La dura crítica de Àngels Barceló a 'Torrente presidente': "Muchos actores están haciendo de ellos mismos porque son auténticos cuñaos"

La presentadora de 'Hoy por Hoy' ha expresado su opinión sobre algunos de los cameos de la película de Santiago Segura, La estrategia del director pasaba por mantener intacto el factor sorpresa. Sin embargo, mostró su indignación cuando, una vez estrenada la película, varios medios publicaron los cameos de Torrente presidente. La periodista incidió en que "si tú pagas la entrada y vas a ver la película, puedes decir todos los que hacen cameos en esa película. Y, además, es como si él viviera en un mundo en el que no existen redes sociales"
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¿Sorpresa?, ¿Que Torrente haya tenido éxito es una sorpresa? Bueno, en las mentes fuera de la realidad de los de la SER puede que sí haya sido una sorpresa...
Yo no voy a colaborar a aumentar su CC, que vaya su prima
Angels genial, como casi siempre
Otra cosa: si aparentemente el autor considera que la obra se disfruta mejor si el espectador no sabe quiénes van a aparecer, como una sorpresa continua, ¿por qué no se puede cabrear con un crítico que se dedica a destripar las apariciones? No hay nada como un periodista defendiendo a otro periodista.
La crítica se me cortó a mitad, pero ¿Alguien esperaba CINE de esa película?
Fdo: Alguien que vio la primera, le pareció patética y no ha vuelto a ver nada de este hombre.
www.youtube.com/watch?v=r6GAr4zNa2c