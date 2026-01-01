·
·
11
meneos
90
clics
El raíl 23117
El Gobierno debería ser capaz de explicar, más allá de las mentiras de la ultraderecha, los problemas reales que supone mantener en perfecto estado 4.000 kilómetros de alta velocidad
|
etiquetas
:
raíl
,
23117
,
accidente
,
tren
10
1
1
K
106
actualidad
11 comentarios
10
1
1
K
106
actualidad
#1
kaos_subversivo
Construir ave da votos. Mantenerlo, no
5
K
59
#7
reivaj01
#1
Construir ave da
votos
sobres. Mantenerlo, no
0
K
10
#5
MacMagic
Seguimos sin esclarecer el apagón, ya podéis esperar sentados con esta investigación.
3
K
40
#6
k-loc
*
#4
Lo que cuesta mantener es tanto inútil. ¿Es tan difícil poner al cargo a gente que de verdad sepa? Ya me dirás el cv de todos los ministros y demás caterva para saber gestionar nuestro dinero e infraestructuras. Y si de verdad fueramos un país avanzado se darían cuentas reales de a donde va cada euro y como lo gestiona el personal de turno. No en plan, hemos invertido 700 millones aquí. No, no, desglosa ese gasto.
Y luego ya lo de buscar a quien colocar el marrón. Veréis la cantidad de mierda que va a salir. Pero dimitir, eso no se contempla.
#5
Exacto. Bien tirado ese hilo.
0
K
7
#3
Mala
*
Que nos lo explique la vicepresidenta Montero con esa "claridad verbal" con la que nos explicó el concierto catalán
3
K
40
#9
CharlesBrowson
#3
lo que te puedes llevar es un codazo en las costillas mas que una explicacion de esa tipa
1
K
20
#4
candonga1
España, con lo del AVE, es como aquel nuevo rico que se compra un Ferrari y después no tiene dinero para mantenerlo.
0
K
20
#8
Borgiano
¿Y qué tiene que ver la ultraderecha aquí?
1
K
19
#2
tul
*
la explicacion es sencilla, el circo de la "alta velosidad" es tan deficitario que ni siquiera alcanza para realizar el minimo mantenimiento de seguridad que necesita.
0
K
12
#11
elmakina
Sin dar nada por hecho, es perfectamente plausible que detrás de esto esté la misma forma de funcionar de siempre en las instituciones públicas, cultura de seguridad de cartón piedra, gestión política que prioriza inaugurar y aparentar, e incluso malversación.
0
K
10
#10
CharlesBrowson
no, si al final va a ser culpa nuestra al final
0
K
8
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
