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La dura crítica de Àngels Barceló a 'Torrente presidente': "Muchos actores están haciendo de ellos mismos porque son auténticos cuñaos"

La dura crítica de Àngels Barceló a 'Torrente presidente': "Muchos actores están haciendo de ellos mismos porque son auténticos cuñaos"

La presentadora de 'Hoy por Hoy' ha expresado su opinión sobre algunos de los cameos de la película de Santiago Segura, La estrategia del director pasaba por mantener intacto el factor sorpresa. Sin embargo, mostró su indignación cuando, una vez estrenada la película, varios medios publicaron los cameos de Torrente presidente. La periodista incidió en que "si tú pagas la entrada y vas a ver la película, puedes decir todos los que hacen cameos en esa película. Y, además, es como si él viviera en un mundo en el que no existen redes sociales"

| etiquetas: torrente presidente , santiago segura , angels barcelo
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9 comentarios
3 1 0 K 43 actualidad
#2 Suleiman
Dura crítica.... La mayoría de los cameos están ahí precisamente por eso.
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#4 Ovidio
y también una sorpresa mayúscula: la cinta dirigida por Santiago Segura recaudó siete millones de euros en su primer fin de semana

¿Sorpresa?, ¿Que Torrente haya tenido éxito es una sorpresa? Bueno, en las mentes fuera de la realidad de los de la SER puede que sí haya sido una sorpresa...
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Veelicus #7 Veelicus
La pelicula es lo que es, para pasar el rato y ya esta, con lo que no puede Prisa es con que sea una pelicula de A3Mierda y por eso han intentado boicotearla todo el rato
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Kantinero #1 Kantinero *
Segura es un cacique que busca hacer caja por encima de todo, dentro de poco, cuando acabe la promoción se esconderá de nuevo, eso lo hacen todos, pero no todos llevan basura humana a sus producciones, entiendo también que busca que se hable de su peli, bien o mal le da igual.
Yo no voy a colaborar a aumentar su CC, que vaya su prima
Angels genial, como casi siempre
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placeres #6 placeres
#1 ¿O sea que es un profesional que solo trabaja de cara al público cuando le toca?

Otra cosa: si aparentemente el autor considera que la obra se disfruta mejor si el espectador no sabe quiénes van a aparecer, como una sorpresa continua, ¿por qué no se puede cabrear con un crítico que se dedica a destripar las apariciones? No hay nada como un periodista defendiendo a otro periodista.

La crítica se me cortó a mitad, pero ¿Alguien esperaba CINE de esa película?

Fdo: Alguien que vio la primera, le pareció patética y no ha vuelto a ver nada de este hombre.
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strike5000 #8 strike5000 *
Mejor un cuñao haciendo de cuñao que una activista haciéndose pasar por una periodista.  media
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#3 Ovidio
La leche, vaya tronada
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Estoeslaostia #5 Estoeslaostia
Para corroborar que es, quien es y como piensa el fachoso oculto, no se pierdan la entrevista de la Guerra en "La script":
www.youtube.com/watch?v=r6GAr4zNa2c
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#9 Borgiano
Esta señora no sabe qué es un cameo o cómo va la cosa?
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menéame