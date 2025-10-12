Documentos filtrados revelan que países árabes profundizaron la cooperación militar con Israel mientras condenaban la guerra en Gaza

Una serie de documentos militares filtrados expuso que seis países árabes mantuvieron y ampliaron su cooperación de defensa con Israel, incluso mientras condenaban públicamente su ofensiva en la Franja de Gaza. Las revelaciones —publicadas por The Washington Post y el International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ)— detallan una red de reuniones secretas, entrenamientos conjuntos y mecanismos de intercambio de inteligencia, facilitados por el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).