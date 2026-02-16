Dos altos comandantes europeos dicen que se deben tomar "decisiones difíciles" sobre el gasto militar para disuadir a Rusia

Los funcionarios de más alto rango de Alemania y el Reino Unido advirtieron que las naciones europeas “deben ahora enfrentar verdades incómodas” sobre su seguridad y tomar “decisiones difíciles” sobre el gasto, en un artículo publicado conjuntamente por The Guardian en el Reino Unido y Die Welt en Alemania. “El aumento militar de Moscú, combinado con su disposición a librar la guerra en nuestro continente, como se evidencia dolorosamente en Ucrania, representa un riesgo creciente que exige nuestra atención colectiva”,