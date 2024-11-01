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¿Por qué EE. UU. puede “vencer” y no ganar la guerra y cómo Irán sin “vencer” puede “ganar”?

¿Por qué EE. UU. puede “vencer” y no ganar la guerra y cómo Irán sin “vencer” puede “ganar”?

La cuestión central es si el doble sistema militar iraní, concebido específicamente para resistir y prolongar este tipo de guerra, ha sido realmente desmantelado. La respuesta es negativa. La arquitectura militar iraní no está diseñada para derrotar a Estados Unidos en una batalla convencional; está pensada para sobrevivir, desgastar, frustrar la estrategia del adversario y prolongar el conflicto, asegurando que cualquier victoria táctica estadounidense no se traduzca en una victoria estratégica definitiva.

| etiquetas: trumo , guerra , iran , estrategia , costes , guerra
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8 comentarios
7 1 0 K 103 actualidad
Golan_Trevize #3 Golan_Trevize
Esta guerra es como las elecciones: todo el mundo gana. Bueno, todos salvo Feijóo, que no gana porque no quiere.
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JanSmite #6 JanSmite
#3 Ganar, gana. Lo que no hace porque no quiere es ser presidente, jejejeje… :shit:
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Trigonometrico #7 Trigonometrico
#3 Tal vez tengas razón pero, en las guerras mueren personas.
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#8 DonaldBlake
#3 Y Podemos, que quiere, pero no puede.
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HeilHynkel #1 HeilHynkel
Simplemente porque no hay plan que sirva después del primer contacto con el enemigo.

Y si encima a eso le unes, que los planes del enemigo no son los mismos que los tuyos y que los planes de EEUU no los saben ni ellos, pues ya tienes la respuesta.
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JanSmite #5 JanSmite
El artículo al completo está muy bien. Habla, por ejemplo, del Millenium Challenge 2002, unos ejercicios militares en los que dos equipos, Azul y Rojo, el primero representando al ejército USA, con toda la tecnología disponible entonces, y el segundo representando a un enemigo del Golfo Pérsico (dicen que Irán…), que acabaron con la sorpresiva victoria del equipo Rojo, que anuló toda la tecnología del rival con una guerra asimétrica de baja tecnología.

Curiosamente, el ejercito USA, en vez de…   » ver todo el comentario
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#4 Alcalino
Porqué van a hacer un teatrillo
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#2 detectordefalacias
Irán solo tiene que resistir para ganar.
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menéame