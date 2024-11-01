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El Efecto Dominó que amenaza con derribar la disponibilidad de comida en todo el Mundo: más allá del Estrecho de Ormuz [eng]

El Efecto Dominó que amenaza con derribar la disponibilidad de comida en todo el Mundo: más allá del Estrecho de Ormuz [eng]

Lo habitual es leer sobre el petróleo, los precios de la energía y las tensiones geopolíticas entre Irán y Occidente. Pero si te quedas solo en eso, te estarás perdiendo la imagen completa. Y esa imagen, como explica brillantemente Shanaka Anslem Perera en su artículo "THE NITROGEN TRAP", es la de un gigantesco castillo de naipes, o mejor dicho, una interminable fila de fichas de dominó que ya ha empezado a caer. No tenemos reservas estratégicas de fertilizantes como las tenemos de petróleo, y hasta trece fichas de dominós que le siguen y que

| etiquetas: geoestrategia , petróleo , energía , información , consumo
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2 comentarios
6 1 0 K 97 actualidad
Skiner #2 Skiner *
Estupendo, se ha demostrado sobradamente que se puede cultivar sin usar fertilizantes sintéticos.
Este rollo de los fertilizantes sintéticos lo impusieron en los años 60.
se pueden usar:
Fertilizantes orgánicos
Los fertilizantes orgánicos, derivados de materia animal, excrementos humanos o materia vegetal, proporcionan nutrientes sin los efectos adversos de los fertilizantes sintéticos.

Promotores de crecimiento natural
Los promotores naturales del crecimiento, como los biofertilizantes y los…   » ver todo el comentario
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alehopio #1 alehopio
Perera identifica al menos catorce "cadenas de dominó" distintas. Vamos a centrarnos en las más impactantes para entender por qué este no es un problema solo para los agricultores, sino para todos nosotros.

( 1 ) El Dominó del Nitrógeno (El que ya vemos)

La primera ficha es la más obvia. El 48% de la población mundial se alimenta gracias al fertilizante nitrogenado, creado a partir de gas natural. La mayor parte de ese gas y de la producción de urea (el fertilizante) está en el…   » ver todo el comentario
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menéame