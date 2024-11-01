Dolo Medina: “La renta básica nos permitiría reducir la jornada o decir no a condiciones de explotación”

La socióloga Dolores Medina Foussadier lleva muchos años defendiendo la renta básica universal. Durante tres años, fue integrante de un proyecto pionero en este ámbito formando parte del equipo técnico de la Oficina del Plan Piloto para Implementar la Renta Básica Universal en Catalunya, un periodo durante el cual se elaboró una iniciativa para probar cómo esta medida podría ser aplicable en el territorio y evaluar cuáles serían sus efectos.