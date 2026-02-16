Dos altos comandantes europeos dicen que se deben tomar "decisiones difíciles" sobre el gasto militar para disuadir a Rusia

Los funcionarios de más alto rango de Alemania y el Reino Unido advirtieron que las naciones europeas “deben ahora enfrentar verdades incómodas” sobre su seguridad y tomar “decisiones difíciles” sobre el gasto, en un artículo publicado conjuntamente por The Guardian en el Reino Unido y Die Welt en Alemania. “El aumento militar de Moscú, combinado con su disposición a librar la guerra en nuestro continente, como se evidencia dolorosamente en Ucrania, representa un riesgo creciente que exige nuestra atención colectiva”,
| etiquetas: europa , rusia , gasto militar , defensa
Mientras tengamos cierto nivel tecnológico, económico, demográfico y estemos mínimamente unidos.... es casi imposible que vengan a buscarnos.
El fondo de reserva se usó para pagar las pagas extras de las pensiones y no tener que pedir préstamos, esa es su finalidad.
Pretende decir, con cierta lógica, que es normal que un jefe de departamento pida recursos exagerando su importancia o su necesidad por razones de peso
Yo entiendo que durante años hemos estado dependiendo del paraguas USA y ahora que Trump no es fiable, empiezan los nervios
También Zazis de MNM: ¿Cómo que tenemos que aumentar el gasto militar? ¡Rusia no tiene ni media leche contra la OTAN!
También Zazis de MNM: ¡La OTAN es enemiga de Europa! ¡OTAN no! ¡Bases fuera!
Las habituales disquisiciones esquizofrénicas de los pijos de la seguridad.
Que se dejen de hacer pajas mentales y que nos dejen vivir en paz.
Gente como tú que pretende meter miedo para que recorten en educación, sanidad y servicios sociales para gastarlo en tanques contra supuestos enemigos a 5000 km.
Para el #_1