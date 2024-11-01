El Efecto Dominó que amenaza con derribar la disponibilidad de comida en todo el Mundo: más allá del Estrecho de Ormuz [eng]

Lo habitual es leer sobre el petróleo, los precios de la energía y las tensiones geopolíticas entre Irán y Occidente. Pero si te quedas solo en eso, te estarás perdiendo la imagen completa. Y esa imagen, como explica brillantemente Shanaka Anslem Perera en su artículo "THE NITROGEN TRAP", es la de un gigantesco castillo de naipes, o mejor dicho, una interminable fila de fichas de dominó que ya ha empezado a caer. No tenemos reservas estratégicas de fertilizantes como las tenemos de petróleo, y hasta trece fichas de dominós que le siguen y que
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Este rollo de los fertilizantes sintéticos lo impusieron en los años 60.
se pueden usar:
Fertilizantes orgánicos
Los fertilizantes orgánicos, derivados de materia animal, excrementos humanos o materia vegetal, proporcionan nutrientes sin los efectos adversos de los fertilizantes sintéticos.
Promotores de crecimiento natural
Los promotores naturales del crecimiento, como los biofertilizantes y los… » ver todo el comentario
( 1 ) El Dominó del Nitrógeno (El que ya vemos)
La primera ficha es la más obvia. El 48% de la población mundial se alimenta gracias al fertilizante nitrogenado, creado a partir de gas natural. La mayor parte de ese gas y de la producción de urea (el fertilizante) está en el… » ver todo el comentario