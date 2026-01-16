edición general
En EEUU han dado con la solución al problema de la vivienda pero no va a gustar a mucha gente

En EEUU han dado con la solución al problema de la vivienda pero no va a gustar a mucha gente

El gobierno de Donald Trump ha cumplido su primer año de gestión marcando por un endurecimiento (probablemente excesivo) en la política de fronteras y el cumplimiento de las leyes de inmigración. Este nuevo enfoque, basado en la ejecución de repatriaciones y el control estricto de los límites nacionales, ha generado efectos medibles en diversos sectores de la sociedad estadounidense, de todos hay uno que me ha sorprendido, el de la vivienda.

SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
¿Cámaras de gas? Tampoco es que sea una solución innovadora, ni nada...
#3 dumbo
O construyes o cierras fronteras. Para sorpresa de nadie.
DocendoDiscimus #9 DocendoDiscimus
#3 También puedes reducir los grandes tenedores; puedes adquirir (no necesariamente a base de construir) vivienda pública; puedes fomentar las cooperativas de vivienda; puedes prohibir a las grandes empresas comprar viviendas unifamiliares como ha hecho Trump; o puedes descentralizar la economía para que no todo el mundo tenga que vivir alrededor de tres o cuatro ciudades y las viviendas vacías de zonas poco habitadas sean ocupadas destensando la situación allí dónde escasean.

Opciones tienes…   » ver todo el comentario
HeilHynkel #11 HeilHynkel
#9

puedes prohibir a las grandes empresas comprar viviendas unifamiliares como ha hecho Trump;

Aunque la medida no me parece para nada mala, tengo mis dudas de que Trump pueda hacer eso legalmente.
powernergia #14 powernergia *
#3 Ni una cosa ni la otra.

En España se ha construido mucha mas vivienda que el aumento de población, aunque naturalmente hay que hace la contabilidad en el largo plazo, no en los últimos años.

Si cierras las fronteras (algo inviable que solo se plantea en las campañas electorales con propuestas engañabobos, por ejemplo Italia tiene la tasa de inmigración ilegal mas alta de Europa), lo que ocurre es que se frena el crecimiento económico y por supuesto que va a caer el precio de la vivienda, a la vez que aumenta el paro y empeora todo lo demás.

#5 El patrimonio se contabiliza por los ingresos, independientemente de donde provengan, y todos los ingresos tienen sus correspondientes impuestos.
#15 Donald *
#14 joder, pues entonces hay que repensar todo. O sea, que un tio que se ha deslomado para comprar una casa para tener un complemento mientras otros viajaban y disfrutaban resulta que paga por lo recibido por el alquiler un 37 o un 45% al estado y no se lo va a repercutir al alquilado? pues coño, ya esta, que paguen irpf unicamente los de alquiler vacacional y bajara el alquiler un 35% o un 45% no me jodas.
#10 poxemita
Actuando por la parte de la demanda, aquí se hace por el de la oferta pero al reves, intentando que a la gente le de miedo alquilar viviendas.
powernergia #8 powernergia *
Parece que a este medio, "euribor" les gustan las decisiones de Trump, y además no sabe mucho de economía.

Naturalmente que si echas a la gente de las casas, baja la demanda de viviendas y bajan los precios (hablamos de viviendas para gente de ingresos bajos), pero a la vez estás destruyendo la economía que la gente que sale ayuda a crear.
#16 vGeeSiz
#8 si? cotizando el mínimo (en el mejor de los casos) disfrutando desde el primer día los beneficios sociales y tirando los sueldos a la baja? Así se ayuda a crear economía?

cuéntame más
#2 Meloncio
¿Deportar a los que no paguen a una cárcel de El Salvador?
LokoYo_ #7 LokoYo_
#teahorrounclick

Según el texto, el argumento es que:
 • La inmigración irregular incrementa artificialmente la demanda, sobre todo en alquileres baratos y vivienda de entrada.
 • Al salir parte de esa población, baja la presión sobre el mercado.
 • Eso provoca descenso o enfriamiento de los precios, especialmente fuera de las llamadas ciudades santuario.
 • Resultado: la vivienda se vuelve más asequible para ciudadanos con ingresos medios y bajos.

Por eso “no va a gustar a mucha gente”:
 • …   » ver todo el comentario
#17 EISev
#7 es que es así en un mercado

El precio es la intersección de la curva de oferta y de demanda

Si no puedes modificar la oferta ya que no se construyen viviendas, el precio bajará cuando se modifique la curva de la demanda

No solo es la inmigración, también:

Volver a familias con más miembros que necesitan menos casas por persona.

Yo vivo en una casa con mis hijos y mi mujer, los hogares como el mío necesitan 0.25 casas por persona.

Un amigo que está separado tiene custodia compartida de…   » ver todo el comentario
vicus. #13 vicus.
Mientras qué en lelemandril....
Dene #6 Dene
matar gente?
#5 Donald *
Lo que todos sabemos es que solución al gravisimo problema de la vivienda hay, no se si tenemos que esperar que gobierne ho chi min, kim jong un o que resucite Gadafi

Lo de la falta de espacio para construir me parece un chiste y que la solución a un exceso de demanda no es una subida de demanda también. Zonas rodeando todas las ciudades, bien comunicadas con el centro con chaletes ocupando parcelas de 500 a 1000 metros para que viva una familia cuando en altura podrían vivir 30 familias. Lo…   » ver todo el comentario
#4 crissis
– «El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que prohibirá a las grandes empresas comprar viviendas unifamiliares como parte de su plan para abordar la crisis de la vivienda en el país.»

Ojalá tomemos nota por aquí.
