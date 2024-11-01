EE. UU. se desmorona: menos empleo, menos fábricas, menos confianza  

¿Está finalmente rompiéndose el mercado laboral estadounidense? Durante meses, los economistas han advertido que los cimientos se estaban debilitando. Analizamos el último informe de ADP, con una sorprendente pérdida de 32.000 empleos en el sector privado, y el continuo colapso de la manufactura estadounidense que está encendiendo las alarmas de recesión en todo el país. ADP reveló la mayor caída en las nóminas desde principios de 2023. Las pequeñas empresas recortaron 120.000 empleos, el peor descenso desde mayo de 2020.