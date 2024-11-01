El ejército de EEUU quiere construir reactores nucleares en todas sus bases militares, incluidas las instalaciones de Rota y Morón

El Gobierno norteamericano anunció este miércoles el programa Jano para construir minirreactores nucleares en las instalaciones de las fuerzas armadas estadounidenses. La iniciativa persigue establecer centrales modulares en sus principales bases, que incluyen el extranjero, como las que EEUU tiene en Rota y Morón de la Frontera.
Eso es ilegal además.
La construcción de los dos nuevos reactores comenzó en 2009. Originalmente se esperaba que costara 14.000 millones de dólares y comenzara su operación comercial en 2016 (Vogtle 3) y en 2017 (Vogtle 4), pero el proyecto sufrió importantes retrasos en la construcción y más de 16000 millones de sobrecostes, la quiebra de la empresa constructora y el coste a los consumidores
"Va a haber un largo periodo de debate local. Creo que mientras mantengamos ese debate, mientras el proyecto tenga un rostro claro y nos comprometamos claramente con las comunidades locales, habrá muchas ganas de llevarlo a cabo", afirmó Jeff Waksman, subsecretario adjunto del Ejército para Instalaciones, Energía y Medio Ambiente. "Si las comunidades locales deciden que no lo quieren, no lo haremos. No estamos aquí para imponernos a ninguna comunidad local".
