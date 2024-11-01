edición general
El ejército de EEUU quiere construir reactores nucleares en todas sus bases militares, incluidas las instalaciones de Rota y Morón

El Gobierno norteamericano anunció este miércoles el programa Jano para construir minirreactores nucleares en las instalaciones de las fuerzas armadas estadounidenses. La iniciativa persigue establecer centrales modulares en sus principales bases, que incluyen el extranjero, como las que EEUU tiene en Rota y Morón de la Frontera.

#2 Ni de blas, que se las metan por el ojal.
Eso es ilegal además.
La legislación europea sobre centrales nucleares supongo que se la pasarán por el forro, como es habitual... :-D :-D :-D
#1 Claro. Para eso cobran más en dólares prostituidos y por eso son los amos y señores.
#2 #1 #6 #4 viendo el roto que le ha supuesto la construcción de la última central nuclear en Vogtle jajajajajajajajajaja xD no me lo creo

La construcción de los dos nuevos reactores comenzó en 2009. Originalmente se esperaba que costara 14.000 millones de dólares y comenzara su operación comercial en 2016 (Vogtle 3) y en 2017 (Vogtle 4), pero el proyecto sufrió importantes retrasos en la construcción y más de 16000 millones de sobrecostes, la quiebra de la empresa constructora y el coste a los consumidores
#8 Qué raro, si la nuclear es superbarata
Pentágono, nos vas a comer el rábano a dos tiempos.

Yanquis, iros de España.
Es tan escandalosamente ridículo que lo único que se me ocurre es que sea una propuesta diseñada para provocar el rechazo de los europeos y así forzar la eliminación de las bases
#9

Al final es la basura del economista, el titular dice una cosa, la noticia otra. Deberíamos penalizar a los medios como este que no hacen periodismo .

"Va a haber un largo periodo de debate local. Creo que mientras mantengamos ese debate, mientras el proyecto tenga un rostro claro y nos comprometamos claramente con las comunidades locales, habrá muchas ganas de llevarlo a cabo", afirmó Jeff Waksman, subsecretario adjunto del Ejército para Instalaciones, Energía y Medio Ambiente. "Si las comunidades locales deciden que no lo quieren, no lo haremos. No estamos aquí para imponernos a ninguna comunidad local".
#10 Gracias, el economista se luce de Falsedades , ya ni lo mirare ,
#10 sería la primera vez
¡OTAN no, bases fuera!
Para que si les destruyen la base joder a todo dios.

¡Que se la lleven ya! ¡Fuera los gUSAnos!
Que la pongan en Palomares, que ahí no pasa nada, todo de puta madre xD
