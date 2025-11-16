edición general
Dramática advertencia de María Corina Machado a los militares venezolanos: “Lo que va a pasar ya está pasando, la hora decisiva es inminente”

Dramática advertencia de María Corina Machado a los militares venezolanos: “Lo que va a pasar ya está pasando, la hora decisiva es inminente”

María Corina Machado dejó este sábado una inquietante advertencia para las fuerzas de seguridad venezolanas: "Tomen hoy la decisión de acompañar la libertad de Venezuela cuando llegue la hora precisa. Lo que va a pasar ya está pasando", instó en un tono pausado pero alarmante, dirigido "a quienes hoy ejecutan las órdenes infames del régimen". "Queridos venezolanos, el rugido de esta tierra que exige libertad crece y resuena dentro y fuera del país. Treinta millones nos revelamos ante un régimen criminal que va de salida"

Comentarios destacados:          
security_incident #14 security_incident
#7 Eso se llama fraude electoral. Un delito bastante menor que el de llamar a potencias extranjeras a reventar a tus compatriotas.
6 K 79
RegiVengalil #21 RegiVengalil *
#14 ah que amañar las elecciones y usurpar el poder es un delito leve

xD xD xD xD xD

EEUU quiere robar el petróleo de Venezuela. En eso al menos estamos de acuerdo o no?

Lo dudo bastante.

De cualquier forma, aunque fuera así, Venezuela produce una cantidad ridícula de petróleo en relación a su potencial.

Rusia produjo 10 veces más que Venezuela y EEUU 15 veces más en 2024, teniendo Venezuela más reservas

Si vienen compañías extranjeras a producir, los primeros beneficiados serían los venezolanos
2 K 23
security_incident #30 security_incident *
#21 A ver si te muestro como funciona el mundo , Piruleto.

Si usurpas el poder, estás dando un golpe de Estado. Eso es ilegal y un delito (no leve) si lo pierdes (y ahí deben de estar los mecanismos constitucionales). Si lo ganas TÚ pasas a ser la Ley y el régimen vigente. Tienes un ejemplo de manual en el caso de Jeanine Añez en Bolivia. Dió un golpe de Estado y pasó a ser la Ley. Mediante su Ley juzgó, persiguió, condenó y asesinó a los que conspiraban y amenazaban el Régimen y la…   » ver todo el comentario
3 K 46
RegiVengalil #34 RegiVengalil
#30 vamos, que como el dictador es la ley, la Corina se tiene que callar la puta boca.

Pues no le sale de los cojones, oyes xD

Que van a ir a por ella??? Crearán una mártir. Yo desde luego en su lugar le pediría a USA que tiraran un pepinazo al Palacio de Miraflores

Que es una traidora??? Contra el dictador bolivariano??? Déjame que me descojone.

Hay muchos ejemplos de países muy ricos cuyos recursos, al ser explotados por potencias extranjeras, beneficiaron enormemente a la economía de la población

Yo te puedo dar otros,, como Kuwait. Qatar o Noruega

No sé si te gustan más que los ejemplos que has puesto tú
1 K 16
jonolulu #4 jonolulu
El premio Nobel de la Paz llamando a la intervención militar...
4 K 70
#5 TusT *
#4 ella misma ha dicho lo de «Maduro empezó esta guerra y Trump la está terminando»

www.swissinfo.ch/spa/machado-afirma-que-%22maduro-empez%C3%B3-esta-gue
0 K 7
jonolulu #28 jonolulu
#5 Ya, me suena a la escusa de Israel para cometer un genocidio, solo que Maduro no ha declarado la guerra a nadie
3 K 54
ixo #3 ixo
¿A alguien más le pasa que cuando se nombra la palabra "libertad", en determinados contextos (libertazzz) , se le activa el radar de hijoputismo? Es como una especie de linea roja, una nueva ley Godwin para detectar gente cafre.
Menuda "pieza" está hecha la nueva premio Nobel de la "Paz". Es como un tamborilero camino a la guerra.
6 K 58
security_incident #31 security_incident
#24 Si. Detenida y puesta en libertad antes de 24 horas. Menuda dictadura de chichinabo. Creo que a Maduro le vendría bien una gira por Arabia Saudí.
2 K 43
security_incident #13 security_incident *
#8 No que va. Mira a ver cuantos fueron condenados y fusilados.

Cuantos republicanos estaban en España instigando al Ejército contra el régimen y salían y entraban cuando querían?
2 K 43
javierchiclana #16 javierchiclana *
#13 IA Gémini:
"La residencia de María Corina Machado es Caracas, Venezuela.

Sin embargo, debido a la situación política, se menciona que:

Ha estado en la clandestinidad desde principios de 2025.

Ha habido rumores y denuncias sobre su ubicación, incluyendo que podría estar escondida en un apartamento en la antigua sede de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela.

Su hogar en Los Palos Grandes, Caracas ha sido objeto de intentos de ingreso y asedio.

En resumen, su lugar de residencia es Caracas, pero ha estado viviendo en la clandestinidad."

Si tienes información para asegurar que circula libremente por Venezuela te agradecería la referencia.
1 K 23
javierchiclana #24 javierchiclana *
#22 Hace 10 meses rodeada por cientos de seguidores.
1 K 23
ipanies #9 ipanies
A Oslo le gustan estás declaraciones...
2 K 38
#12 TusT *
#9 Últimamente grandes instituciones internacionales se están destruyendo desde dentro por sus decisiones políticas:
Corte penal int. , Comité Olímpico, FIFA, Premios Nobel,...

Ah , y el Premio Planeta :troll:
0 K 7
jonolulu #29 jonolulu
#9 Sí, al señor Oslo dije
0 K 11
titijuli75 #27 titijuli75
Premio Nobel de la Paz y pretendiente a presidenta de su país llamando a que sus ciudadanos se maten entre ellos en una guerra civil auspiciada por los de USA para robar su petróleo.... y todavía hay gente que la justifica... el mundo se va al garete.
1 K 21
#1 TusT
Machado no desvela su ubicación, pero según el Comité Nobel, viajará a Oslo el 10 de diciembre para recibir el Premio Nobel de la Paz
1 K 19
security_incident #2 security_incident
#1 En cualquier país del mundo hacer un llamamiento a las fuerzas armadas para que derroquen al régimen establecido apoyándose en fuerzas extranjeras es un delito de alta traición y se suele condenar a muchos años de cárcel después de un juicio militar (en no pocos casos existe la pena capital).

Esta señora sale y entra en el país cuando quiere.
18 K 217
Lamantua #6 Lamantua
#2 Aquí ha sido similar, aunque más elegante : El que pueda hacer que haga…
4 K 41
calde #18 calde
#6 Bueno, creo que lo de la corina esta es peor, la verdad. Ninguna de las dos cosas es para nada democrática, pero colaborar con un ejército extranjero... se lleva la palma.
0 K 12
RegiVengalil #7 RegiVengalil
#2 hacer un llamamiento a las fuerzas armadas para que derroquen al régimen establecido apoyándose en fuerzas extranjeras es un delito de alta traición

Y amañar descaradamente las elecciones y negarse a abandonar el poder qué tipo de delito es???
5 K 43
Pacman #11 Pacman
#7 depende. Si la ideología casa o no casa :coletas:
3 K 36
calde #19 calde *
#7 Pues no es lo mismo aunque ambas cosas sean delito.

Y además, siempre pienso lo mismo con Venezuela o Cuba: Vivir bajo embargo y amenaza de invasión o golpes de estado por EEUU no es una situación normal, por lo que tampoco me parece justo evaluar estas situaciones sin tener eso en cuenta.

EEUU quiere robar el petróleo de Venezuela. En eso al menos estamos de acuerdo o no?
1 K 32
RegiVengalil #26 RegiVengalil
#19 EEUU quiere robar el petróleo de Venezuela. En eso al menos estamos de acuerdo o no?

Lo dudo bastante.

De cualquier forma, aunque fuera así, Venezuela produce una cantidad ridícula de petróleo en relación a su potencial.

Rusia produjo 10 veces más que Venezuela y EEUU 15 veces más en 2024, teniendo Venezuela más reservas

Si vienen compañías extranjeras a producir, los primeros beneficiados serían los venezolanos
2 K 23
javierchiclana #8 javierchiclana *
#2 ¿También eran traidores los republicanos que esperaban la liberación de España de la dictadura Franquista por parte de los aliados?
4 K 39
Pacman #10 Pacman
#8 ilusos, más que nada
0 K 11
#20 fingulod
#8 Para el régimen de Franco sí. Y si los pillaban los fusilaban.
1 K 27
javierchiclana #23 javierchiclana *
#20 Pues lo mismito que en Venezuela... desaparecidos, exiliados y presos políticos. Enrique Márquez, candidato a la presidencia, lleva 11 meses detenido: x.com/LabPazVe/status/1985705519714050328
3 K 10
axisnaval #15 axisnaval
#2 ¿Lenin?
0 K 9
#33 guillersk
#2 cualquier país del mundo no es una dictadura.


Va a caer un régimen ilegal e ilegítimo, espero que os alegreis.


A ver si maduro tiene los cojones de zelensky y de queda haciendo videos en plena calle
1 K 20
calde #17 calde
#1 Recibir el nobel a la vez que anuncia la invasión militar de tu país, además por tropas extranjeras... o_o

Bonito nobel les va a quedar. Me imagino que más de uno que lo haya recibido, lo acabará tirando a la basura... ¬¬
2 K 32
XtrMnIO #25 XtrMnIO
Vaya acierto para darle el Nobel de la Paz, era esta señora o Netanyahu.

Si Nobel levantase la cabeza...
0 K 12
pitercio #32 pitercio
Ahí ahí, paz a tiros, menudo fraude de pava.
0 K 12

