y paga más que tú para optar a recibir menos. Lo sé porque es mi caso, habiendo tenido hasta más de 20 empleados.
No estaría mal que el trabajador asalariado cobrara el sueldo bruto y tuviera que dedicar mensualmente tiempo y dinero, como los autónomos... a pagar una tercera parte de su sueldo, para que fueran conscientes de lo que cuestan todos los servicios…   » ver todo el comentario
#11 mancebador
#4 Están pagando por el derecho a una pensión
Es simplemente falso. Una mentira repetida ad nauseam.
Tu no cotizas para generar ningún derecho en absoluto. El derecho de pensión únicamente se materializa en el momento de tu jubilación y, exclusivamente, con las condiciones que existan en ese preciso momento.
Si un día antes de que te jubiles entra en vigor, por ejemplo, una ley que diga que tu pensión va a ser de 100 euros, pues tendrás que joderte y tragar, o quemarle la casa al gobierno de turno.
#3 tierramar
Ja, ja, ja,... encima de mentirnos, atracarnos, dejarnos morir en las listas de espera, (el PPSOE), nos toman por tontos. Ahora mismo están recabando tasas, impuestos, multas ... por todos los medios, supongo que para el rearme ( a la chita y callando) no para nuestro bienestar
#7 pirat
#3 Las multas de tráfico apenas llegan para pagarle las ocurrencias, chóferes, comilonas y litros de carajillos que se engulle a diario el infartao del pere navarro.
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
Menudo BULO, las cotizaciones de la Seguridad Social no van a ninguna hucha ni sistema de capitalización, ni individual ni colectivo.

Ya nos mintieron bastante los periodistas con llamar al fondo de reserva hucha, para que una ministra diga esa burrada
