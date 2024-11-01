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EEUU: ¿Cómo evitar que ICE robe las elecciones de medio término en noviembre? [en]

Líderes de MAGA planean desplegar agentes de ICE en colegios electorales durante las elecciones de medio término, justificando la medida con el falso argumento del fraude electoral de no ciudadanos. Esta estrategia busca intimidar a los votantes anti-Trump y dificultar su participación.

| etiquetas: estados unidos , elecciones de medio término , represión
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21 comentarios
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Comentarios destacados:        
#13 Alcalino
Imagina que eres un ciudadano 100% norteamericano, incluso con todos los papeles y toda la documentación, pero tu tono de piel "no es el adecuado"... ¿irías a votar sabiendo que está el ICE, y tienen una proporción de "malentendidos" inusualmente alto?

Esa es la psicología detrás de poner a los ICEs en las elecciones.

Y no necesitan que haga efecto en todos los votantes, solo en los suficientes.
8 K 113
Verdaderofalso #12 Verdaderofalso
#11 entonces si no es ni su labor, ni su jurisprudencia ni los inmigrantes pueden votar, queda la otra opción:

Influir miedo, amenazar o presionar.
4 K 59
LoboAsustado #16 LoboAsustado
Espera , espera , espera.....
O sea , el ICE ¿va a estar en, digamos , Florida, vigilando a todos estos morenitos cubanos fanaticamente anticastristas que votan republicano, se presente lo que se presente, y dificultando su voto?

Por favor ,el volquete de palomitas , que se vaya pasando por la mesa 3...
2 K 44
magnifiqus #21 magnifiqus
#16 A mí me da que, casualmente, en las zonas que votan republicano no estarán
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#3 Nasser
Un gobierno dirigido por un criminal no es lo mejor para una democracia.
Este cabrón le va a dar clases a Maduro y a Putin de como se amañan elecciones.
2 K 35
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Pues lo tienen jodido
1 K 30
#14 uruK
#11 Ni tampoco tiene sentido alguno que esté. Cual crees que es el motivo por el que los pondrán si no cumplen función alguna? Gastar recursos públicos por gusto tal vez?
2 K 29
Findeton #4 Findeton
Me pregunto por qué la izquierda tiene miedo de que ICE no deje votar a inmigrantes que igualmente no tienen derecho legal a votar.
3 K 27
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso *
#4 entonces si no pueden votar esos inmigrantes porque van a estar presentes los del ICE cuando no es su trabajo?
4 K 62
Findeton #8 Findeton
#5 Que sea o no su trabajo, no lo sé, dependerá de lo que sea posible legalmente.
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Verdaderofalso #10 Verdaderofalso *
#8 te explico porque veo que no tienes ni puta idea :

Los inmigrantes (aunque tengan papeles o “green card”) no pueden votar en elecciones federales

No es su función ni su competencia estar al cargo ni custodia de las votaciones porque las elecciones las organizan los estados, no el gobierno federal.

No se puede intimidar, amenazar o presionar a personas para que no voten
Esto incluye presencia de fuerzas que puedan generar miedo como es el ICE

Otra cosa es que a los camisas pardas de Trump les den poderes o carta blanca para hacer lo que quieran como están acostumbrados últimamente, entre ello arrestar, deportar o asesinar gente

#7 @themarquesito podría explicarlo igual
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Findeton #11 Findeton
#10 Claro que no pueden votar, por tanto no hay peligro de que el ICE esté ahí.
1 K 0
SeñorPresunciones #7 SeñorPresunciones
#4 No mientas, que vas a ir al infierno.
3 K 45
Findeton #9 Findeton
#7 Querrás decir infierno fiscal.
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johel #15 johel *
#4 Es una pregunta falaz cargada. Los que tienen miedo son los norteamericanos que no pasan el pantone y como estamos hablando de norteamericanos lo de si tienen o no derecho, sobra.  media
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magnifiqus #20 magnifiqus
#15 Ya lo sabe, solo viene aquí a provocar
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LoboAsustado #17 LoboAsustado
#4 Yo solo de pensar en los anticastristas cubanos no presentándose a fichar republicano por temor a llevarse una sarta de ostias y algún tiro al tener un tono morenito , me descojono bastante.
Pero creo que el ICE no es suficiente , debería estar también presente el ejercito y la guardia nacional.
Con armas automáticas.
Desenfundadas.
Y sin el seguro puesto.
1 K 29
security_incident #19 security_incident
#17 y cargadas, y ondanadas de cargadores TB cargados
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azathothruna #6 azathothruna
Total, va a hacer mas o menos Transparentes las elecciones los cubitos? :troll:
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azathothruna #18 azathothruna
Te falta que pueden impedir a Obama votar :troll:
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menéame