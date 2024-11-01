EEUU está preparando un envío de F-35, helicópteros Apache y misiles. Y su destino está frente a Cádiz: armar a Marruecos. Ese movimiento, aunque sigue sin ser público, ahora ha adquirido carácter oficial con la firma de una hoja de ruta de defensa entre los gobiernos de Rabat y Washington para la próxima década, un movimiento que no es baladí ni un gesto aislado, sino la formalización de una apuesta más amplia en la que Estados Unidos consolida a Marruecos en los próximos 10 años como su socio preferente en el norte de África.