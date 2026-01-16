En EEUU han dado con la solución al problema de la vivienda pero no va a gustar a mucha gente

El gobierno de Donald Trump ha cumplido su primer año de gestión marcando por un endurecimiento (probablemente excesivo) en la política de fronteras y el cumplimiento de las leyes de inmigración. Este nuevo enfoque, basado en la ejecución de repatriaciones y el control estricto de los límites nacionales, ha generado efectos medibles en diversos sectores de la sociedad estadounidense, de todos hay uno que me ha sorprendido, el de la vivienda.

puedes prohibir a las grandes empresas comprar viviendas unifamiliares como ha hecho Trump;
Aunque la medida no me parece para nada mala, tengo mis dudas de que Trump pueda hacer eso legalmente.
En España se ha construido mucha mas vivienda que el aumento de población, aunque naturalmente hay que hace la contabilidad en el largo plazo, no en los últimos años.
Si cierras las fronteras (algo inviable que solo se plantea en las campañas electorales con propuestas engañabobos, por ejemplo Italia tiene la tasa de inmigración ilegal mas alta de Europa), lo que ocurre es que se frena el crecimiento económico y por supuesto que va a caer el precio de la vivienda, a la vez que aumenta el paro y empeora todo lo demás.
#5 El patrimonio se contabiliza por los ingresos, independientemente de donde provengan, y todos los ingresos tienen sus correspondientes impuestos.
Naturalmente que si echas a la gente de las casas, baja la demanda de viviendas y bajan los precios (hablamos de viviendas para gente de ingresos bajos), pero a la vez estás destruyendo la economía que la gente que sale ayuda a crear.
www.meneame.net/story/tasa-desempleo-nacidos-estados-unidos-aumento-de
cuéntame más
Según el texto, el argumento es que:
• La inmigración irregular incrementa artificialmente la demanda, sobre todo en alquileres baratos y vivienda de entrada.
• Al salir parte de esa población, baja la presión sobre el mercado.
• Eso provoca descenso o enfriamiento de los precios, especialmente fuera de las llamadas ciudades santuario.
• Resultado: la vivienda se vuelve más asequible para ciudadanos con ingresos medios y bajos.
Por eso “no va a gustar a mucha gente”:

El precio es la intersección de la curva de oferta y de demanda
Si no puedes modificar la oferta ya que no se construyen viviendas, el precio bajará cuando se modifique la curva de la demanda
No solo es la inmigración, también:
Volver a familias con más miembros que necesitan menos casas por persona.
Yo vivo en una casa con mis hijos y mi mujer, los hogares como el mío necesitan 0.25 casas por persona.
Un amigo que está separado tiene custodia compartida de… » ver todo el comentario
Lo de la falta de espacio para construir me parece un chiste y que la solución a un exceso de demanda no es una subida de demanda también. Zonas rodeando todas las ciudades, bien comunicadas con el centro con chaletes ocupando parcelas de 500 a 1000 metros para que viva una familia cuando en altura podrían vivir 30 familias. Lo
Ojalá tomemos nota por aquí.