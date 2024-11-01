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"EEUU culpará a Europa de su derrota en Irán"

"EEUU culpará a Europa de su derrota en Irán"  

El profesor John Mearsheimer y Glenn Diesen, presentan un análisis fundamental de los acontecimientos de abril de 2026.

| etiquetas: eeuu , europa , irán
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6 comentarios
3 1 0 K 59 actualidad
azathothruna #2 azathothruna
Se viene otro Dia D para "democratizar" a la peninsula de Asia xD :tinfoil:
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mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Lo normal.
La culpa es de todos menos mía.

Respuesta perfectamente lógica. Hasta que cumples 10 años.
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Herumel #3 Herumel
Como puedes perder una guerra por unos no-aliados, a los que no-avisaste y sí-amenazaste militarmente con ocuparlos y sí-atacas con aranceles económicos... Es imposible.
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JackNorte #4 JackNorte
Somos culpables de intentar evitar mas genocidios.
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Jointhouse_Blues #5 Jointhouse_Blues
Mientras sean derrotados, me la suda enormemente a quién culpen.
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#6 Pepis *
Pues nada, a salir de la OTAN y perder Europa para siempre. Go Trumpo
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