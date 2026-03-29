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EE.UU. evalúa ofrecer tecnología nuclear a un aliado de Oriente Medio mientras bombardea a Irán por la misma razón [ENG]

Estados Unidos está considerando compartir tecnología sensible de enriquecimiento de uranio con Arabia Saudita, según documentos filtrados a Bloomberg. Esta medida contrasta con la línea dura contra Irán y ha encendido las alarmas entre expertos en no proliferación. Mientras Trump amenaza a Teherán con eliminar su programa nuclear, su equipo negocia un acuerdo que permitiría a Riad desarrollar capacidades de enriquecimiento y reprocesamiento de plutonio.

| etiquetas: eeuu , irán , riad , arma , nuclear , arabia , bomba , plutonio
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8 comentarios
6 1 0 K 82 actualidad
#2 guuilesmiz
No saben qué hacer para robar el petróleo iraní. Son cobardes, siempre buscan que otros hagan el trabajo por ellos, ya sean follacabras con ak47 o en este caso los payasos árabes del golfo tirando el bombazo nuclear. Espero los iranies echen rápido de allí.
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verdor #3 verdor
Está dando pie que otros hagan lo mismo.
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SeñorMarron #8 SeñorMarron
#3 Escalando que es gerundio
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#5 Akuandi
Si EEUU lo hace, cuanto tardará Rusia en hacerlo?
En breve esto va a ser un tonto el último!
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me_joneo_pensando_en_ti #1 me_joneo_pensando_en_ti *
En español: esrt.press/actualidad/596214-eeuu-evalua-ofrecer-tecnologia-nuclear-or

Relacionada:

Desde la alianza con EE UU hasta la bomba atómica: La historia del programa nuclear iraní: es.wired.com/articulos/desde-la-alianza-con-ee-uu-hasta-la-bomba-atomi
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#6 XXguiriXX
Me sorprende que los teólogos y eruditos musulmanes no digan nada sobre el régimen corrupto y colaboracionista de Arabia Saudita, que desde hace más de un siglo es el “protector” de los sitios sagrados de Medina y La Meca. Supongo o que no entiendo a la cultura árabe / musulmana, o que el dinero de los saudíes compra conciencias.
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#7 Maikimaik
#6 No tengo pruebas, pero me da que sí que lo dicen y no nos enteramos. Igual que cuando nos pintan a Hamás como un grupo terrorista islámico, cuando es una organización civil con una milicia en la que hay judíos y cristianos también.
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menéame