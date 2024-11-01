El Efecto Dominó que amenaza con derribar la disponibilidad de comida en todo el Mundo: más allá del Estrecho de Ormuz [eng]

Lo habitual es leer sobre el petróleo, los precios de la energía y las tensiones geopolíticas entre Irán y Occidente. Pero si te quedas solo en eso, te estarás perdiendo la imagen completa. Y esa imagen, como explica brillantemente Shanaka Anslem Perera en su artículo "THE NITROGEN TRAP", es la de un gigantesco castillo de naipes, o mejor dicho, una interminable fila de fichas de dominó que ya ha empezado a caer. No tenemos reservas estratégicas de fertilizantes como las tenemos de petróleo, y hasta trece fichas de dominós que le siguen y que