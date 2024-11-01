Elma Saiz: "Las cotizaciones no son impuestos, van directamente al bolsillo de cada autónomo"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha señalado este jueves que las cotizaciones "no son impuestos, sino que van directamente al bolsillo de cada autónomo", aunque ha pedido "tranquilidad y sosiego" en cuanto a la negociación actual del sistema de cotización por ingresos reales, ya que el Gobierno "trabaja para garantizar la protección social del colectivo".
No entiendo esa manía de tomar a la gente por tonta y menos aún ese lenguaje de postverdad
Su base social son charos sin estudios, viejos que llevan 50 años escuchando la SER y gente que chupa del partido
Seguramente el 80% se ha convencido que la crisis empezó con Rajoy por poner un ejemplo.
Y para eso tienes TVE que dedica el 80% de su programación a PP malo
Ah pero en Antena 3
En Antena 3 ahora tienes una novela y por las mañanas media mañana es Arguiñano cocinando y la ruleta de la fortuna
Pero también les han convencido que las cadenas fachas están todos el día criticando al gobierno
Si fuera un sistema de capitalización, con lo poco que pagan los autónomos de media te aseguro que no les daba ni para la mitad de pensión.
Ahora cambia parir por pensión.
No estaría mal que el trabajador asalariado cobrara el sueldo bruto y tuviera que dedicar mensualmente tiempo y dinero, como los autónomos... a pagar una tercera parte de su sueldo, para que fueran conscientes de lo que cuestan todos los servicios… » ver todo el comentario
Es simplemente falso. Una mentira repetida ad nauseam.
Tu no cotizas para generar ningún derecho en absoluto. El derecho de pensión únicamente se materializa en el momento de tu jubilación y, exclusivamente, con las condiciones que existan en ese preciso momento.
Si un día antes de que te jubiles entra en vigor, por ejemplo, una ley que diga que tu pensión va a ser de 100 euros, pues tendrás que joderte y tragar, o quemarle la casa al gobierno de turno.
Ya nos mintieron bastante los periodistas con llamar al fondo de reserva hucha, para que una ministra diga esa burrada