Dolo Medina: “La renta básica nos permitiría reducir la jornada o decir no a condiciones de explotación”

La socióloga Dolores Medina Foussadier lleva muchos años defendiendo la renta básica universal. Durante tres años, fue integrante de un proyecto pionero en este ámbito formando parte del equipo técnico de la Oficina del Plan Piloto para Implementar la Renta Básica Universal en Catalunya, un periodo durante el cual se elaboró una iniciativa para probar cómo esta medida podría ser aplicable en el territorio y evaluar cuáles serían sus efectos.
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Y, ojo, que nada me gustaria que una renta minima fuese efectiva pero no lo es.
Pero oye, que tu eres un lince universitario.
Tira por la sombra.
Segun tu argumento Amancio Ortega estaría en su casa sentadito disfrutando de su fortuna
Los estudios que muestran las bondades de la renta minima lo hacen en un "mercado" en los que la renta minima la tienen solo algunos y el resto sigue teniendo que trabajar (y no que todo el mundo tenga una renta minima).
Como he dicho, me gustaria que funcionase (sobre el… » ver todo el comentario
Yo creo que si el Estado estuviera dispuesto a perder de todas formas dinero en forma de renta básica, mucho mejor entonces sería que diera ese dinero, no para usarlo para consumir, sino para usarlo para poder montarse un negocio propio, es decir, usarlo para crear puestos de… » ver todo el comentario
Por otra parte el capitalismo ha demostrado que no es necesario producir nada para que las personas con dinero ganaen más dinero (especulación).
Reducir impuestos lo único que consigue es que haya menos reparto de riqueza (menos de lo que hay en estos momentos, que ya es muy poco)