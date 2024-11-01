edición general
EEUU lanza un "ataque masivo" contra el Estado Islámico en Siria en represalia por la muerte de tres estadounidenses

EEUU lanza un "ataque masivo" contra el Estado Islámico en Siria en represalia por la muerte de tres estadounidenses

El contexto Tres estadounidenses, incluidos dos militares, murieron en un ataque del 13 de diciembre en Palmira cuando participaban en una operación antiterrorista. Las autoridades estadounidenses han informado este viernes de que han lanzado un "ataque masivo" contra objetivos de Estado Islámico en Siria, en respuesta al ataque perpetrado durante el fin de semana pasado en la provincia siria de Palmira que se saldó con la muerte de tres estadounidenses, incluidos dos militares."Tropas estadounidenses han iniciado un ataque a gran escala contra

ipanies #1 ipanies
Vamos, que bombardean a quien quieren, donde quieren y cuando quieren... Lo normal.
cromax #2 cromax *
#1 Básicamente.
Conviene no olvidar que el actual régimen sirio fue recibido poco menos que con fuegos artificiales por la comunidad internacional ¿Quién iba a pensar que daría cobijo a una panda de integristas furibundos? :troll:
EDIT: Por cierto ¿Qué pintaban esos "turistas" gringos en mitad de Siria, un país que tanto ama a EEUU?
ipanies #4 ipanies
#2 Todo el mundo lo sabía, de hecho, los pusieron para eso, para joder a Europa, lo único que los follacabras no distinguen bien y la cagaron matando a los que no debían...
Enésimo_strike #10 Enésimo_strike
#2 veo que hay bastante confusión entre el Estado islámico y al qaeda. No son la misma cosa, y de hecho se llevan a tiros. El actual presidente de Siria era miembro de al qaeda, llegó a ser un cargo importante y luego fundó una franquicia local, con el visto bueno de la organización. Pero no es el Isis.

Lo “curioso” es que hemos pasado de “la guerra contra el terror” y “al qaeda es el mayor peligro para la paz mundial” a que se reciba con honores a un gerifalte de al qaeda.

Estos bombardeos ayudan al actual gobierno, y la operación antiterrorista donde murieron los americanos también.
cromax #11 cromax *
#10 Positivo por la aclaración.
Es cierto, al igual que la gente no se para a diferenciar entre facciones suníes y chíies por ejemplo y meten el mismo saco a Hezbolá y Hamás, por ejemplo, que tienen alianzas ocasionales pero son grupos muy distintos ideológicamente.
ur_quan_master #13 ur_quan_master
#1 se habrán metido con las bases desde las que roban el petróleo sirio.
HeilHynkel #3 HeilHynkel
A ver si le van a dar a alguno de nuestros NATOntados que están asesorando al nuevo gobierno otanero. :-D
millanin #6 millanin
No respetan ni a sus aliados.
#14 fasta
"operación antiterrorista"
#12 chavi
Tienen mucho en común. Los dos fueron apoyados por EEUU en algún momento
#5 Cuchifrito
Las invasiones buenas.
ochoceros #7 ochoceros
Que se ande con ojo el nuevo presi que van a por los del ISIS xD
#8 Leon_Bocanegra
Masivo bro.
Andreham #9 Andreham
Siempre me hacen gracia estas cosas de las "venganzas".

Si tenías capacidad y conocimiento para hacer estas cosas, ¿por qué no las haces hasta que ocurre una desgracia?

Mmmmmm.
