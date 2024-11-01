EEUU: ¿Cómo evitar que ICE robe las elecciones de medio término en noviembre? [en]

Líderes de MAGA planean desplegar agentes de ICE en colegios electorales durante las elecciones de medio término, justificando la medida con el falso argumento del fraude electoral de no ciudadanos. Esta estrategia busca intimidar a los votantes anti-Trump y dificultar su participación.
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Esa es la psicología detrás de poner a los ICEs en las elecciones.
Y no necesitan que haga efecto en todos los votantes, solo en los suficientes.
Influir miedo, amenazar o presionar.
O sea , el ICE ¿va a estar en, digamos , Florida, vigilando a todos estos morenitos cubanos fanaticamente anticastristas que votan republicano, se presente lo que se presente, y dificultando su voto?
Por favor ,el volquete de palomitas , que se vaya pasando por la mesa 3...
Este cabrón le va a dar clases a Maduro y a Putin de como se amañan elecciones.
Los inmigrantes (aunque tengan papeles o “green card”) no pueden votar en elecciones federales
No es su función ni su competencia estar al cargo ni custodia de las votaciones porque las elecciones las organizan los estados, no el gobierno federal.
No se puede intimidar, amenazar o presionar a personas para que no voten
Esto incluye presencia de fuerzas que puedan generar miedo como es el ICE
Otra cosa es que a los camisas pardas de Trump les den poderes o carta blanca para hacer lo que quieran como están acostumbrados últimamente, entre ello arrestar, deportar o asesinar gente
#7 @themarquesito podría explicarlo igual
Pero creo que el ICE no es suficiente , debería estar también presente el ejercito y la guardia nacional.
Con armas automáticas.
Desenfundadas.
Y sin el seguro puesto.