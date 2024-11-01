EEUU está preparando un envío de F-35, helicópteros Apache y misiles. Y su destino está frente a Cádiz: armar a Marruecos. Ese movimiento, aunque sigue sin ser público, ahora ha adquirido carácter oficial con la firma de una hoja de ruta de defensa entre los gobiernos de Rabat y Washington para la próxima década, un movimiento que no es baladí ni un gesto aislado, sino la formalización de una apuesta más amplia en la que Estados Unidos consolida a Marruecos en los próximos 10 años como su socio preferente en el norte de África.
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El periodismo murió hace veinte años y sólo queda propaganda para azuzar a las masas.
Puedes preguntarle a María González, directora de Xataka, como se lleva lo de ser directora de un medio cuya reputacion esta por los suelos, y cada dia, parece que se esfuerzan para hundirla un pcoo mas
Soy María González, directora de Xataka. Pregúntame
www.meneame.net/m/Pregúntame/soy-maria-gonzalez-directora-xataka-preg
Lo que le preocupa a EEUU es Argelia que tienen gas y petroleo, y el Sahara por supuesto que es de donde sale la comida del mundo. Le interesa tener ambas cosas seguras bajo su orbita.
USA esta construyendo más bases militares en diferentes lugares del planeta:
- 3 o 4 en Argentina. www.meneame.net/m/actualidad/bases-militares-estadounidenses-argentina
- En Peru. www.excelsior.com.mx/internacional/estados-unidos-aprueba-nueva-base-m
- Estan militarizando Canarias www.meneame.net/m/actualidad/canarias-bajo-ocupacion-militar-proyecto-
- Estan ampliando la base de Rota.-
- Quieren instalar más bases militares en Groenlandia.
-Japon ha colocado misile de largo alcance en la frontera de china; EEUU hizo lo mismo con Rusia utilizando a Europa
¿Qué pretenden?
A ver si con un poco de suerte a los argelinos se les terminan de hinchar los cojones ...
Y nosotros, teniendo un socio tan confiable como EEUU, mañana ofrecia rota a los chinos y moron a los rusos, solo, por tocar los cojones.
Azuzar el miedo a Marruecos, cuando Marruecos tiene cero motivos y posibilidades de atacar España.
Que metan a Algeria en la Otan, y Marruecos hará parques para niños con ese armamento.