EEUU estará "jodido" si la Corte Suprema falla en contra de los aranceles, dice Trump

El presidente Donald Trump afirmó el lunes que Estados Unidos estará en una situación crítica si la Corte Suprema dictamina que algunos de los aranceles impuestos por el mandatario son ilegales. Trump, en una publicación en su plataforma Truth Social, dijo que se tendrían que reembolsar cientos de miles de millones de dólares si el máximo tribunal de justicia del país falla en contra de la principal política económica del gobierno. "Y eso sin incluir la cantidad que los países y las empresas exigirían como compensación por las inversiones...

#1 carraxe
Y si falla a favor, también estará jodido. La misma dicotomía se aplica al mundo entero: estamos jodidos
Mltfrtk #5 Mltfrtk
Pues ya verás cuando Nicolás Maduro gane el juicio y le tengan que soltar, va a ser la risión.
#4 Grahml *
Y el culpable sería Trump y los lameculos que le jalean.

A ver si se muere de una puta vez el vejestorio demente de los cojones.
#6 otro_nick_mas_nuevo
#4 Los que le rodean son igual o peores. Y más jóvenes.
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Trump haciendo cosas ilegales desde el gobierno ... me pinchas y no sangro.

Si lo único legal que ha debido hacer desde que está en el gobierno es elegir el menú de la cena de Navidad.
#3 Jacusse
Sería épico.
