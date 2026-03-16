EE. UU. está permitiendo el paso de petroleros iraníes por el estrecho de Ormuz, dice Bessent [ENG]

Estados Unidos está permitiendo que petroleros iraníes transiten por el estrecho de Ormuz, dijo el lunes el secretario del Tesoro, Scott Bessent, a CNBC. “Los barcos iraníes ya han estado saliendo, y hemos permitido que eso ocurra para abastecer al resto del mundo”, dijo Bessent a Brian Sullivan durante una entrevista en el programa Squawk Box en París. El secretario del Tesoro se encuentra en París para conversaciones comerciales con China.
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O son gilipollas o quieren hacer a los demás gilipollas. No lo entiendo
Los petroleros que van a China o la India salen sin problemas, por eso paises como Japon o Corea de Sur ni se plantean ayudar al chalado naranja...
Ni siquiera han prohibido a Irán vender su petróleo o a China e India comprárselo.
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