Dramática advertencia de María Corina Machado a los militares venezolanos: “Lo que va a pasar ya está pasando, la hora decisiva es inminente”

María Corina Machado dejó este sábado una inquietante advertencia para las fuerzas de seguridad venezolanas: "Tomen hoy la decisión de acompañar la libertad de Venezuela cuando llegue la hora precisa. Lo que va a pasar ya está pasando", instó en un tono pausado pero alarmante, dirigido "a quienes hoy ejecutan las órdenes infames del régimen". "Queridos venezolanos, el rugido de esta tierra que exige libertad crece y resuena dentro y fuera del país. Treinta millones nos revelamos ante un régimen criminal que va de salida"