EEUU lanza un "ataque masivo" contra el Estado Islámico en Siria en represalia por la muerte de tres estadounidenses

El contexto Tres estadounidenses, incluidos dos militares, murieron en un ataque del 13 de diciembre en Palmira cuando participaban en una operación antiterrorista. Las autoridades estadounidenses han informado este viernes de que han lanzado un "ataque masivo" contra objetivos de Estado Islámico en Siria, en respuesta al ataque perpetrado durante el fin de semana pasado en la provincia siria de Palmira que se saldó con la muerte de tres estadounidenses, incluidos dos militares."Tropas estadounidenses han iniciado un ataque a gran escala contra
Conviene no olvidar que el actual régimen sirio fue recibido poco menos que con fuegos artificiales por la comunidad internacional ¿Quién iba a pensar que daría cobijo a una panda de integristas furibundos?
EDIT: Por cierto ¿Qué pintaban esos "turistas" gringos en mitad de Siria, un país que tanto ama a EEUU?
Lo “curioso” es que hemos pasado de “la guerra contra el terror” y “al qaeda es el mayor peligro para la paz mundial” a que se reciba con honores a un gerifalte de al qaeda.
Estos bombardeos ayudan al actual gobierno, y la operación antiterrorista donde murieron los americanos también.
Es cierto, al igual que la gente no se para a diferenciar entre facciones suníes y chíies por ejemplo y meten el mismo saco a Hezbolá y Hamás, por ejemplo, que tienen alianzas ocasionales pero son grupos muy distintos ideológicamente.
Si tenías capacidad y conocimiento para hacer estas cosas, ¿por qué no las haces hasta que ocurre una desgracia?
