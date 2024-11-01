Donald Trump: "Argentina está luchando por su vida, se está muriendo"

"Argentina está luchando por su vida. ¿Entienden lo que eso significa? No tienen dinero, no tienen nada, están luchando muy duro para sobrevivir. Si puedo ayudarlos a sobrevivir en un mundo libre... me agrada el Presidente de Argentina. Creo que está tratando de hacer lo mejor que puede", afirmó. "Si llevas la cuenta en casa: nosotros rescatamos a Argentina por 40.000 millones de dólares, ellos le venden soja a China, nuestros agricultores no obtienen nada y van a la quiebra por sus políticas arancelarias".