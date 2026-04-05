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El duro relato de una violinista asturiana: «Mi profesor me tocaba el pecho, me besaba la boca y yo no podía hacer nada»

El duro relato de una violinista asturiana: «Mi profesor me tocaba el pecho, me besaba la boca y yo no podía hacer nada»

El «infierno» comenzó en la tercera clase. Explica que «los profesores te suelen tocar para decirte si tienes que relajar un músculo o para corregirte la postura y la técnica. Pero no me estaba tocando para corregirme, fue para algo más. Cuando me mandó colocar el violín y el arco de una manera determinada, aprovechó para tocarme el pecho, la cintura y el culo». La joven asegura que sintió «muchas ganas de vomitar» y que se fue «llorando de esa clase». «Le admiraba y me parecía raro que me hiciera eso», admite. Por eso, al salir del aula.

| etiquetas: abuso , profesor , alumna , violín , elisa fueyo
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44 comentarios
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Comentarios destacados:          
#9 #5 La libertad de expresión no ampara calumniar a otras personas por hechos ya juzgados y que sentenciaron en contra de esta señora.
Connect #1 Connect *
No se. Tuvo un juicio y quedó absuelto. Si lo que diga un juez ya no vale, ¿en qué quedamos?. Queda feo venir aquí ahora una vez muerto el profesor, soltar todo esto, y más cuando un juez no le dio la razón.

El diario busca sus clicks y ella su vendetta. Estas cosas no se deberían publicar si un juez ya dictó sentencia. Si no respetamos la ley, lo próximo que será? Ir a 140 lm/h por una autopista y si te multan soltar tu vendetta en un diario?

Es que además cuenta una historia de auténtico terror que solo le pasó a ella. El resto de alumnas ya dijeron que no notaron nada de todo eso.
21 K 211
#2 xaxipiruli *
#1 claro, la justicia funciona, sobre todo con la gente poderosa y con renombre...
3 K 25
Postmeteo #18 Postmeteo
#2 Claro que sí, porque los profesores de violín son parte de la elite oculta que domina el mundo...
12 K 130
#32 xaxipiruli
#18 #27 que siiii, que el machismo no existe, ni tampoco la gente que aprovecha su autoridad. Si sois así más felices :-D
1 K 14
#33 Tensk
#32 No estoy seguro de si lo dices en serio o es en sarcasmo o qué, pero tu argumento es una falacia de libro.
0 K 11
Postmeteo #38 Postmeteo
#32 El machismo existe. Aqui hay una sentencia que dice que no lo es. Así que, hermana, yo no lo creo
0 K 7
#27 Tensk
#2 Claro, la única justicia real es el "yo sí te creo, hermana".
2 K 35
Gry #3 Gry
#1 Le hacia lo mismo a todos sus alumnos:

La sentencia emitida en 2022 absolvió al profesor de violín —que en ese momento tenía 78 años—, al considerar que la metodología de enseñanza del profesor podía ser «censurable o no» a nivel docente, pero consideraba acreditado, a través de las declaraciones de otros alumnos y del director del conservatorio, que el acusado impartía sus clases «por iguales términos y en idénticas circunstancias» a todos los estudiantes.

La verdad no entiendo que alguien en pleno siglo XXI acepte esos abusos, y encima ella ya era mayor de edad cuando empezó a estudiar con él.
1 K 23
Skiner #4 Skiner
#1 Me gustaría saber que unidad de medida es 140 lm/h {0x1f61c}
0 K 7
#6 fingulod
#4 Lumenes por hora. Supongo que hablará de los faros del coche.
2 K 27
powernergia #5 powernergia
#1 "Estas cosas no se deberían publicar si un juez ya dictó sentencia"

Se llama libertad de expresión, y eso es tan sagrado como la presunción de inocencia que absolvió al profesor.
8 K 24
#9 mancebador *
#5 La libertad de expresión no ampara calumniar a otras personas por hechos ya juzgados y que sentenciaron en contra de esta señora.
9 K 102
#14 fingulod
#9 #11 #13 La sentencia reconoce al menos parte de los hechos que relata.
0 K 7
Postmeteo #20 Postmeteo
#14 También habla de que, habiendo otros profesores, eligió a este 3 años consecutivos.
Y de como tenia inquina sobre éste porque no la examinaba por sus faltas de asistencia
1 K 20
#29 fingulod
#20 Es decir, no te quejes que abusan de ti si eres mala estudiante ¿es eso?

#22 Desde mi punto de vista, suficiente para tener muy serias dudas del comportamiento del profesor. Y hablo de lo que reconoce la sentencia.
0 K 7
#30 Jacusse
#29 no hay más ciego que el que no quiere ver.
0 K 10
#31 fingulod
#30 Me alegra que lo reconozcas. Es el primer paso para salir de ello.
0 K 7
#34 Jacusse *
#31 ya, ya, que el problema lo tengo yo...

Más valen cien culpables en la calle que un inocente en prisión, no?
0 K 10
#37 fingulod
#34 No he dicho eso. He dicho que según lo que reconoce la propia sentencia, esa persona no la querría cerca de mis hijos, ni de los de ningún otro.

Repito, según lo que reconoce la sentencia. Esa que tanto te gusta para unas cosas y tan poco para otras.
1 K 14
#44 Jacusse
#37 está muerto. Tranquilo.
0 K 10
Postmeteo #35 Postmeteo
#29 Es decir, no seas tan tonta de ELEGIR EN MÚLTIPLES OCASIONES volver con quién ha abusado de ti.
0 K 7
#39 fingulod
#35 ¿Y eso da patente de corso para el abuso? Porque parece que si lo hace a todos sí.
0 K 7
Postmeteo #42 Postmeteo
#39 Asumes que es culpable incluso con un juicio a su favor.
0 K 7
#22 Jacusse
#14 suficiente para seguir acusando al tipo de abusador sexual.
0 K 10
powernergia #17 powernergia
#9 Calumnia será cuando un juez diga que lo sea, no cuando nosotros lo pensemos.

#11
0 K 12
Wir0s #11 Wir0s *
#5 Pregunto desde la ignorancia, pero si ha sido juzgado y absuelto, ¿seguir acusando de lo mismo no seria un delito de calumnias?

#7 #8 ¿Entonces que hacemos? ¿Los juicios solo son validos si sale lo que nos gusta? Parece que prefirais la presunción de culpabilidad, si es condenado bien, si no "los jueces son las peores mierdas que parasitan nuestros impuestos"

¿Eliminamos a los jueces? ¿Que alternativa propones?
5 K 66
Drebian #15 Drebian *
#12 #10 #11 que no le pase a otras personas por haberse callado, que estén prevenidas, etc.
0 K 10
Postmeteo #19 Postmeteo
#15 Difícilmente va a volver hacerlo el profesor fallecido.
Y si damos pábulo a las acusaciones de agresión sexual a una mala alumna con indicios en contra y una sentencia en contra de una jueza lo que vamos a incentivar es la cultura de la cancelación
3 K 41
Drebian #24 Drebian
#19 Pobres los cancelados, sin embargo a los abusados que les den. Que no hay pruebas
0 K 10
Postmeteo #36 Postmeteo
#24 Efectivamente: a los que acusan sin pruebas de ser abusados con una sentencia en contra y con varios testigos afirmando que no, que les den. Si ni en ese caso creemos en la inocencia del varón...
0 K 7
Drebian #40 Drebian
#36 No es el varón, es el presunto abusador
0 K 10
Postmeteo #41 Postmeteo
#40 no es el presunto abusador es el varón que ha sido declarado no culpable en un juicio (por una presunta mentirosa) :popcorn:.
0 K 7
Drebian #43 Drebian
#41 Si así te sientes mejor... Suelteme el brazo
0 K 10
#21 Jacusse
#15 la penosa conclusión es que puedes acusar sin tener pruebas, perder el juicio por falta de pruebas, y aún así ganar, porque ya eres víctima.

Incentivar esa forma de comportarse es pan para hoy, y mucha hambre para mañana.
0 K 10
Drebian #25 Drebian
#21 Sí que es penosa tu conclusión
0 K 10
Drebian #7 Drebian
#1 Que no se pueda demostrar no quiere decir que no pasase. Hay miles de casos así, y yo conozco más de uno.
2 K 21
#10 unocualquierax
#7 Tampoco quiere decir que sí pasase.
1 K 15
#12 Jacusse
#7 no sé qué te serviría entonces. Denuncia, juicio y sale inocente.

Qué más quieres?
1 K 23
XtrMnIO #8 XtrMnIO
#1 Los jueces son la peor de las mierdas que parasitan nuestros impuestos.

Conozco casos en los que, justo al contrario, destrozan la vida a inocentes.
1 K 20
#26 rystan
#1 El juicio es irrelevante. Es una mujer y los hombres son machistas.
2 K 16
allaquevamos #23 allaquevamos
Colección de comentarios de seguidores acérrimos del #hermanayositecreo; digan lo que digan las pruebas, las sentencias, el entorno, las incoherencias, los antecedentes, etc.etc.etc.

Teniendo esto, no veo qué necesidad había de crear los juzgados específicos de género; ni juzgados en general para este tipo de delitos, sentencias directas sin derecho a apelación y listo.
2 K 31
GeneWilder #28 GeneWilder
#23 Es el objetivo final del lobby.
0 K 11
Postmeteo #16 Postmeteo
¿Duro relato o ficticio relato?

La jueza también consideró que la denuncia no respondía a un obrar «lógico» de quien se entiende humillada, al prestar después una declaración «ambigua, vaga y confusa». Además, añadió que la denuncia estaba relacionada con el hecho de que la alumna tenía casi agotadas todas sus convocatorias sin obtener un aprobado y no era seleccionada por el acusado para una audición pública por sus continuas faltas de asistencia a clase e incluso su trayectoria académica estaba calificada como mala.
2 K 26
#13 Jacusse
Denuncia, juicio, no hay culpabilidad, se muere el tipo... Vuelvo a acusarlo: más cómodo siendo víctima.

A ver si los familiares tienen interés en seguir con el tema, si no, nada.
0 K 10

menéame