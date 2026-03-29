EE.UU. evalúa ofrecer tecnología nuclear a un aliado de Oriente Medio mientras bombardea a Irán por la misma razón [ENG]

Estados Unidos está considerando compartir tecnología sensible de enriquecimiento de uranio con Arabia Saudita, según documentos filtrados a Bloomberg. Esta medida contrasta con la línea dura contra Irán y ha encendido las alarmas entre expertos en no proliferación. Mientras Trump amenaza a Teherán con eliminar su programa nuclear, su equipo negocia un acuerdo que permitiría a Riad desarrollar capacidades de enriquecimiento y reprocesamiento de plutonio.
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