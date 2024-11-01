·
Dron iraní Shahed impactando en un rascacielos en Bahréin
Video de un dron shahed impactando en un edificio en Bahréin Video:
x.com/i/status/2027786994198139008
|
etiquetas
:
dron
,
iran
,
bahréin
,
shahed
,
edificio
actualidad
#19
Finneward
#17
O sea que me das la razón e Irán puede bombardear legítimamente a todos los países que han permitido que se ataque a Irán desde su territorio. Se agradece tu coherencia.
9
K
116
#23
Eibi6
#19
no te la da, está con su clon Pozz aquí enmierdando la noticia como hacen siempre
1
K
27
#26
Supercinexin
#23
Es recomendable poner en el ignore a toda esa piara. Menéame gana mucho cuando lo haces.
3
K
56
#30
ElenaCoures1
#19
¿Entonces el bombardeo de USA e Israel también es legítimo por como cuando bombardeó Israel hace meses?
Que Irán haga lo que quiera y asuma las consecuencias si puede
Como hace Israel o USA
O Rusia, o China, o Camerún
Ahora resultará que el ayatolá puede masacrar a los que protestan en Irán porque Trump hace lo mismo con el ICE
1
K
16
#11
Finneward
Cuando Ucrania bombardeó zonas de Bielorrusia por donde había tropas rusas nadie habló de ataque indiscriminado. Se habló (y con razón) del derecho a defenderse de los ucranianos. Ahora mismo, ¿si Irán declara una guerra a todos los países de la zona que tienen una base militar estadounidense (y desde donde se les ha atacado) se considera derecho a defensa o agresión injustificada?
4
K
56
#17
ElenaCoures1
#11
Parte de la invasión a Ucrania partió directamente de Bielorrusia
Así que, neutral no era
0
K
7
#5
Toponotomalasuerte
*
el trabajador de la fabrica del puerto seguro que no estaba ahi. Tú qué piensas? Fueron a por civiles, tipo hospital o escuela o fueron a por algún objetivo estratégico. Intenta procesarlo tú solo.
Aunque bueno, tenéis que limpiar lo de la escuela de chavalas. Pa ti es lo mismo, está claro, no me digas más. Era pa
#_3
2
K
40
#25
Toponotomalasuerte
#12
puede ser. Pero siguen los ataques. Y lo que más me extraña es:
- el cheto aplazó su comparecencia y sigue mudo.
- los medios israelíes no están soltando propaganda de ataques en Irán. Solo hablan de los ataques en Iraq, Jordania y de los ataques iraníes en países árabes.
Y te aseguro que yo la propaganda me la veo de todas partes para sacar algo en limpio. Es muy diferente a lo ocurrido en la guerra de los 12 días. Donde parecía que todos iban ganando. Veo demasiado silencio de la parte…
» ver todo el comentario
2
K
37
#13
tul
#10
y tu en la lista de los que hace palmas con el genocidio que estan perpetrando los usraelies. ademas el trump pacificista nunca existio, solo fue marketing electoral como estamos comprobando cada dia que pasa.
1
K
32
#16
Don_Pixote
#13
como rasca
1
K
15
#1
Don_Pixote
Nah ahí si había una familia o críos no pasa nada, que son del bando malo
2
K
26
#4
Toponotomalasuerte
#1
dicen que había mandos de EEUU. Pero ya sabes. Ahora todo es propaganda. De un lado y de otro.
Se dice tb que hay almenos 200 soldados yankis muertos en los ataques a 8 de las 17 bases de la zona que tiene EEUU.
La verdad es que nadie se esperaba está respuesta de irán. El cheto aún no salió a hablar y aplazó la comparecencia que tenía prevista hace 4 horas... La cosa está rara.
11
K
136
#6
Don_Pixote
*
#4
“ La verdad es que nadie se esperaba está respuesta de irán”
Se esperaba y ya lo dijeron claro,
Y siendo previsores habrán dejado las bases vacías y sin decir nada a la población civil.
Lo de los 200 soldados lo cojo con pinzas muy largas de ser algo verídico..
Pero en fin, al final cuando lanzas bichos de estos que son una bomba tonta con hélice pagan los civiles, como el del ejemplo.
4
K
42
#9
Toponotomalasuerte
#6
no solo fueron drones. Hay misiles balísticos tb.
0
K
11
#12
Don_Pixote
#9
si, he visto vídeos
Y esos ha duras penas los paras, por eso estoy convencido que la mayoría de bases estaban evacuadas de preaviso y también la razón de que China y muchos países avisaran a sus ciudadanos
0
K
8
#31
amusgada
#12
la de la 5a flota la habían vaciado ayer, queda el equipamiento/infraestructura, claro. O ya no
0
K
8
#20
Free_palestine
*
#4
The building is the Grand Air Hotel, which frequently hosts senior US military officers, located close to the US 5th Fleet HQ — Struck with a Shahed-136.
Los militares useños están utilizando a los otros huéspedes del hotel como escudo humano
8
K
119
#27
Toponotomalasuerte
#20
me gusta tu nick.
1
K
31
#7
tul
#1
habria peligrosos terroristas como cuando atacan vuestros queridos gringos
4
K
64
#10
Don_Pixote
#7
a ver “tul”
Que tu estas en la lista de meneantes que hacia palmas con Trump el Pacifista
Trump os conviene según el conflicto y sesgo
2
K
26
#8
Robe7064
#1
Seguramente ni los iraníes van a decir eso, aunque quizás los rusos y sus partidarios en Menéame sí lo insinúen.
0
K
9
#22
Eibi6
*
#_2
en la noticia de la escuela que atrasaron los israelíes no dice nada curiosamente
1
K
20
#24
soberao
*
#0
Para verlo directamente sin usuario, sin necesidad de registro:
old.reddit.com/r/CombatFootage/comments/1rh7dbo/iranian_shahed_drone_s
0
K
16
#28
Bapho
Que desastre todo. Menudo mundo nos está quedando entre dictadores, religiosos y aprendices de dictadores como zanahorio
0
K
11
#15
Mustela
#0
Sale muro de inicio de sesión por tema mayoría de edad
0
K
11
#18
platypu
#15
he puesto otro enlace.
1
K
26
#21
Mustela
#18
Gracias, no lo vi. En esa recomiendo utilizar xcancel.com en vez de x.com (la ruta es idéntica).
0
K
11
#29
Esfingo
*
Tiran drones a chorron y a confiar con que le den a un objetivo legítimo.
0
K
10
#2
pozz
*
La misma estrategia que los terroristas rusos en Ucrania.
7
K
10
#14
Andreham
Pues ya estaría, que maten más niñas.
0
K
8
#3
endy
Claramente era una instalación militar, no?
0
K
7
Ver toda la conversación (
31
comentarios)
