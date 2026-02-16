edición general
5 meneos
6 clics
Dos altos comandantes europeos dicen que se deben tomar "decisiones difíciles" sobre el gasto militar para disuadir a Rusia

Dos altos comandantes europeos dicen que se deben tomar "decisiones difíciles" sobre el gasto militar para disuadir a Rusia

Los funcionarios de más alto rango de Alemania y el Reino Unido advirtieron que las naciones europeas “deben ahora enfrentar verdades incómodas” sobre su seguridad y tomar “decisiones difíciles” sobre el gasto, en un artículo publicado conjuntamente por The Guardian en el Reino Unido y Die Welt en Alemania. “El aumento militar de Moscú, combinado con su disposición a librar la guerra en nuestro continente, como se evidencia dolorosamente en Ucrania, representa un riesgo creciente que exige nuestra atención colectiva”,

| etiquetas: europa , rusia , gasto militar , defensa
4 1 1 K 32 actualidad
12 comentarios
4 1 1 K 32 actualidad
Comentarios destacados:    
#1 pozz
Durante años vivimos en los mundos de la piruleta, y la realidad se acaba imponiendo.
4 K 50
#8 javic
#1 Durante siglos los europeos hemos hecho la guerra entre nosotros y en todo el planeta. ¿Quién fue el último ejército que atacó Europa? ¿Otomanos? (no sé..)
Mientras tengamos cierto nivel tecnológico, económico, demográfico y estemos mínimamente unidos.... es casi imposible que vengan a buscarnos.
0 K 10
Enésimo_strike #11 Enésimo_strike
#8 el último Rusia, en Ucrania.
0 K 12
alfre2 #2 alfre2
Qué esperáis que diga un militar? Que hay que rescatar la hucha de las pensiones? Las declaraciones de un militar se guardan en un frasco adecuado, no se les da más importancia de la debida.
3 K 44
#7 El_dinero_no_es_de_nadie
#2 No existe ninguna hucha de las pensiones, nuestro sistema de pensiones no se basa en el ahorro.

El fondo de reserva se usó para pagar las pagas extras de las pensiones y no tener que pedir préstamos, esa es su finalidad.
2 K 26
ElenaCoures1 #10 ElenaCoures1
#7 Me parece que #2 se refería a ese ejemplo como podría haber mencionado cualquier otro
Pretende decir, con cierta lógica, que es normal que un jefe de departamento pida recursos exagerando su importancia o su necesidad por razones de peso
Yo entiendo que durante años hemos estado dependiendo del paraguas USA y ahora que Trump no es fiable, empiezan los nervios
0 K 7
Enésimo_strike #12 Enésimo_strike
#2 espero que diga la verdad. Y la dolorosa verdad es que 500 millones de europeos rogamos a 300 millones de estadounidenses que nos protejan de 130 millones de rusos. Y encima los estadounidenses nos dicen que espabilemos, que estamos solos, que lo máximo que harán será vendernos lo que podamos pagar. Así de triste es el panorama.
0 K 12
#5 veratus_62d669b4227f8
"Decisiones dolorosas"; el estado del bienestar y las pensiones a cambio de sus juegos de guerra y los bolsillos de cuatro hijos de la gran puta. Que vayan ellos, sus hijos, sus nietos, sus jefes , los politicos que los defienden, el CagaRute la Kalas el Trump, Putin, su puta madre y todos los defensores de "la lucha por los valores democraticos de occidente" primero mientras yo me lo pienso. Y que tambien se vayan a tomar por culo los medios proyanquis con sus mensajes de miedito cada x tiempo para que la población europea no se olvide del "peligro inminente " en el que nos encontramos. Miedo, miedo y mas miedo....y luego ellos a protegernos.
2 K 30
suppiluliuma #9 suppiluliuma
Zazis de MNM: ¡Rusia está destruyendo a la OTAN en su guerra proxy de Ucrania!
También Zazis de MNM: ¿Cómo que tenemos que aumentar el gasto militar? ¡Rusia no tiene ni media leche contra la OTAN!
También Zazis de MNM: ¡La OTAN es enemiga de Europa! ¡OTAN no! ¡Bases fuera!

Las habituales disquisiciones esquizofrénicas de los pijos de la seguridad.
2 K 30
Gry #3 Gry
Si, Rusia. Igual que Dinamarca aumentó su presencia militar en Groenlandia para "defender el flanco Norte de la OTAN". :roll:
1 K 24
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
¿Como no pagarles su salario? Esta gente es gilipollas. Rusia ni puede ni quiere. Y además tiene armas nucleares como Francia o R.U.

Que se dejen de hacer pajas mentales y que nos dejen vivir en paz.
1 K 22
ehizabai #6 ehizabai
Está Putin a punto de invadir los Pirineos.
Gente como tú que pretende meter miedo para que recorten en educación, sanidad y servicios sociales para gastarlo en tanques contra supuestos enemigos a 5000 km.
Para el #_1
0 K 10

menéame