En EEUU han dado con la solución al problema de la vivienda pero no va a gustar a mucha gente

El gobierno de Donald Trump ha cumplido su primer año de gestión marcando por un endurecimiento (probablemente excesivo) en la política de fronteras y el cumplimiento de las leyes de inmigración. Este nuevo enfoque, basado en la ejecución de repatriaciones y el control estricto de los límites nacionales, ha generado efectos medibles en diversos sectores de la sociedad estadounidense, de todos hay uno que me ha sorprendido, el de la vivienda.