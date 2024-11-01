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EEUU está preparando un envío de F-35, helicópteros Apache y misiles. Y su destino está frente a Cádiz: armar a Marruecos

EEUU está preparando un envío de F-35, helicópteros Apache y misiles. Y su destino está frente a Cádiz: armar a Marruecos

EEUU está preparando un envío de F-35, helicópteros Apache y misiles. Y su destino está frente a Cádiz: armar a Marruecos. Ese movimiento, aunque sigue sin ser público, ahora ha adquirido carácter oficial con la firma de una hoja de ruta de defensa entre los gobiernos de Rabat y Washington para la próxima década, un movimiento que no es baladí ni un gesto aislado, sino la formalización de una apuesta más amplia en la que Estados Unidos consolida a Marruecos en los próximos 10 años como su socio preferente en el norte de África.

| etiquetas: marruecos , defensa , alianzas , estrategia
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13 comentarios
11 3 1 K 118 actualidad
Andreham #3 Andreham
Está preparando un envío; en un plan no oficial de aquí a 10 años.

El periodismo murió hace veinte años y sólo queda propaganda para azuzar a las masas.
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aPedirAlMetro #9 aPedirAlMetro *
#3 Es Xataka, en su linea habitual.
Puedes preguntarle a María González, directora de Xataka, como se lleva lo de ser directora de un medio cuya reputacion esta por los suelos, y cada dia, parece que se esfuerzan para hundirla un pcoo mas

Soy María González, directora de Xataka. Pregúntame
www.meneame.net/m/Pregúntame/soy-maria-gonzalez-directora-xataka-preg
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tul #12 tul
#3 no murio, lo mataron a traicion
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CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
que manden todo a Marruecos, que ya vera Algeria que hacer, y nos dejen en paz a nos
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#6 sisi
El problema principal no es Ceuta y Melilla. Esto a Estados Unidos no le va ni le viene, y si los ha mencionado últimamente es para tocarnos los cojones a nosotros y dar un azucarillo a Marruecos.
Lo que le preocupa a EEUU es Argelia que tienen gas y petroleo, y el Sahara por supuesto que es de donde sale la comida del mundo. Le interesa tener ambas cosas seguras bajo su orbita.
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#1 Pozitronico *
...movimiento que no es baladí ni un gesto aislado, sino la formalización de una apuesta más amplia en la que Estados Unidos consolida a Marruecos en los próximos 10 años como su socio preferente en el norte de África, con implicaciones directas para el equilibrio regional y, qué duda cabe, para la posición de España.
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Pacman #4 Pacman
Tranquilos, para compensar ya mandamos nosotros varios millones de euros a Marruecos igualmente
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GeneWilder #13 GeneWilder
#4 Y damos acomodo a su quinta columna.
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#7 tierramar *
EEUU está cosntruyendo más bases militares en puntos estrategicos globales: y está armando a todos sus aliados o colonizados. Esto pinta muy muy mal
USA esta construyendo más bases militares en diferentes lugares del planeta:
- 3 o 4 en Argentina. www.meneame.net/m/actualidad/bases-militares-estadounidenses-argentina
- En Peru. www.excelsior.com.mx/internacional/estados-unidos-aprueba-nueva-base-m
- Estan militarizando Canarias www.meneame.net/m/actualidad/canarias-bajo-ocupacion-militar-proyecto-
- Estan ampliando la base de Rota.-
- Quieren instalar más bases militares en Groenlandia.
-Japon ha colocado misile de largo alcance en la frontera de china; EEUU hizo lo mismo con Rusia utilizando a Europa
¿Qué pretenden?
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skaworld #5 skaworld
Entiendo que la poblacion de Marruecos estará encantada con el pacto con tan confiables garantes de la seguridad del mundo árabe...
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hakcer_dislexico #11 hakcer_dislexico
#5 Curiosamente con lo idiotas y nacionalistas que son en Marruecos, estan encantados, son como una mezcla de Frances, Israeli y Hungaro. De los primeros la cobardia, de los segundos el nacionalismo y de los ultimos la extrema corrupcion.

A ver si con un poco de suerte a los argelinos se les terminan de hinchar los cojones ...

Y nosotros, teniendo un socio tan confiable como EEUU, mañana ofrecia rota a los chinos y moron a los rusos, solo, por tocar los cojones.
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#8 Perrota *
Xatakamierder en modo geopolítica de cuñados.

Azuzar el miedo a Marruecos, cuando Marruecos tiene cero motivos y posibilidades de atacar España.

Que metan a Algeria en la Otan, y Marruecos hará parques para niños con ese armamento.
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#10 mikasalo
Sensacionalista a más no poder.
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menéame