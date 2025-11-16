Dramática advertencia de María Corina Machado a los militares venezolanos: “Lo que va a pasar ya está pasando, la hora decisiva es inminente”

María Corina Machado dejó este sábado una inquietante advertencia para las fuerzas de seguridad venezolanas: "Tomen hoy la decisión de acompañar la libertad de Venezuela cuando llegue la hora precisa. Lo que va a pasar ya está pasando", instó en un tono pausado pero alarmante, dirigido "a quienes hoy ejecutan las órdenes infames del régimen". "Queridos venezolanos, el rugido de esta tierra que exige libertad crece y resuena dentro y fuera del país. Treinta millones nos revelamos ante un régimen criminal que va de salida"
| etiquetas: venezuela , usa , guerra , nobel , southern spear , lanza del sur
EEUU quiere robar el petróleo de Venezuela. En eso al menos estamos de acuerdo o no?
Lo dudo bastante.
De cualquier forma, aunque fuera así, Venezuela produce una cantidad ridícula de petróleo en relación a su potencial.
Rusia produjo 10 veces más que Venezuela y EEUU 15 veces más en 2024, teniendo Venezuela más reservas
Si vienen compañías extranjeras a producir, los primeros beneficiados serían los venezolanos
Si usurpas el poder, estás dando un golpe de Estado. Eso es ilegal y un delito (no leve) si lo pierdes (y ahí deben de estar los mecanismos constitucionales). Si lo ganas TÚ pasas a ser la Ley y el régimen vigente. Tienes un ejemplo de manual en el caso de Jeanine Añez en Bolivia. Dió un golpe de Estado y pasó a ser la Ley. Mediante su Ley juzgó, persiguió, condenó y asesinó a los que conspiraban y amenazaban el Régimen y la… » ver todo el comentario
Pues no le sale de los cojones, oyes
Que van a ir a por ella??? Crearán una mártir. Yo desde luego en su lugar le pediría a USA que tiraran un pepinazo al Palacio de Miraflores
Que es una traidora??? Contra el dictador bolivariano??? Déjame que me descojone.
Hay muchos ejemplos de países muy ricos cuyos recursos, al ser explotados por potencias extranjeras, beneficiaron enormemente a la economía de la población
Yo te puedo dar otros,, como Kuwait. Qatar o Noruega
No sé si te gustan más que los ejemplos que has puesto tú
www.swissinfo.ch/spa/machado-afirma-que-%22maduro-empez%C3%B3-esta-gue
Menuda "pieza" está hecha la nueva premio Nobel de la "Paz". Es como un tamborilero camino a la guerra.
Cuantos republicanos estaban en España instigando al Ejército contra el régimen y salían y entraban cuando querían?
"La residencia de María Corina Machado es Caracas, Venezuela.
Sin embargo, debido a la situación política, se menciona que:
Ha estado en la clandestinidad desde principios de 2025.
Ha habido rumores y denuncias sobre su ubicación, incluyendo que podría estar escondida en un apartamento en la antigua sede de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela.
Su hogar en Los Palos Grandes, Caracas ha sido objeto de intentos de ingreso y asedio.
En resumen, su lugar de residencia es Caracas, pero ha estado viviendo en la clandestinidad."
Si tienes información para asegurar que circula libremente por Venezuela te agradecería la referencia.
Corte penal int. , Comité Olímpico, FIFA, Premios Nobel,...
Ah , y el Premio Planeta
Esta señora sale y entra en el país cuando quiere.
Y amañar descaradamente las elecciones y negarse a abandonar el poder qué tipo de delito es???
Y además, siempre pienso lo mismo con Venezuela o Cuba: Vivir bajo embargo y amenaza de invasión o golpes de estado por EEUU no es una situación normal, por lo que tampoco me parece justo evaluar estas situaciones sin tener eso en cuenta.
EEUU quiere robar el petróleo de Venezuela. En eso al menos estamos de acuerdo o no?
Lo dudo bastante.
De cualquier forma, aunque fuera así, Venezuela produce una cantidad ridícula de petróleo en relación a su potencial.
Rusia produjo 10 veces más que Venezuela y EEUU 15 veces más en 2024, teniendo Venezuela más reservas
Si vienen compañías extranjeras a producir, los primeros beneficiados serían los venezolanos
Va a caer un régimen ilegal e ilegítimo, espero que os alegreis.
A ver si maduro tiene los cojones de zelensky y de queda haciendo videos en plena calle
Bonito nobel les va a quedar. Me imagino que más de uno que lo haya recibido, lo acabará tirando a la basura...
Si Nobel levantase la cabeza...