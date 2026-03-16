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EE. UU. está permitiendo el paso de petroleros iraníes por el estrecho de Ormuz, dice Bessent [ENG]

EE. UU. está permitiendo el paso de petroleros iraníes por el estrecho de Ormuz, dice Bessent [ENG]

Estados Unidos está permitiendo que petroleros iraníes transiten por el estrecho de Ormuz, dijo el lunes el secretario del Tesoro, Scott Bessent, a CNBC. “Los barcos iraníes ya han estado saliendo, y hemos permitido que eso ocurra para abastecer al resto del mundo”, dijo Bessent a Brian Sullivan durante una entrevista en el programa Squawk Box en París. El secretario del Tesoro se encuentra en París para conversaciones comerciales con China.

| etiquetas: scott bessent , estrecho de ormuz , iran , eeu , petroleo
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12 comentarios
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Comentarios destacados:      
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
Que no cuela mamones, os coméis vosotros solitos el marrón en el que os habéis metido por gañanaes.
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Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
Entonces porque pedíais ayuda ayer? xD

O son gilipollas o quieren hacer a los demás gilipollas. No lo entiendo
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Sandman #6 Sandman
#3 Son un grupo de subnormales que ha alcanzado el poder a base de mentiras y bulos en redes sociales y en pseudomedios amigos, y esa 'estrategia' es la única política que saben hacer: Crear una realidad alternativa donde siempre tienen razón y son los mejores en todo. Que bueno, puede ser útil y dar resultados en unas elecciones y para manipular a una parte de la opinión pública, pero no vale un mojón para ganar una guerra, mejorar la economía del país o ganar aliados para fortalecer su posición de poder.
3 K 51
Veelicus #11 Veelicus
#3 Lo que piden ayuda es para que puedan salir los petroleros suyos o de sus amigos del golfo.
Los petroleros que van a China o la India salen sin problemas, por eso paises como Japon o Corea de Sur ni se plantean ayudar al chalado naranja...
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#4 Sacapuntas
Ya. Igual no hay huevos de hundir petroleros destino China. xD
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Priorat #7 Priorat
Aquí el tema es que si EE.UU. está "permitiendo" el paso por el estrecho de Ormuz, eso signific aque quien lo impedía era EE.UU.
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Gry #5 Gry *
¿Me he perdido algo? ¿Están los EEUU prohibiendo el paso de algún petrolero por Ormuz? ?(

Ni siquiera han prohibido a Irán vender su petróleo o a China e India comprárselo.
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Atusateelpelo #8 Atusateelpelo
Mas bien estan dejando pasar los petroleros chinos e indios con petroleo irani...
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#12 Suleiman
Hay algo que tenga sentido?
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ewok #1 ewok
Qué buenos son. Ni las galletas Fontaneda.
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Laro__ #10 Laro__ *
A ver si lo entiendo: Como resultado del Epic Epstein, ¿desbloqueamos el petroleo a Rusia y solo Irán está pudiendo exportar petroleo por Ormuz a China e India? ¡El TACO no puede ser más inútil!
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loborojo #9 loborojo
Los amigos del Golfo deben de estar contentísimos!
Habibi Trump, visit Dubai.
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menéame