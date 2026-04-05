El duro relato de una violinista asturiana: «Mi profesor me tocaba el pecho, me besaba la boca y yo no podía hacer nada»

El «infierno» comenzó en la tercera clase. Explica que «los profesores te suelen tocar para decirte si tienes que relajar un músculo o para corregirte la postura y la técnica. Pero no me estaba tocando para corregirme, fue para algo más. Cuando me mandó colocar el violín y el arco de una manera determinada, aprovechó para tocarme el pecho, la cintura y el culo». La joven asegura que sintió «muchas ganas de vomitar» y que se fue «llorando de esa clase». «Le admiraba y me parecía raro que me hiciera eso», admite. Por eso, al salir del aula.
| etiquetas: abuso , profesor , alumna , violín , elisa fueyo
El diario busca sus clicks y ella su vendetta. Estas cosas no se deberían publicar si un juez ya dictó sentencia. Si no respetamos la ley, lo próximo que será? Ir a 140 lm/h por una autopista y si te multan soltar tu vendetta en un diario?
Es que además cuenta una historia de auténtico terror que solo le pasó a ella. El resto de alumnas ya dijeron que no notaron nada de todo eso.
La sentencia emitida en 2022 absolvió al profesor de violín —que en ese momento tenía 78 años—, al considerar que la metodología de enseñanza del profesor podía ser «censurable o no» a nivel docente, pero consideraba acreditado, a través de las declaraciones de otros alumnos y del director del conservatorio, que el acusado impartía sus clases «por iguales términos y en idénticas circunstancias» a todos los estudiantes.
La verdad no entiendo que alguien en pleno siglo XXI acepte esos abusos, y encima ella ya era mayor de edad cuando empezó a estudiar con él.
Se llama libertad de expresión, y eso es tan sagrado como la presunción de inocencia que absolvió al profesor.
Y de como tenia inquina sobre éste porque no la examinaba por sus faltas de asistencia
#22 Desde mi punto de vista, suficiente para tener muy serias dudas del comportamiento del profesor. Y hablo de lo que reconoce la sentencia.
Más valen cien culpables en la calle que un inocente en prisión, no?
Repito, según lo que reconoce la sentencia. Esa que tanto te gusta para unas cosas y tan poco para otras.
#11
#7 #8 ¿Entonces que hacemos? ¿Los juicios solo son validos si sale lo que nos gusta? Parece que prefirais la presunción de culpabilidad, si es condenado bien, si no "los jueces son las peores mierdas que parasitan nuestros impuestos"
¿Eliminamos a los jueces? ¿Que alternativa propones?
Y si damos pábulo a las acusaciones de agresión sexual a una mala alumna con indicios en contra y una sentencia en contra de una jueza lo que vamos a incentivar es la cultura de la cancelación
Incentivar esa forma de comportarse es pan para hoy, y mucha hambre para mañana.
Qué más quieres?
Conozco casos en los que, justo al contrario, destrozan la vida a inocentes.
Teniendo esto, no veo qué necesidad había de crear los juzgados específicos de género; ni juzgados en general para este tipo de delitos, sentencias directas sin derecho a apelación y listo.
La jueza también consideró que la denuncia no respondía a un obrar «lógico» de quien se entiende humillada, al prestar después una declaración «ambigua, vaga y confusa». Además, añadió que la denuncia estaba relacionada con el hecho de que la alumna tenía casi agotadas todas sus convocatorias sin obtener un aprobado y no era seleccionada por el acusado para una audición pública por sus continuas faltas de asistencia a clase e incluso su trayectoria académica estaba calificada como mala.
A ver si los familiares tienen interés en seguir con el tema, si no, nada.