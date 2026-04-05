El duro relato de una violinista asturiana: «Mi profesor me tocaba el pecho, me besaba la boca y yo no podía hacer nada»

El «infierno» comenzó en la tercera clase. Explica que «los profesores te suelen tocar para decirte si tienes que relajar un músculo o para corregirte la postura y la técnica. Pero no me estaba tocando para corregirme, fue para algo más. Cuando me mandó colocar el violín y el arco de una manera determinada, aprovechó para tocarme el pecho, la cintura y el culo». La joven asegura que sintió «muchas ganas de vomitar» y que se fue «llorando de esa clase». «Le admiraba y me parecía raro que me hiciera eso», admite. Por eso, al salir del aula.