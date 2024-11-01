¿Por qué EE. UU. puede “vencer” y no ganar la guerra y cómo Irán sin “vencer” puede “ganar”?

La cuestión central es si el doble sistema militar iraní, concebido específicamente para resistir y prolongar este tipo de guerra, ha sido realmente desmantelado. La respuesta es negativa. La arquitectura militar iraní no está diseñada para derrotar a Estados Unidos en una batalla convencional; está pensada para sobrevivir, desgastar, frustrar la estrategia del adversario y prolongar el conflicto, asegurando que cualquier victoria táctica estadounidense no se traduzca en una victoria estratégica definitiva.