edición general
5 meneos
50 clics

Donald Trump: "Argentina está luchando por su vida, se está muriendo"

"Argentina está luchando por su vida. ¿Entienden lo que eso significa? No tienen dinero, no tienen nada, están luchando muy duro para sobrevivir. Si puedo ayudarlos a sobrevivir en un mundo libre... me agrada el Presidente de Argentina. Creo que está tratando de hacer lo mejor que puede", afirmó. "Si llevas la cuenta en casa: nosotros rescatamos a Argentina por 40.000 millones de dólares, ellos le venden soja a China, nuestros agricultores no obtienen nada y van a la quiebra por sus políticas arancelarias".

| etiquetas: trump , argentina , muriendo
4 1 1 K 54 actualidad
13 comentarios
4 1 1 K 54 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Da asco ver como prostituyen la palabra libertad.
2 K 35
Gry #7 Gry
#1 Argentina es libre de venderse a los EEUU :-D
1 K 24
Findeton #2 Findeton
"Creo que está tratando de hacer lo mejor que puede"

Si, Milei lo está haciendo bien.
1 K 19
#4 theMooche
#2 Define bien
3 K 41
HeilHynkel #12 HeilHynkel
#4

Si odias a los argentinos, lo está haciendo de puta madre. xD
1 K 22
#6 Klamp
#2 Si llevas la cuenta en casa: nosotros rescatamos a Argentina por 40.000 millones de dólares, ellos le venden soja a China, nuestros agricultores no obtienen nada y van a la quiebra por sus políticas arancelarias
Que rescate? Debe estar mal traducido, no?
1 K 23
Tertuliano_equidistante #9 Tertuliano_equidistante
#6 Por sus políticas arancelarias. Y se ha quedado tan a gusto
0 K 10
#8 XXguiriXX
#2 Bastante mediocre en el mejor de los casos.
1 K 31
Findeton #10 Findeton
#8 Baja la pobreza y la inflación pasa del 211% al 33%, pues yo creo que no se podía hacer mejor en 2 años.
1 K -6
#5 BombónJovi
Retrasando el batacazo
1 K 13
Arzak_ #13 Arzak_
Donald Trump: "Argentina está luchando por su vida, se está muriendo gracias a un payaso e imitador que aplica mis reglas para el declive" 8-D
0 K 10
#3 Pepepistolas
¿cuanto tiempo va a pasar antes de que alguien en USA decida parar a este energumeno y enviarlo a casa ?
0 K 6
#11 cosko
#3 ¿de cuál de todos ellos hablas?
1 K 19

menéame