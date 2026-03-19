La dura crítica de Àngels Barceló a 'Torrente presidente': "Muchos actores están haciendo de ellos mismos porque son auténticos cuñaos"

La presentadora de 'Hoy por Hoy' ha expresado su opinión sobre algunos de los cameos de la película de Santiago Segura, La estrategia del director pasaba por mantener intacto el factor sorpresa. Sin embargo, mostró su indignación cuando, una vez estrenada la película, varios medios publicaron los cameos de Torrente presidente. La periodista incidió en que "si tú pagas la entrada y vas a ver la película, puedes decir todos los que hacen cameos en esa película. Y, además, es como si él viviera en un mundo en el que no existen redes sociales"