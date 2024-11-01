edición general
EE. UU. se desmorona: menos empleo, menos fábricas, menos confianza

EE. UU. se desmorona: menos empleo, menos fábricas, menos confianza  

¿Está finalmente rompiéndose el mercado laboral estadounidense? Durante meses, los economistas han advertido que los cimientos se estaban debilitando. Analizamos el último informe de ADP, con una sorprendente pérdida de 32.000 empleos en el sector privado, y el continuo colapso de la manufactura estadounidense que está encendiendo las alarmas de recesión en todo el país. ADP reveló la mayor caída en las nóminas desde principios de 2023. Las pequeñas empresas recortaron 120.000 empleos, el peor descenso desde mayo de 2020.

Meneanauta #3 Meneanauta
Necesitan a un Perro Sanxe ya
Trifasico #5 Trifasico *
#3 Necesitan nua guerra, o un par de ellas.
Y en eso estan... pero no te creas que iran a luchar ellos.. mandaran a gente como tu, si no a ti, directamente...

Ya veras que rapido se te quita la tonteria del PerroSanxe
Meneanauta #7 Meneanauta
#5 Uff menudo personaje tóxico y maleducado estás hecho. Me sobras.
Adios
Trifasico #11 Trifasico *
#7 Adios
#9 alkalin
#5 Parece que te has ofendido.

En el fondo tiene razón y te ofende que sea verdad
#2 DenisseJoel
¿No se supone que eligieron a Trump para eso, para hacer evidente la caída? La élite no pone a un loco a gobernar si las cosas van bien.
#1 Hynkel
Sin el chute de la inversión en IA, hace tiempo que EEUU estaría en recesión.

Parece que se le acaba la gasolina al maquillaje y empiezan a verse las costuras de un país que en muchos sentidos es una calamidad.
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
Más deuda
vicus. #10 vicus.
Menos vergüenza
#6 escultor1999
Antes de la anterior legislatura de Trump, próximo a las elecciones en la que ya estaba como candidato, no sé donde leí una predicción que decía que en un futuro x, Amazon terminaría comprando el país por un dólar. Aún es posible que se cumpla, oiga.
Dragstat #8 Dragstat
#6 esto es como lo de los esclavos, es muchísimo más caro mantener a un esclavo propio que a un trabajador. Simplemente le das un sueldo de miseria y que se busque la vida. En este caso es igual, es mucho más caro tener que mantener un país que directamente sustraer los recursos de todos los países sin tener que preocuparse por todos los problemas que conllevan.
