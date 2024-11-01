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Dolo Medina: “La renta básica nos permitiría reducir la jornada o decir no a condiciones de explotación”

Dolo Medina: “La renta básica nos permitiría reducir la jornada o decir no a condiciones de explotación”

La socióloga Dolores Medina Foussadier lleva muchos años defendiendo la renta básica universal. Durante tres años, fue integrante de un proyecto pionero en este ámbito formando parte del equipo técnico de la Oficina del Plan Piloto para Implementar la Renta Básica Universal en Catalunya, un periodo durante el cual se elaboró una iniciativa para probar cómo esta medida podría ser aplicable en el territorio y evaluar cuáles serían sus efectos.

| etiquetas: dolo medina , renta básica universal
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11 comentarios
8 2 0 K 113 actualidad
Atusateelpelo #3 Atusateelpelo
Si en vez de ser sociologa fuese economista sabria que si todo el mundo dispone de un minimo de dinero garantizado, aka renta minima, eso directamente haria que el precio de las cosas subiese haciendo que la renta minima fuese el equivalente a no tener nada (salvo que limites los precios en cuyo caso...tampoco es que necesites complicarte con una renta minima).

Y, ojo, que nada me gustaria que una renta minima fuese efectiva pero no lo es.
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#5 Cuchifrito
#3 Si en vez de economista tuvieras educación primaria sabrías que cualquier inflación nunca puede reducir el valor de cualquier cantidad a 0.
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Atusateelpelo #9 Atusateelpelo
#5 ¿Entonces, por no irse a un caso muy lejano, cuando el gobierno, en momentos de crisis (la actual del petroleo, la de la electricidad con la guerra de Ucrania), ha reducido los impuestos para que no subiesen los precios ha faltado tiempo para acusar a las empresas de aprovechar esas bajadas para ganar mas volviendo a llevar los precios a los mismos niveles pre-eliminacion de impuestos?

Pero oye, que tu eres un lince universitario.

Tira por la sombra.
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#7 Druhftgckgtki
#3 la pregunta es si todo el mundo estaría dispuesto a vivir con lo mínimo, o si (como yo creo) la gente seguiría trabajando para poder ganar (y gastar) un poco más que el de al lado.
Segun tu argumento Amancio Ortega estaría en su casa sentadito disfrutando de su fortuna
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Atusateelpelo #10 Atusateelpelo
#7 El problema, segun lo veo, es que con el minimo para todos, los precios subirian por simple oferta-demanda (si la gente puede pagar mas porque tiene, la oferta subira el precio porque sabe que se puede pagar).

Los estudios que muestran las bondades de la renta minima lo hacen en un "mercado" en los que la renta minima la tienen solo algunos y el resto sigue teniendo que trabajar (y no que todo el mundo tenga una renta minima).

Como he dicho, me gustaria que funcionase (sobre el…   » ver todo el comentario
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#11 juanac
#7 Claro que la gente seguiría trabajando. La principal ventaja de la renta básica es que nos hace más libres. Libres de decir no.
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elmakina #2 elmakina
Darle dinero a facinerosos solo por el hecho de existir...
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#4 BoosterFelix *
Si el Estado no puede asegurarte un puesto de trabajo digno, es decir, si el Estado es tan incompetente que ni siquiera es capaz de hacer que contribuyas a él... ¿¿cómo coño va a asegurarte una renta básica??

Yo creo que si el Estado estuviera dispuesto a perder de todas formas dinero en forma de renta básica, mucho mejor entonces sería que diera ese dinero, no para usarlo para consumir, sino para usarlo para poder montarse un negocio propio, es decir, usarlo para crear puestos de…   » ver todo el comentario
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#8 bengava
#6 Claro, porque según tu lógica, si mañana dejamos todos de producir pero el Estado nos imprime un millón de euros a cada uno, seremos todos ricos, ¿no? Suerte intentando 'consumir' pan si el panadero ha decidido que no le hace falta producir porque ya tiene su paguita. El consumo es el final del proceso, no el principio. Sin producción solo hay desabastecimiento e inflación, pero supongo que eso en vuestro mundo ideal se soluciona con más intervención y más formularios.
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#1 bengava
Si la solución a la pobreza fuera simplemente repartir dinero gratis, seríamos todos millonarios desde la invención de la imprenta. El problema es que la riqueza se crea produciendo, no rellenando formularios de la Seguridad Social para ver qué cae este mes. Menos ingeniería social y más dejar que la gente trabaje en paz sin asfixiarla a impuestos
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#6 Druhftgckgtki
#1 lo siento, la riqueza no se crea produciendo. Si nadie consume lo que produces lo único que tienes son perdidas.
Por otra parte el capitalismo ha demostrado que no es necesario producir nada para que las personas con dinero ganaen más dinero (especulación).
Reducir impuestos lo único que consigue es que haya menos reparto de riqueza (menos de lo que hay en estos momentos, que ya es muy poco)
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menéame