Documentos filtrados revelan que países árabes profundizaron la cooperación militar con Israel mientras condenaban la guerra en Gaza

Documentos filtrados revelan que países árabes profundizaron la cooperación militar con Israel mientras condenaban la guerra en Gaza

Una serie de documentos militares filtrados expuso que seis países árabes mantuvieron y ampliaron su cooperación de defensa con Israel, incluso mientras condenaban públicamente su ofensiva en la Franja de Gaza. Las revelaciones —publicadas por The Washington Post y el International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ)— detallan una red de reuniones secretas, entrenamientos conjuntos y mecanismos de intercambio de inteligencia, facilitados por el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

6 comentarios
Supercinexin
Para sorpresa de nadie. Hienas dictadoras medievales.
makinavaja
#2 Los árabes ricos no soportan a los árabes pobres... Les recuerdan de donde vienen...
Suigetsu
#2 Lo curioso es que su población está totalmente en contra de apoyar a Israel, y esto está generando revueltas como está pasando en Marruecos...
En fin ellos sabrán si se quieren vender por 4 duros.
yarkyark
Y China que es el segundo socio comercial de Israel igual. Pero los malos son los occidentales.
DayOfTheTentacle
Los negocios importan más que Allah
sliana
Y EEUU pretendía ir de bueno gestionando (desastrosamente) la ayuda humanitaria en Gaza si tiene que suministraba la munición que causaba la situación. El dinero está ahí, en proveer para una situación, y si es necesario la generas tu.
